Киев и Киевская область могут стать прифронтовыми уже в сентябре: какие изменения готовит Кабмин

Народный депутат Руслан Горбенко сообщил, что Кабмин уже около двух недель готовит постановление, согласно которому Киев и Киевская область могут официально получить статус прифронтовых.

Соответствующее решение может быть принято уже в следующем месяце. Об этом политик заявил в эфире программы "Вечер.LIVE".

Киев и Киевская область могут официально стать прифронтовыми уже в сентябре.

По его словам, такой статус может предоставить бизнесу дополнительные льготы, в частности расширить возможности по сохранению рабочих мест. В то же время официального решения правительства по этому вопросу пока нет.

"И как раз такая рабочая группа была создана, в том числе для выработки рекомендаций по статусу Киевской области и города Киева. А также для определения, какие ещё льготы нужны бизнесу, чтобы он достаточно быстро восстановился. Я думаю, что в сентябре мы уже увидим действительно такой статус, решение правительства", — отметил Горбенко.

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Атаки РФ на Киев и Киевскую область: что известно

В связи с постоянными атаками РФ на Киев и область правительство готовит соответствующие меры по обеспечению безопасности.

Напомним, что в Раде можно голосовать по телефону. Аппарат Верховной Рады принимает меры, чтобы парламент продолжал работать во время постоянных воздушных тревог в Киеве.

Кроме того, мэр столицы Виталий Кличко созвал совет по обороне города Киева, чтобы обсудить изменения в протоколах безопасности, действующих во время российских атак.

Кроме того, в Киеве первую неделю учебного года школы планируют начать в очно-дистанционном формате. При этом учебные заведения должны быть готовы менять формат обучения в зависимости от ситуации с безопасностью.

Кроме того, правительство Украины совместно с военными и "Укрзализныцей" разрабатывает меры по обеспечению работы транспорта и логистики в условиях длительных воздушных тревог. Ключевой инициативой является возможное изменение режима комендантского часа в Киеве и Киевской области.