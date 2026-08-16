Документи згоріли під час атаки РФ чи у разі іншої надзвичайної ситуації, а будинок не введений в експлуатацію або залишився у спадщину? Юрист пояснив, що робити, якщо житла немає в реєстрі.

Отримати компенсацію за зруйноване житло через "єВідновлення" насправді може бути складніше, ніж здається. Проблеми виникають, наприклад, коли права на нерухомість не внесені до електронного реєстру, документи знищені під час війни або будинок не був введений в експлуатацію. Про це Фокусу розповів юрист Олександр Солодовик.

За його словами, державна система розрахована на документи, які відповідають встановленим вимогам, однак у реальному житті багато власників мають проблеми з оформленням нерухомості.

Що робити, якщо житло є, а в реєстрі його немає

Електронний реєстр нерухомості (ДРРП) запрацював у 2013 році. Якщо квартиру приватизували або будинок збудували до цього часу і більше нічого з нерухомістю не робили, інформації про неї може не бути в електронній системі.

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"Ви подаєте заявку в "Дію", а система її блокує, бо ви "не власник". Найголовніша проблема в тому, що в електронній системі вашого майна немає, вона його не бачить, і саме через це виникає збій", — пояснив юрист ЮК "Приходько та партнери" Олександр Солодовик.

Тоді, за його словами, потрібно привести документацію у відповідність до чинного законодавства — "оцифрувати" свої права.

Бабуся чи батько померли, залишили дім. Ви не встигли, чи не захотіли витрачати гроші на переоформлення, а потім прилетіла ракета. Як це виглядає на практиці? Ви не власник, тому просити компенсацію не можете. Йдете до нотаріуса оформляти спадщину, а він каже: "Я не можу видати свідоцтво на майно, якого фізично більше не існує". Що робити? Процедура неприємна, але дієва

"Звернутися до місцевого ЦНАПу або нотаріуса з документами на право власності та технічним паспортом. Техпаспорт бажано оновити, бо в "старих" документах не завжди вірно зазначена загальна площа об’єкта, а при компенсації кожен квадратний метр — це гроші", — зазначив юрист.

Після звернення дані вносяться до реєстру прав власності у встановлені державою строки. Лише після цього можна подавати заявку через "єВідновлення".

Зруйноване житло і документи на нього Фото: колаж Фокус

Документи згоріли разом із будинком: що робити

Ще одна проблема виникає, якщо будинок знищений, документи згоріли, а інформації про право власності немає в електронній системі.

"Ця ситуація наразі найпоширеніша на прифронтових територіях та в зоні бойових дій. Це найстрашніший сценарій: будинок згорів, документи згоріли всередині, в електронній системі їх немає", — розповів Солодовик.

Найкращим варіантом, за його словами, є збережені архіви місцевого БТІ, нотаріальних контор та органів місцевого самоврядування. Якщо їх встигли вивезти, документи на право власності, технічну та іншу супутню документацію можна відновити.

Якщо ж архіви також були знищені, доведеться звертатися до суду.

"Вам потрібно довести судді, що ви там жили і були власником. Збирайте будь-які зачіпки", — наголосив юрист.

Серед таких доказів він називає договори на світло, газ чи воду на прізвище власника та старі квитанції, фотографії родини на фоні будинку чи всередині, копії технічного паспорта, які могли залишитися у приватних інженерів, що проводили обміри чи займалися проєктуванням, свідків-сусідів, а також довідки з погосподарських книг, які зберігаються в сільських та селищних радах.

Будинок не ввели в експлуатацію: компенсації не буде

Окремою проблемою є приватні будинки чи дачі, які роками використовувалися, але так і не були введені в експлуатацію.

"Якщо дім не введено в експлуатацію, юридично це не житло. Це просто купа будматеріалів (цегли та дошок), складених у формі будинку. А держава не платить компенсацію за будматеріали", — пояснив Солодовик.

Якщо у вас документи ще на руках і ви можете їх відсканувати або зробити фотокопію — не втрачайте час, робіть це. Зберігайте таку інформацію на телефоні, у хмарних сховищах, на флешках. Ці дії допоможуть у подальшому довести вашу причетність до майна

За його словами, оформити такий будинок заднім числом через будівельну амністію неможливо.

"Щоб узаконити самобуд, експерт має приїхати на місце, виміряти стіни рулеткою і підписати документ, що будинок надійний і не завалиться", — зазначив юрист.

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Водночас для будинків, збудованих до 1992 року, ситуація інша: їх не треба було вводити в експлуатацію за сучасними правилами. За словами Солодовика, це питання можна вирішити через суд.

Якщо ж будинок збудований після 1992 року, юрист називає ситуацію глухим кутом.

"Суди відмовляють", — каже він.

Отримання компенсації за зруйноване — це марафон, а не спринт. Не чекайте, поки держава магічним чином усе спростить. Починайте відновлювати папери, шукати копії техпаспортів та звертатися до юристів уже сьогодні, бо черги в судах тільки зростають

Тож, залишається збирати докази того, що будинок існував, і чекати, поки Верховна Рада змінить закон спеціально для таких випадків.

Зруйнований будинок залишився у спадщину: як отримати компенсацію

Проблеми можуть виникнути й тоді, коли власник нерухомості помер, а спадкоємець не встиг переоформити майно до його знищення.

"Ви не власник, тому просити компенсацію не можете. Йдете до нотаріуса оформляти спадщину, а він каже: "Я не можу видати свідоцтво на майно, якого фізично більше не існує"", — розповів Солодовик.

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У цьому разі юрист радить спочатку звернутися до нотаріуса та отримати офіційну відмову в оформленні спадщини.

Далі з цією відмовою потрібно звернутися до адвоката та до суду. Суд має визнати право власності на знищене майно в порядку спадкування. Після цього за рішенням суду спадкоємець реєструє себе як власника в Реєстрі й лише тоді подається на компенсацію.

Водночас Солодовик зазначив, що на практиці трапляються випадки, коли спадкоємці приховують факт повного руйнування об’єкта, а нотаріуси оформлюють спадщину "наосліп", після чого люди звертаються за компенсацією.

"Проте це несе свої юридичні ризики", — наголосив юрист.

Що радить юрист власникам зруйнованого житла

"Отримання компенсації за зруйноване — це марафон, а не спринт. Не чекайте, поки держава магічним чином усе спростить. Починайте відновлювати папери, шукати копії техпаспортів та звертатися до юристів уже сьогодні, бо черги в судах тільки зростають", — зазначив Солодовик.

Він також радить, якщо документи на нерухомість ще є на руках, відсканувати їх або зробити фотокопії.

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"Зберігайте таку інформацію на телефоні, у хмарних сховищах, на флешках. Ці дії допоможуть у подальшому довести вашу причетність до майна", — сказав юрист.

За його словами, поки є можливість, документи варто "оцифрувати" через державні електронні реєстри. Також потрібно зробити детальну фотофіксацію об’єкта нерухомості.

"Наявність фотографій також певною мірою впливає на фінальну суму виплат від держави", — підсумував Солодовик.

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