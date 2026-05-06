Українські родини можуть отримати “пакунок малюка” або грошову компенсацію замість нього. Але на практиці батьки стикаються із затримками виплат. Що робити в такій ситуації? З’ясував Фокус.

В Україні новоспечені батьки можуть отримати державну допомогу “пакунок малюка”. Це одноразова натуральна підтримка для новонародженого у вигляді набору необхідних речей, який за бажанням можна замінити на грошову компенсацію. Втім, отримати ці виплати не так вже просто. Деякі родини скаржаться, що подали документи й чекають на допомогу вже понад пів року. Фокус звернувся до адвоката та з’ясував, скільки насправді мають розглядати заяву і що робити батькам, якщо гроші за “пакунок малюка” так і не надійшли.

“Пакунок малюка”: все що потрібно знати про виплати на дитину у 2026 році

Виплата грошової компенсації за “пакунок малюка” діє в межах експериментального проєкту. Адвокатка Адвокатського бюро “Івана Хомича” Олена Воронкова у коментарі Фокусу пояснила, що його запровадили постановою Кабінету Міністрів №744 “Деякі питання реалізації пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”” від 29 липня 2020 року.

За інформацією Пенсійного фонду, компенсація призначається, якщо звернення подали не пізніше ніж через 12 місяців із дня народження дитини. Заяву можна подати:

у паперовій формі через ПФУ, ЦНАП, орган місцевого самоврядування;

в електронній формі — зокрема через вебпортал ПФУ чи послугу “єМалятко”.

З 2026 року в Україні оновили виплати на дитину

Окрім цього, з 2026 року в Україні діє оновлена система дитячих виплат. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що майже 170 тисяч родин уже отримали таку допомогу.

Зокрема, держава надає одноразову допомогу при народженні дитини у розмірі 50 тис. грн. Її вже нарахували майже 28 тис. жінок, які народили дітей із 1 січня 2026 року. Також майже 20 тис.жінок отримали допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами — це 7 тис. грн щомісяця у період до та після пологів.

Окрема підтримка передбачена і під час догляду за дитиною. Протягом першого року життя дитини отримувати 7 тис. грн щомісяця.

Також діє програма “єЯсла”. Завдяки їй, мати, батько або опікун, які виходять на роботу після досягнення дитиною одного року, можуть отримувати 8 тис. грн щомісяця. Їх можна використати на:

оплату догляду за дитиною;

освітніх послуг;

засоби догляду;

персональне обслуговування.

“Уряд продовжує покращувати систему “дитячих” виплат. З березня можна відкрити спецрахунок в Ощадбанку. Зараз завершуємо роботу, щоб всі дитячі виплати можна було оформити через Дію та отримати у межах однієї картки. Також готуємо рішення щодо перегляду термінів використання коштів”, — додала Юлія Свириденко.

Чому виплати можуть затримувати

Українські родини часто можуть стикатися із затримкою виплат.

“Молоді сім‘ї не вирішують всі свої поточні питання за рахунок цієї виплати, але від допомоги мало хто відмовляється. Разом з тим, іноді виникають питання щодо проблем, пов‘язаних з поданням документів та отриманням виплат”, — розповіла Олена Воронкова.

За словами адвокатки, найчастіше питання виникають уже після подання документів: заяву прийняли, але чітких строків фактичного зарахування коштів ніхто не називає.

“Згідно з постановою, заяви мають розглядатися протягом 10 днів із дня подання заяви з додатками. Далі йде процедура оформлення виплати, яка може тривати від пів місяця до місяця. Тобто якщо документи подані й відмови немає, у строк до двох місяців виплата має відбутися. Трохи більший строк на виплату обумовлений процесуальними строками та тим, що відомості мають подаватись до 10 числа відповідного місяця”, — пояснила вона.

Коли та як “виборювати” виплати

Якщо після подання документів минуло понад два місяці, а кошти за “пакунок малюка” так і не надійшли, батькам варто не чекати далі, а починати з’ясовувати причину затримки. За словами адвокатки, діяти можна й раніше, але не менш ніж через 10–12 днів після подання заяви.

Олена Воронкова розповіла, що, якщо виплати не надходять понад два місяці, варто перевірити, чи правильно подані документи та, чи немає в них помилок або неточностей.

“Якщо з документами все в порядку, але суми коштів не надходять, є сенс звернутись до керівництва відповідного управління соціального захисту населення з письмовою заявою”, — зазначила експертка.

Найчастіше помилки в документах стосуються реквізитів для виплат: хтось пропустив цифру, хтось вказав не той вид призначення платежу

Як зауважила адвокатка, заяву необхідно підготувати у двох екземплярах, щоб на другому поставили відмітку про отримання примірника безпосередньо в управлінні. Після цього потрібно чекати на відповідь. Якщо її немає або питання не вирішується, слід звернутися на урядову гарячу лінію 15–45. Це можна зробити як після письмового звернення, так і паралельно з ним.

“Найчастіше помилки в документах стосуються реквізитів для виплат: хтось пропустив цифру, хтось вказав не той вид призначення платежу. У будь-якому випадку потрібно розбиратися в ситуації й не залишати це напризволяще”, — додала Олена Воронкова.

Раніше Фокус розповідав, що багатодітні матері в Україні мають право вийти на пенсію достроково, а також можуть отримувати додаткові пенсійні надбавки.