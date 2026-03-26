Голова НБУ відреагував на скандал з monobank: розгляд питання може тривати до 6 місяців

У Національному банку наразі вивчають документи, які були надані банком monobank щодо інциденту з публікацією фотографії дівчини, яку звинуватили в тому, що вона проходила верифікацію на фоні російського прапору.

Водночас, через норми закону, розгляд питання та проведення адміністративної процедури щодо винесення якогось рішення може тривати півроку. Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний, виступаючи в сесійній залі Верховної Ради, повідомляє "Новини LIVE".

Пишний розповів, що інцидент стався 9 березня, а 10 березня інформація поширилася в медіа. Одразу після цього Нацбанк скерував до monobank інформаційний запит. У відповідь, підготовка якої зайняла деякий час, банк надав чимало документів.

Наразі фахівці НБУ проводять аналіз тих документів, які були надані банком Олега Гороховського. У результаті буде видано довідку, де буде зазначене судження, яке визначатиме, чи було порушення, чи відповідають дії співробітників та співвласника monobank акту законодавства та системі внутрішнього контролю, а також чи достатній механізм забезпечення банківської таємниці.

Після цього можна буде розпочати адміністративну процедуру, тривалість якої, відповідно до законодавства, може складати до шести місяців, пояснив очільник НБУ.

"Одразу після того, як Національний банк ухвалить відповідне рішення в обсязі, визначеному законодавством, ми безумовно повідомимо і громадськість, і народних депутатів, і всі зацікавлені сторони щодо ухвалених рішень", — зазначив Пишний.

Скандал щодо Monobank — що відомо

Скандальна ситуація сталася 9 березня, коли співзасновник Monobank Олег Гороховський оприлюдниив фото клієнтки, зроблене під час відеоідентифікації, та звинуватив її у проросійських поглядах. Причиною став прапор на задньому плані, який він і працівники банку проінтерпретували як російський.

Пізніше на ситуацію відреагувала сама клієнтка — Карина Кольб. Вона заявила, що прапор був не є російським, а нібито належить Словенії.

Нагадаємо, що скандал навколо Monobank викликав юридичні питання щодо захисту персональних даних. Експерт наголошує, що такі зображення є персональною інформацією і не можуть використовуватися поза межами банківських процедур без законних підстав.

Раніше ми також інформували, що адвокати клієнтки готують досудові вимоги до Monobank та його співзасновника. Вони вимагають публічних вибачень, компенсації моральної шкоди та розблокування рахунку, не виключаючи звернення до суду. За словами юристів, ситуація може стати прецедентом щодо захисту персональних даних і приватного життя в Україні.

25 березня адвокат та партнер VB Partners Денис Шкаровський, який представляє інтереси Універсал Банку (офіційна назва monobank) повідомив про проведення державної експертизи, яка нібито встановила, що зображення відповідає характеристикам прапора Російської Федерації, а не Словенії.