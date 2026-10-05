Підліткам дозволять працювати 38 годин на тиждень і у вихідні? Що зміниться для школярів

Школярам хочуть дозволити працювати у вихідні. Розбираємо, що може змінитися для підлітків в Україні.

В Україні можуть переглянути правила працевлаштування неповнолітніх. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16114, який, зокрема, пропонує збільшити допустиму тривалість роботи для підлітків, дозволити їм працювати у вихідні та запровадити можливість укладати трудові договори в електронній формі.

Автори законопроєкту пояснюють зміни дефіцитом трудових ресурсів та необхідністю розширити можливості для молоді отримувати перший офіційний досвід роботи. Документ також передбачає низку змін у правилах оформлення та медичного контролю неповнолітніх працівників.

Експертка з набору персоналу Наталія Слинько вважає, що розширення можливостей для роботи підлітків може бути корисним не лише для ринку праці, а й для самих дітей та їхніх родин.

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Наталія Слинько , експертка з ринку праці, власниця консалтингової компанії Talent Match

Підлітки — це хороший робочий потенціал. Чим раніше вони почнуть розуміти робоче життя, тим легше їм буде далі визначитись із професією. І шукати вони себе будуть у 15, а не в 23.

За її словами, вік сам собою не означає, що підліток не здатний виконувати різну роботу.

"Маючи двох таких підлітків у домі, я впевнена, що вони здатні виконувати багато різної роботи, незважаючи на вік. У мене молодший син 185 см ростом і 90 кг вагою, то чому б йому не попрацювати десь на Новій пошті чи в АТБ?" — розповіла експертка.

Скільки годин зможуть працювати неповнолітні

Нині для працівників віком від 16 до 18 років встановлено скорочений робочий час, не більше 36 годин на тиждень. Для осіб віком від 15 до 16 років, а також учнів від 14 до 15 років, які працюють під час канікул, до 24 годин на тиждень.

Законопроєкт №16114 пропонує збільшити ці показники відповідно до 38 та 26 годин на тиждень. А для учнів, які працюють у вільний від навчання час протягом навчального року, зберігатимуться окремі обмеження щодо тривалості роботи.

Також пропонується прибрати пряму заборону на залучення неповнолітніх до роботи у вихідні. Водночас заборона на нічні та надурочні роботи для них залишається.

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На думку Слинько, важливо розглядати запропоновані зміни саме як можливість, а не як обов’язок для підлітка працювати.

"Звісно, є діти, хто вчиться гарно і не буде працювати повний день, але ж це про право, а не обов’язок. Є родини, кому така робота підлітка дуже фінансово допоможе", — наголосила вона.

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Окреме питання постає у зацікавленості бізнесу в працевлаштуванні неповнолітніх. За словами експертки, нинішні правила можуть робити такого працівника менш привабливим для роботодавця.

"Роботодавець за законом має зараз платити мінімальну ставку за пів робочого дня. Думаєте, чому підлітка ніхто не хоче брати? Бо це прямі втрати ж", — пояснила Слинько.

Вона вважає, що більш гнучкі правила могли б дати підліткам більше шансів знайти легальну роботу та отримати перший досвід.

За її словами, проблема має і цілком практичний вимір для родин. Цього літа її син, попри бажання працювати, не зміг знайти роботу.

"Ось цим літом мій син не зміг знайти собі роботу, а дуже хотів. І це незважаючи на те, що я йому дуже допомагала", — розповіла експертка.

Школа чи робота: що важливіше для підлітка

Окремо Слинько звернула увагу на питання поєднання роботи та навчання. Вона не заперечує важливості школи, однак зазначає, що старші класи для багатьох українських школярів значною мірою зосереджені на підготовці до НМТ.

"Щодо школи — так, вона важлива, але в нинішніх умовах останні класи майже цілком присвячені здачі НМТ, а це, вибачте, вже не навчання, а якесь "натаскування" на тести. Я знаю, про що кажу, адже один з моїх синів нещодавно закінчив школу, другий хлопець зараз у 10 класі", — сказала вона.

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На її думку, можливість офіційно працювати не повинна означати, що кожен підліток має це робити. Йдеться передусім про можливість вибору для молодої людини та її родини.

Як передбачає законопроєкт, збільшиться не лише робочий час. Серед інших пропозицій:

електронні трудові договори — їх можна буде укладати із застосуванням кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті;

випробувальний термін для неповнолітніх — осіб до 18 років пропонується виключити з переліку працівників, яким випробування не встановлюється;

медичні огляди — усі особи до 18 років мають проходити попередній медогляд, а надалі щорічний огляд до досягнення повноліття;

робота у вихідні — відповідну пряму заборону для неповнолітніх пропонується прибрати, водночас нічні та надурочні роботи залишаються забороненими;

облік неповнолітніх працівників — замість окремого спеціального обліку пропонується використовувати дані Реєстру застрахованих осіб;

звільнення за вимогою батьків або законних представників — у випадках, коли робота загрожує здоров’ю неповнолітнього або не відповідає його інтересам, за наявності належного обґрунтування та документального підтвердження можна буде вимагати розірвання трудового договору.

Законопроєкт також змінює підхід до оплати праці неповнолітніх. Передбачається, що за скороченої тривалості робочого часу зарплата виплачуватиметься пропорційно відпрацьованому часу, з дотриманням установлених законодавством гарантій щодо мінімальної зарплати.

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Тож, №16114 може суттєво змінити підхід до працевлаштування підлітків: з одного боку, молодь отримає більше можливостей для легальної роботи та першого професійного досвіду, а з іншого — роботодавці отримають більше інструментів для залучення неповнолітніх працівників.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що воєнний стан в Україні не є підставою для звільнення, навіть тимчасового, від сплати аліментів. У разі умисного ухилення від сплати аліментів загрожує кримінальна відповідальність.