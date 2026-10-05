Подросткам разрешат работать 38 часов в неделю и по выходным? Что изменится для школьников

Школьников хотят задействовать на работе в выходные. Разбираемся, что может измениться для подростков в Украине.

В Украине могут пересмотреть правила трудоустройства несовершеннолетних. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №16114, который, в частности, предлагает увеличить допустимую продолжительность работы для подростков, разрешить им работать в выходные дни и ввести возможность заключать трудовые договоры в электронной форме.

Авторы законопроекта объясняют эти изменения дефицитом трудовых ресурсов и необходимостью расширить возможности для молодежи получить первый официальный опыт работы. Документ также предусматривает ряд изменений в правилах оформления и медицинского контроля несовершеннолетних работников.

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Эксперт по подбору персонала Наталья Слинько считает, что расширение возможностей для трудоустройства подростков может быть полезным не только для рынка труда, но и для самих детей и их семей.

Наталья Слинько , эксперт по рынку труда, владелица консалтинговой компании Talent Match

Подростки — это хороший трудовой потенциал. Чем раньше они начнут понимать, что такое трудовая жизнь, тем легче им будет в дальнейшем определиться с профессией. И искать себя они будут в 15 лет, а не в 23.

По ее словам, возраст сам по себе не означает, что подросток не способен выполнять различную работу.

"У меня дома двое таких подростков, и я уверена, что они способны выполнять много разнообразной работы, несмотря на возраст. У меня младший сын ростом 185 см и весом 90 кг, так почему бы ему не поработать где-нибудь в Новой почте или в АТБ?" — рассказала эксперт.

Сколько часов смогут работать несовершеннолетние

В настоящее время для работников в возрасте от 16 до 18 лет установлено сокращенное рабочее время — не более 36 часов в неделю. Для лиц в возрасте от 15 до 16 лет, а также учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, работающих во время каникул, — до 24 часов в неделю.

Законопроект № 16114 предлагает увеличить эти показатели до 38 и 26 часов в неделю соответственно. А для учащихся, работающих в свободное от учебы время в течение учебного года, будут сохранены отдельные ограничения по продолжительности работы.

Также предлагается отменить прямой запрет на привлечение несовершеннолетних к работе в выходные дни. При этом запрет на ночную и сверхурочную работу для них остается в силе.

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По мнению Слинько, важно рассматривать предложенные изменения именно как возможность, а не как обязанность подростка работать.

"Конечно, есть дети, которые хорошо учатся и не будут работать полный рабочий день, но речь идет о праве, а не об обязанности. Есть семьи, которым такая работа подростка очень поможет в финансовом плане", — подчеркнула она.

Почему работодатели неохотно берут на работу подростков

Отдельный вопрос касается заинтересованности бизнеса в трудоустройстве несовершеннолетних. По словам эксперта, действующие правила могут сделать такого работника менее привлекательным для работодателя.

"По закону работодатель сейчас обязан платить минимальную ставку за полрабочего дня. Думаете, почему подростка никто не хочет брать? Потому что это же прямые убытки", — пояснила Слинько.

Она считает, что более гибкие правила могли бы дать подросткам больше шансов найти легальную работу и получить первый опыт.

По ее словам, эта проблема имеет и вполне практическое значение для семей. Этим летом ее сын, несмотря на желание работать, не смог найти работу.

"Вот этим летом мой сын не смог найти себе работу, а очень хотел. И это несмотря на то, что я ему очень помогала", — рассказала эксперт.

Школа или работа: что важнее для подростка

Отдельно Слинько обратила внимание на вопрос совмещения работы и учебы. Она не отрицает важность школы, однако отмечает, что старшие классы для многих украинских школьников в значительной степени сосредоточены на подготовке к НМТ.

"Что касается школы — да, она важна, но в нынешних условиях последние классы почти полностью посвящены сдаче НМТ, а это, извините, уже не обучение, а какая-то "подготовка" к тестам. Я знаю, о чем говорю, ведь один из моих сыновей недавно закончил школу, второй мальчик сейчас учится в 10 классе", — сказала она.

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По ее мнению, возможность официально работать не должна означать, что каждый подросток обязан это делать. Речь идет прежде всего о возможности выбора для молодого человека и его семьи.

Как предусмотрено в законопроекте, увеличится не только рабочее время. Среди прочих предложений:

электронные трудовые договоры — их можно будет заключать с использованием квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате;

испытательный срок для несовершеннолетних — лиц до 18 лет предлагается исключить из перечня работников, для которых испытательный срок не устанавливается;

медицинские осмотры — все лица до 18 лет должны проходить предварительный медосмотр, а в дальнейшем — ежегодный осмотр до достижения совершеннолетия;

работа в выходные дни — предлагается отменить соответствующий прямой запрет для несовершеннолетних, при этом ночная и сверхурочная работа остаются запрещенными;

учет несовершеннолетних работников — вместо отдельного специального учета предлагается использовать данные Реестра застрахованных лиц;

увольнение по требованию родителей или законных представителей — в случаях, когда работа угрожает здоровью несовершеннолетнего или не соответствует его интересам, при наличии надлежащего обоснования и документального подтверждения можно будет требовать расторжения трудового договора.

Законопроект также изменяет подход к оплате труда несовершеннолетних. Предусматривается, что при сокращенной продолжительности рабочего времени заработная плата будет выплачиваться пропорционально отработанному времени с соблюдением установленных законодательством гарантий в отношении минимальной заработной платы.

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Таким образом, закон № 16114 может существенно изменить подход к трудоустройству подростков: с одной стороны, молодежь получит больше возможностей для легальной работы и приобретения первого профессионального опыта, а с другой — работодатели получат больше инструментов для привлечения несовершеннолетних работников.

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