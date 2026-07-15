Українцям виплатять "завислу" Зимову підтримку: хто отримає допомогу

Кабмін ухвалив рішення про виплату "завислої" Зимової підтримки. Отримати одноразову допомогу зможуть три категорії українців. Фокус з'ясував, коли надійдуть кошти.

Уряд виплатить кошти — одноразову грошову державну допомогу за програмою "Зимова підтримка" громадянам, яким її призначили 2025 року, проте так і не перерахували. Кабінет Міністрів ухвалив відповідну постанову про нарахування виплат. Про це повідомила народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

"Уряд вирішив виплатити "завислу" Зимову підтримку трьом категоріям отримувачів", — повідомила вона.

Хто отримає допомогу за програмою "Зимова підтримка" — перелік категорій

За словами депутатки, зміни стосуються трьох категорій отримувачів.

Діти

із малозабезпечених сімей;

які перебувають під опікою;

які мають інвалідність;

виховуються у прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу.

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Йдеться про громадян I групи з числа внутрішньо переміщених осіб

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Самотні пенсіонери

Йдеться про людей, які 2025 року подали заяву на отримання допомоги через застосунок "Дія" або в паперовій формі, отримали позитивне рішення, однак виплата з технічних чи інших причин не була здійснена.

Відповідно до ухваленої постанови, у 2026 році Пенсійний фонд України сформує перелік таких отримувачів і передасть його до Міністерства соціальної політики. Після цього Мінсоцполітики забезпечить фінансування виплати одноразової допомоги.

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Наразі уряд не повідомив, коли саме розпочнеться перерахування коштів. Водночас ухвалене рішення має забезпечити виплату допомоги всім громадянам, яким вона була офіційно призначена, але так і не надійшла.

Нагадаємо, раніше Фокус перераховував 10 програм фінансової підтримки, про які слід знати кожному українцю. Цей перелік містить не лише програми з надання грошової допомоги, житлових компенсацій, субсидій, але й міжнародні виплати. Про деякі з них добре відомо, проте про інші багато українців досі не знають, хоча вони можуть впливати на реальні доходи та витрати сімей.

Також йшлося про те, що частина доступної допомоги залишається невикористаною просто тому, що люди не оформлюють її вчасно або не перевіряють свої права на виплати.