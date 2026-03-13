Скандал с Monobank: юрист объяснил риски публикации фото клиентки
История с публикацией Олегом Гороховским фото клиентки Monobank демонстрирует сразу несколько серьезных проблем. Фокус расспросил адвоката, чем грозит этот скандал как соучредителю банка, так и финтех-рынку в целом.
Скандал с соучредителем Monobank Олегом Гороховским разворачивается уже в юридической плоскости, ведь публикация фото клиентки банка — это прежде всего вопрос незаконного распространения персональной информации, а не "классической" банковской тайны в уголовно-правовом понимании. Об этом в комментарии Фокусу сказал управляющий партнер ЮК "WINNER", адвокат Игорь Ясько.
Прежде всего, по словам адвоката, фото клиентки Карины Кольб с видеоверификации являются ее персональными данными, которые банк получил исключительно для целей идентификации и обслуживания.
"Публикация такого изображения в соцсетях, да еще и в контексте обвинений в пророссийских симпатиях, не имеет никакого законного основания и противоречит закону Украины "О защите персональных данных". Это открывает путь как к административной ответственности (штрафы по ст. 188-39 КУоАП), так и к гражданскому иску о возмещении морального вреда и опровержении недостоверной информации", — пояснил он.
Отдельное измерение — это честь, достоинство и деловая репутация клиентки. Публичная маркировка человека как "сторонницы русского мира" в воюющей стране, еще и на основании сомнительной интерпретации изображения флага, создает для него реальные репутационные и психологические последствия
Хотя фото не содержит информации о счете или операциях, оно получено в рамках банковской процедуры и обрабатывается как данные, требующие повышенного уровня конфиденциальности.
"Логичной является реакция Национального банка, который оценивает, не нарушил ли банк требования к сохранению банковской тайны и внутренних процедур безопасности данных клиентов. Даже если состав преступления по ст. 232 УКУ будет дискуссионным, регуляторные санкции к банку — вполне реалистичный сценарий", — отмечает Ясько.
Реакция НБУ
По состоянию на сейчас Нацбанк не опубликовал официального решения по проверке, ведь она только начата.
"Нам нужно больше времени для обработки этого кейса в рамках надзорной процедуры. Поэтому просьба обращаться с запросом позже", — ответила пресс-служба НБУ на запрос Фокуса.Важно
Что касается самой процедуры, то адвокат Ясько объяснил процесс так: если подобные посты делает соучредитель или топ-менеджер банка, Национальный банк рассматривает это как сигнал о возможных проблемах с внутренними процедурами и культурой комплаенса, даже если сообщение формально публикуется "от себя". Поэтому регулятор может применять меры воздействия не только к физическому лицу, но и к банку как учреждению, включая предупреждение, штрафы, требования изменить внутренние политики и наказать ответственных. В случае серьезных нарушений возможны и более жесткие меры воздействия.
Адвокаты клиентки предлагают досудебное урегулирование
Отдельно адвокат подчеркивает, что пост Гороховского затрагивает честь, достоинство и репутацию клиентки: "Публичное маркирование ее как "сторонницы русского мира" в воюющей стране, на основе сомнительной интерпретации флага, может иметь реальные психологические и репутационные последствия".
С точки зрения гражданского права это классический кейс для иска по ст. 277 ГК Украины — распространение потенциально недостоверной информации, которая унижает честь и достоинство, отмечает юрист.
"Даже технологичный и популярный банк не может превращать внутренние данные клиентов в инструмент публичного шейминга", — резюмирует он.
Отметим, что адвокаты Addati Group, защищающие 19-летнюю Карину Кольб, сообщили о планах досудебного урегулирования. Они требуют публичных извинений, опровержения информации, возмещения морального вреда и разблокирования счета. В случае отказа юристы не исключают обращения в суд.
Шансы в суде
Что касается перспектив Карины Кольб в суде, то, по словам специалиста, у нее есть две ключевые плоскости для защиты: незаконное распространение персональных данных и нарушение чести, достоинства и деловой репутации из-за публичных утверждений и намеков на "пророссийскость", а также унизительный комментарий о "немытой голове".
По словам юристов, если будет доказано, что фото получено в контексте банковского обслуживания, лицо можно идентифицировать, а часть утверждений являются фактическими и недостоверными, шансы на опровержение информации и компенсацию морального вреда выглядят достаточно высокими, учитывая текущую практику по защите чести и персональных данных.
В то же время оценочные суждения, такие как саркастические оскорбления, сами по себе сложнее для запрета, но они усиливают аргумент об унижении достоинства и могут увеличить возможный размер компенсации.
Возможные последствия для финтех-рынка
Ситуация с Monobank может стать важным прецедентом для финтехов и банков. Она демонстрирует, что даже технологический банк не может обращаться с внутренними данными клиентов в "тональности соцсетей": любой шейминг на основе фото или видео, полученных в процессе обслуживания, создает серьезные юридические риски — от потенциальных претензий НБУ и Омбудсмена до судебных исков.
Если регулятор или суды отреагируют жестко — например, наложат штрафы, потребуют пересмотра внутренних процедур или удовлетворят иск клиентки — это станет сильным сигналом для всего рынка: данные клиента не могут использоваться как материал для публичных конфликтов или репутационных атак.
Для рынка важно, чтобы за этим случаем последовали не только публичные извинения, но и четкие юридические последствия — как регуляторные, так и, по инициативе клиентки, если она изъявит такое желание-то и судебные
В результате финтех-компании и банки будут вынуждены формализовать политики в отношении соцсетей топ-менеджмента, регламентировать доступ к видео и фото из отделений и четко определять порядок использования любых материалов, полученных во время обслуживания клиента.
"Этот кейс показывает, что внутренние данные клиента не могут быть материалом для публичных конфликтов или репутационных атак", — заключает Ясько
История скандала
Напомним, что клиентка Monobank пожаловалась на блокировку своего счета. Это произошло после того, как она осуществляла видеоверификацию на фоне якобы российского флага. Соучредитель банка Олег Гороховский опубликовал в Threads шуточный пост об этой ситуации, который вызвал широкую дискуссию в Сети.
Впоследствии девушка ответила на обвинения и обнародовала публикацию в которой объяснила, что на самом деле позади нее был флаг Словении, а сама она не поддерживает Россию и ее семья воюет за Украину.
В Национальном банке Украины впоследствии заявили, что ожидают объяснений от Monobank и его соучредителя Олега Гороховского из-за распространения фотографии клиентки.
Сам же Олег Гороховский после волны хейта и обвинений заявил, что сделал выводы и теперь в случае возникновения подобных ситуаций информация будет передаваться исключительно правоохранительным органам.