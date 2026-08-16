Документы сгорели во время нападения РФ или в результате другой чрезвычайной ситуации, а дом не введен в эксплуатацию или перешел по наследству? Юрист объяснил, что делать, если жилья нет в реестре.

Получить компенсацию за разрушенное жилье через "еВидновлення" на самом деле может оказаться сложнее, чем кажется. Проблемы возникают, например, когда права на недвижимость не внесены в электронный реестр, документы уничтожены во время войны или дом не был введен в эксплуатацию. Об этом Фокусу рассказал юрист Александр Солодовик.

По его словам, государственная система рассчитана на документы, соответствующие установленным требованиям, однако в реальной жизни у многих владельцев возникают проблемы с оформлением недвижимости.

Что делать, если жилье есть, а в реестре его нет

Электронный реестр недвижимости (ДРРП) начал функционировать в 2013 году. Если квартиру приватизировали или дом построили до этого времени и с тех пор никаких действий с недвижимостью не предпринималось, информации о ней может не быть в электронной системе.

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"Вы подаете заявку в "Дию", а система её блокирует, потому что вы "не являетесь собственником". Главная проблема в том, что в электронной системе вашего имущества нет, она его не видит, и именно из-за этого возникает сбой", — пояснил юрист ЮК "Приходько и партнеры" Александр Солодовик.

Тогда, по его словам, необходимо привести документацию в соответствие с действующим законодательством — "оцифровать" свои права.

Бабушка или отец умерли, оставив дом. Вы не успели или не захотели тратить деньги на переоформление, а потом прилетела ракета. Как это выглядит на практике? Вы не являетесь собственником, поэтому не можете требовать компенсацию. Идете к нотариусу оформлять наследство, а он говорит: "Я не могу выдать свидетельство на имущество, которого физически больше не существует". Что делать? Процедура неприятная, но эффективная

"Обратиться в местный ЦНАП или к нотариусу с документами, подтверждающими право собственности, и техническим паспортом. Техпаспорт желательно обновить, так как в "старых" документах не всегда правильно указана общая площадь объекта, а при компенсации каждый квадратный метр — это деньги", — отметил юрист.

После подачи заявления данные вносятся в реестр прав собственности в установленные государством сроки. Только после этого можно подавать заявку через "еВидновлення".

Разрушенное жилье и документы на него Фото: коллаж Фокус

Документы сгорели вместе с домом: что делать

Еще одна проблема возникает, если дом разрушен, документы сгорели, а информации о праве собственности нет в электронной системе.

"Эта ситуация в настоящее время наиболее распространена на прифронтовых территориях и в зоне боевых действий. Это самый страшный сценарий: дом сгорел, документы сгорели внутри, в электронной системе их нет", — рассказал Солодовик.

По его словам, лучшим вариантом являются сохранившиеся архивы местного БТИ, нотариальных контор и органов местного самоуправления. Если их успели вывезти, документы о праве собственности, техническую и другую сопутствующую документацию можно восстановить.

Если же архивы также были уничтожены, придется обращаться в суд.

"Вам нужно доказать судье, что вы там жили и были владельцем. Собирайте любые улики", — подчеркнул юрист.

Среди таких доказательств он называет договоры на электроэнергию, газ или воду на фамилию владельца, а также старые квитанции, фотографии семьи на фоне дома или внутри него, копии технического паспорта, которые могли остаться у частных инженеров, проводивших обмеры или занимавшихся проектированием, свидетелей-соседей, а также справки из хозяйственных книг, хранящихся в сельских и поселковых советах.

Дом не был введен в эксплуатацию: компенсации не будет

Отдельной проблемой являются частные дома или дачи, которые использовались в течение многих лет, но так и не были введены в эксплуатацию.

"Если дом не введён в эксплуатацию, с юридической точки зрения это не жильё. Это просто куча стройматериалов (кирпичей и досок), сложенных в форме дома. А государство не выплачивает компенсацию за стройматериалы", — пояснил Солодовик.

Если документы у вас ещё на руках и вы можете их отсканировать или сделать фотокопию — не теряйте время, сделайте это. Храните такую информацию на телефоне, в облачных хранилищах, на флешках. Эти действия помогут в дальнейшем доказать вашу причастность к имуществу

По его словам, оформить такой дом задним числом в рамках строительной амнистии невозможно.

"Чтобы узаконить самовольную постройку, эксперт должен приехать на место, измерить стены рулеткой и подписать документ, подтверждающий, что дом надежен и не обрушится", — отметил юрист.

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В то же время для домов, построенных до 1992 года, ситуация иная: их не нужно было вводить в эксплуатацию в соответствии с современными правилами. По словам Солодовика, этот вопрос можно решить через суд.

Если же дом построен после 1992 года, юрист называет эту ситуацию тупиком.

"Суды отказывают", — говорит он.

Получение компенсации за разрушенное — это марафон, а не спринт. Не ждите, пока государство каким-то волшебным образом всё упростит. Начинайте восстанавливать документы, искать копии техпаспортов и обращаться к юристам уже сегодня, ведь очереди в судах только растут

Поэтому остается собирать доказательства того, что дом существовал, и ждать, пока Верховная Рада изменит закон специально для таких случаев.

Разрушенный дом достался в наследство: как получить компенсацию

Проблемы могут возникнуть и в том случае, если владелец недвижимости скончался, а наследник не успел переоформить имущество до его уничтожения.

"Вы не являетесь собственником, поэтому не можете требовать компенсацию. Идете к нотариусу оформлять наследство, а он говорит: „Я не могу выдать свидетельство на имущество, которого физически больше не существует“", — рассказал Солодовик.

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В этом случае юрист советует сначала обратиться к нотариусу и получить официальный отказ в оформлении наследства.

Далее с этим отказом необходимо обратиться к адвокату и в суд. Суд должен признать право собственности на уничтоженное имущество в порядке наследования. После этого, в соответствии с решением суда, наследник регистрируется в качестве владельца в Реестре и только тогда подает заявление на компенсацию.

В то же время Солодовик отметил, что на практике бывают случаи, когда наследники скрывают факт полного разрушения объекта, а нотариусы оформляют наследство "вслепую", после чего люди обращаются за компенсацией.

"Однако это сопряжено с определенными юридическими рисками", — подчеркнул юрист.

Что советует юрист владельцам разрушенного жилья

"Получение компенсации за разрушенное — это марафон, а не спринт. Не ждите, пока государство каким-то волшебным образом всё упростит. Начинайте восстанавливать документы, искать копии техпаспортов и обращаться к юристам уже сегодня, потому что очереди в судах только растут", — отметил Солодовик.

Он также советует, если документы на недвижимость ещё находятся у вас, отсканировать их или сделать фотокопии.

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"Храните такую информацию на телефоне, в облачных хранилищах, на флешках. Эти меры помогут в дальнейшем доказать вашу причастность к имуществу", — сказал юрист.

По его словам, пока есть такая возможность, документы следует "оцифровать" через государственные электронные реестры. Также необходимо провести подробную фотофиксацию объекта недвижимости.

"Наличие фотографий также в определенной степени влияет на итоговую сумму выплат от государства", — подытожил Солодовик.

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