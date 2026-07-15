Украинцам выплатят "зависшую" Зимнюю поддержку: кто получит помощь

Кабмин принял решение о выплате "зависшей" Зимней поддержки. Получить единовременную помощь смогут три категории украинцев. Фокус выяснил, когда поступят средства.

Правительство выплатит средства — единовременную денежную государственную помощь в рамках программы "Зимняя поддержка" гражданам, которым она была назначена в 2025 году, но так и не перечислена. Кабинет Министров принял соответствующее постановление о начислении выплат. Об этом сообщила народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

"Правительство приняло решение выплатить "задержанную" зимнюю поддержку трем категориям получателей", — сообщила она.

Кто получит помощь в рамках программы "Зимняя поддержка" — перечень категорий

По словам депутата, изменения касаются трёх категорий получателей.

Дети

из малообеспеченных семей;

находящихся под опекой;

имеющие инвалидность;

воспитывающиеся в приемных семьях и детских домах семейного типа.

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Одинокие пенсионеры

Речь идет о людях, которые в 2025 году подали заявление на получение помощи через приложение "Дия" или в бумажной форме, получили положительное решение, однако выплата по техническим или иным причинам не была произведена.

В соответствии с принятым постановлением, в 2026 году Пенсионный фонд Украины составит перечень таких получателей и передаст его в Министерство социальной политики. После этого Минсоцполитики обеспечит финансирование выплаты единовременного пособия.

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На данный момент правительство не сообщило, когда именно начнутся выплаты. В то же время принятое решение должно обеспечить выплату пособия всем гражданам, которым оно было официально назначено, но так и не поступило.

Напомним, ранее Фокус перечислил 10 программ финансовой поддержки, о которых должен знать каждый украинец. Этот перечень включает не только программы по предоставлению денежной помощи, жилищных компенсаций и субсидий, но и международные выплаты. О некоторых из них хорошо известно, однако о других многие украинцы до сих пор не знают, хотя они могут влиять на реальные доходы и расходы семей.

Также речь шла о том, что часть доступной помощи остается неиспользованной просто потому, что люди не оформляют её вовремя или не проверяют свои права на выплаты.