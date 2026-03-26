Глава НБУ отреагировал на скандал с monobank: рассмотрение вопроса может занять до 6 месяцев

В Национальном банке сейчас изучают документы, которые были предоставлены банком monobank относительно инцидента с публикацией фотографии девушки, которую обвинили в том, что она проходила верификацию на фоне российского флага.

В то же время, из-за норм закона, рассмотрение вопроса и проведение административной процедуры по вынесению какого-то решения может длиться полгода. Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный, выступая в сессионном зале Верховной Рады, сообщает "Новости LIVE".

Пышный рассказал, что инцидент произошел 9 марта, а 10 марта информация распространилась в медиа. Сразу после этого Нацбанк направил в monobank информационный запрос. В ответ, подготовка которого заняла некоторое время, банк предоставил немало документов.

Сейчас специалисты НБУ проводят анализ тех документов, которые были предоставлены банком Олега Гороховского. В результате будет выдана справка, где будет указано суждение, которое будет определять, было ли нарушение, соответствуют ли действия сотрудников и совладельца monobank акту законодательства и системе внутреннего контроля, а также достаточен ли механизм обеспечения банковской тайны.

После этого можно будет начать административную процедуру, продолжительность которой, согласно законодательству, может составлять до шести месяцев, пояснил глава НБУ.

"Сразу после того, как Национальный банк примет соответствующее решение в объеме, определенном законодательством, мы безусловно сообщим и общественность, и народных депутатов, и все заинтересованные стороны относительно принятых решений", — отметил Пышный.

Скандал вокруг Monobank — что известно

Скандальная ситуация произошла 9 марта, когда соучредитель Monobank Олег Гороховский обнародовал фото клиентки, сделанное во время видеоидентификации, и обвинил ее в пророссийских взглядах. Причиной стал флаг на заднем плане, который он и работники банка проинтерпретировали как российский.

Позже на ситуацию отреагировала сама клиентка — Карина Кольб. Она заявила, что флаг был не российским, а якобы принадлежит Словении.

Напомним, что скандал вокруг Monobank вызвал юридические вопросы по защите персональных данных. Эксперт отмечает, что такие изображения являются персональной информацией и не могут использоваться вне банковских процедур без законных оснований.

Ранее мы также информировали, что адвокаты клиентки готовят досудебные требования к Monobank и его соучредителю. Они требуют публичных извинений, компенсации морального вреда и разблокировки счета, не исключая обращения в суд. По словам юристов, ситуация может стать прецедентом по защите персональных данных и частной жизни в Украине.

25 марта адвокат и партнер VB Partners Денис Шкаровский, представляющий интересы Универсал Банка (официальное название monobank) сообщил о проведении государственной экспертизы, которая якобы установила, что изображение соответствует характеристикам флага Российской Федерации, а не Словении.