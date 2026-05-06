Украинские семьи могут получить "пакет малыша" или денежную компенсацию вместо него. Но на практике родители сталкиваются с задержками выплат. Что делать в такой ситуации? Выяснил Фокус.

В Украине новоиспеченные родители могут получить государственную помощь "пакет малыша". Это одноразовая натуральная поддержка для новорожденного в виде набора необходимых вещей, который по желанию можно заменить на денежную компенсацию. Впрочем, получить эти выплаты не так уж просто. Некоторые семьи жалуются, что подали документы и ждут помощи уже более полугода. Фокус обратился к адвокату и выяснил, сколько на самом деле должны рассматривать заявление и что делать родителям, если деньги за "пакет малыша" так и не поступили.

"Пакет малыша": все что нужно знать о выплатах на ребенка в 2026 году

Выплата денежной компенсации за "пакет малыша" действует в рамках экспериментального проекта. Адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова в комментарии Фокусу объяснила, что его ввели постановлением Кабинета Министров №744 "Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по монетизации одноразовой натуральной помощи "пакет малыша"" от 29 июля 2020 года.

По информации Пенсионного фонда, компенсация назначается, если обращение подали не позднее чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка. Заявление можно подать:

в бумажной форме через ПФУ, ЦНАП, орган местного самоуправления;

в электронной форме — в частности через вебпортал ПФУ или услугу "еМалятко".

С 2026 года в Украине обновили выплаты на ребенка

Кроме этого, с 2026 года в Украине действует обновленная система детских выплат. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что почти 170 тысяч семей уже получили такую помощь.

В частности, государство предоставляет единовременное пособие при рождении ребенка в размере 50 тыс. грн. Ее уже насчитали почти 28 тыс. женщин, родивших детей с 1 января 2026 года. Также почти 20 тыс. женщин получили помощь в связи с беременностью и родами — это 7 тыс. грн ежемесячно в период до и после родов.

Отдельная поддержка предусмотрена и во время ухода за ребенком. В течение первого года жизни ребенка получать 7 тыс. грн ежемесячно.

Также действует программа "еЯсла". Благодаря ей, мать, отец или опекун, которые выходят на работу после достижения ребенком одного года, могут получать 8 тыс. грн ежемесячно. Их можно использовать на:

оплату ухода за ребенком;

образовательных услуг;

средства ухода;

персональное обслуживание.

"Правительство продолжает улучшать систему "детских" выплат. С марта можно открыть спецсчет в Ощадбанке. Сейчас завершаем работу, чтобы все детские выплаты можно было оформить через Дію и получить в пределах одной карты. Также готовим решение о пересмотре сроков использования средств", — добавила Юлия Свириденко.

Почему выплаты могут задерживать

Украинские семьи часто могут сталкиваться с задержкой выплат.

"Молодые семьи не решают все свои текущие вопросы за счет этой выплаты, но от помощи мало кто отказывается. Вместе с тем, иногда возникают вопросы относительно проблем, связанных с подачей документов и получением выплат", — рассказала Елена Воронкова.

По словам адвоката, чаще всего вопросы возникают уже после подачи документов: заявление приняли, но четких сроков фактического зачисления средств никто не называет.

"Согласно постановлению, заявления должны рассматриваться в течение 10 дней со дня подачи заявления с приложениями. Далее идет процедура оформления выплаты, которая может длиться от полумесяца до месяца. То есть если документы поданы и отказа нет, в срок до двух месяцев выплата должна состояться. Немного больший срок на выплату обусловлен процессуальными сроками и тем, что сведения должны подаваться до 10 числа соответствующего месяца", — пояснила она.

Когда и как "бороться" за выплаты

Если после подачи документов прошло более двух месяцев, а средства за "пакет малыша" так и не поступили, родителям стоит не ждать дальше, а начинать выяснять причину задержки. По словам адвоката, действовать можно и раньше, но не менее чем через 10-12 дней после подачи заявления.

Елена Воронкова рассказала, что, если выплаты не поступают более двух месяцев, стоит проверить, правильно ли поданы документы и, нет ли в них ошибок или неточностей.

"Если с документами все в порядке, но суммы средств не поступают, есть смысл обратиться к руководству соответствующего управления социальной защиты населения с письменным заявлением", — отметила эксперт.

Как отметила адвокат, заявление необходимо подготовить в двух экземплярах, чтобы на втором поставили отметку о получении экземпляра непосредственно в управлении. После этого нужно ждать ответа. Если его нет или вопрос не решается, следует обратиться на правительственную горячую линию 15-45. Это можно сделать как после письменного обращения, так и параллельно с ним.

"Чаще всего ошибки в документах касаются реквизитов для выплат: кто-то пропустил цифру, кто-то указал не тот вид назначения платежа. В любом случае нужно разбираться в ситуации и не оставлять это на произвол судьбы", — добавила Елена Воронкова.

Ранее Фокус рассказывал, что многодетные матери в Украине имеют право выйти на пенсию досрочно, а также могут получать дополнительные пенсионные надбавки.