История с публикацией Олегом Гороховским фото клиентки Monobank демонстрирует сразу несколько серьезных проблем. Фокус расспросил адвоката, чем грозит этот скандал как соучредителю банка, так и финтех-рынку в целом.

Скандал с соучредителем Monobank Олегом Гороховским разворачивается уже в юридической плоскости, ведь публикация фото клиентки банка — это прежде всего вопрос незаконного распространения персональной информации, а не "классической" банковской тайны в уголовно-правовом понимании. Об этом в комментарии Фокусу сказал управляющий партнер ЮК "WINNER", адвокат Игорь Ясько.

Прежде всего, по словам адвоката, фото клиентки Карины Кольб с видеоверификации являются ее персональными данными, которые банк получил исключительно для целей идентификации и обслуживания.

"Публикация такого изображения в соцсетях, да еще и в контексте обвинений в пророссийских симпатиях, не имеет никакого законного основания и противоречит закону Украины "О защите персональных данных". Это открывает путь как к административной ответственности (штрафы по ст. 188-39 КУоАП), так и к гражданскому иску о возмещении морального вреда и опровержении недостоверной информации", — пояснил он.

Отдельное измерение — это честь, достоинство и деловая репутация клиентки. Публичная маркировка человека как "сторонницы русского мира" в воюющей стране, еще и на основании сомнительной интерпретации изображения флага, создает для него реальные репутационные и психологические последствия

Хотя фото не содержит информации о счете или операциях, оно получено в рамках банковской процедуры и обрабатывается как данные, требующие повышенного уровня конфиденциальности.

"Логичной является реакция Национального банка, который оценивает, не нарушил ли банк требования к сохранению банковской тайны и внутренних процедур безопасности данных клиентов. Даже если состав преступления по ст. 232 УКУ будет дискуссионным, регуляторные санкции к банку — вполне реалистичный сценарий", — отмечает Ясько.

Реакция НБУ

По состоянию на сейчас Нацбанк не опубликовал официального решения по проверке, ведь она только начата.

"Нам нужно больше времени для обработки этого кейса в рамках надзорной процедуры. Поэтому просьба обращаться с запросом позже", — ответила пресс-служба НБУ на запрос Фокуса.

Что касается самой процедуры, то адвокат Ясько объяснил процесс так: если подобные посты делает соучредитель или топ-менеджер банка, Национальный банк рассматривает это как сигнал о возможных проблемах с внутренними процедурами и культурой комплаенса, даже если сообщение формально публикуется "от себя". Поэтому регулятор может применять меры воздействия не только к физическому лицу, но и к банку как учреждению, включая предупреждение, штрафы, требования изменить внутренние политики и наказать ответственных. В случае серьезных нарушений возможны и более жесткие меры воздействия.

Адвокаты клиентки предлагают досудебное урегулирование

Отдельно адвокат подчеркивает, что пост Гороховского затрагивает честь, достоинство и репутацию клиентки: "Публичное маркирование ее как "сторонницы русского мира" в воюющей стране, на основе сомнительной интерпретации флага, может иметь реальные психологические и репутационные последствия".

С точки зрения гражданского права это классический кейс для иска по ст. 277 ГК Украины — распространение потенциально недостоверной информации, которая унижает честь и достоинство, отмечает юрист.

"Даже технологичный и популярный банк не может превращать внутренние данные клиентов в инструмент публичного шейминга", — резюмирует он.

Отметим, что адвокаты Addati Group, защищающие 19-летнюю Карину Кольб, сообщили о планах досудебного урегулирования. Они требуют публичных извинений, опровержения информации, возмещения морального вреда и разблокирования счета. В случае отказа юристы не исключают обращения в суд.

Шансы в суде

Что касается перспектив Карины Кольб в суде, то, по словам специалиста, у нее есть две ключевые плоскости для защиты: незаконное распространение персональных данных и нарушение чести, достоинства и деловой репутации из-за публичных утверждений и намеков на "пророссийскость", а также унизительный комментарий о "немытой голове".

По словам юристов, если будет доказано, что фото получено в контексте банковского обслуживания, лицо можно идентифицировать, а часть утверждений являются фактическими и недостоверными, шансы на опровержение информации и компенсацию морального вреда выглядят достаточно высокими, учитывая текущую практику по защите чести и персональных данных.

В то же время оценочные суждения, такие как саркастические оскорбления, сами по себе сложнее для запрета, но они усиливают аргумент об унижении достоинства и могут увеличить возможный размер компенсации.

Олег Гороховский Фото: Министерство финансов Украины

Возможные последствия для финтех-рынка

Ситуация с Monobank может стать важным прецедентом для финтехов и банков. Она демонстрирует, что даже технологический банк не может обращаться с внутренними данными клиентов в "тональности соцсетей": любой шейминг на основе фото или видео, полученных в процессе обслуживания, создает серьезные юридические риски — от потенциальных претензий НБУ и Омбудсмена до судебных исков.

Если регулятор или суды отреагируют жестко — например, наложат штрафы, потребуют пересмотра внутренних процедур или удовлетворят иск клиентки — это станет сильным сигналом для всего рынка: данные клиента не могут использоваться как материал для публичных конфликтов или репутационных атак.

Для рынка важно, чтобы за этим случаем последовали не только публичные извинения, но и четкие юридические последствия — как регуляторные, так и, по инициативе клиентки, если она изъявит такое желание-то и судебные

В результате финтех-компании и банки будут вынуждены формализовать политики в отношении соцсетей топ-менеджмента, регламентировать доступ к видео и фото из отделений и четко определять порядок использования любых материалов, полученных во время обслуживания клиента.

"Этот кейс показывает, что внутренние данные клиента не могут быть материалом для публичных конфликтов или репутационных атак", — заключает Ясько

Клиентка Monobank во время видео верификации Фото: Скриншот

История скандала

Напомним, что клиентка Monobank пожаловалась на блокировку своего счета. Это произошло после того, как она осуществляла видеоверификацию на фоне якобы российского флага. Соучредитель банка Олег Гороховский опубликовал в Threads шуточный пост об этой ситуации, который вызвал широкую дискуссию в Сети.

Впоследствии девушка ответила на обвинения и обнародовала публикацию в которой объяснила, что на самом деле позади нее был флаг Словении, а сама она не поддерживает Россию и ее семья воюет за Украину.

В Национальном банке Украины впоследствии заявили, что ожидают объяснений от Monobank и его соучредителя Олега Гороховского из-за распространения фотографии клиентки.

Сам же Олег Гороховский после волны хейта и обвинений заявил, что сделал выводы и теперь в случае возникновения подобных ситуаций информация будет передаваться исключительно правоохранительным органам.