Київ і Київщина можуть стати прифронтовими вже у вересні: які зміни готує Кабмін

Народний депутат Руслан Горбенко повідомив, що Кабмін уже близько двох тижнів готує постанову, згідно з якою Київ та Київщина можуть офіційно отримати статус прифронтових.

Відповідне рішення можуть ухвалити вже наступного місяця. Таку заяву політик зробив заявив в ефірі Вечір.LIVE.

Київ та Київщина можуть офіційно стати прифронтовими вже у вересні.

Такий статус, за його словами, може дати бізнесу додаткові пільги, зокрема розширити можливості для бронювання працівників. Водночас офіційного рішення уряду щодо цього наразі немає.

"І якраз така робоча група була створена, і в тому числі по напрацюванню щодо статусу Київщини і міста Києва. І додатково, які треба ще пільги для бізнесу, щоб він достатньо швидко відновився. Я думаю, що у вересні ми вже побачимо дійсно такий статус, рішення уряду", — зазначив Горбенко.

Атаки РФ на Київ та Київщину: що відомо

Через постійні атаки РФ на Київ та область Уряд готує відповідні безпекові зміни.

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Нагадаємо, що у Раді можуть голосувати через телефони. Апарат Верховної Ради вживає заходів, щоб парламент продовжував працювати під час постійних повітряних тривог у Києві.

Також мер столиці Віталій Кличко зібрав раду оборони міста Києва, аби обговорити зміни в протоколах безпеки, які діють під час російських атак.

Крім того, у Києві перший тиждень навчального року школи планують розпочати в очно-дистанційному форматі. Водночас заклади освіти мають бути готові змінювати формат навчання залежно від безпекової ситуації.

Також уряд України разом із військовими та Укрзалізницею напрацьовує рішення щодо забезпечення роботи транспорту та логістики в умовах тривалих повітряних тривог. Ключовою ініціативою є можлива зміна режиму комендантської години в Києві та Київській області.