Как отреагировал межбанковский рынок на обыски у главы НБУ — актуальный курс валют

Как ведут себя доллар и евро на межбанковском рынке после обысков в НБУ? "Фокус" проанализировал ситуацию с курсом валют 21 октября.

Валютный межбанк не продемонстрировал резкой реакции на сообщение о следственных действиях НАБУ и САП в Национальном банке Украины. В ходе утренних торгов котировки доллара сначала открылись на уровне 45,04–45,14 грн, а затем спред сузился до 45,06–45,11 грн.

По состоянию на 13:27 21 октября средний курс доллара составлял 45,057 грн, евро — 50,570 грн. Об этом свидетельствуют данные валютного межбанка от портала "Курс Украины", а также подтверждает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

"Межбанковский рынок практически не реагирует на новость об обысках у главы НБУ", — написал он.

Первые сообщения об обысках в НБУ и у главы регулятора Андрея Пышного появились утром. Впоследствии информацию о следственных действиях подтвердили источники "Украинской правды" и народного депутата Ярослава Железняка. В 10:47 Национальный банк официально сообщил о проведении следственных действий в своих помещениях, не уточняя, кого именно они касаются.

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На фоне этих новостей валютные котировки не претерпели резких изменений.

Каков курс доллара и евро на межбанковском рынке 21 октября

По данным "Курса Украины", по состоянию на 13:27 21 октября курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США (покупка, продажа, средний курс)

45 043 грн (+2,8 коп.);

45 070 грн (+0,5 коп.);

45,057 грн (+1,7 коп.);

Евро (покупка, продажа, средний курс)

50 550 грн (+3 коп.);

50 590 грн (+1 коп.);

50 570 грн (+2 коп.);

По сравнению с предыдущими показателями средний курс доллара вырос на 1,7 копейки, а евро — на 2 копейки. Такие изменения не свидетельствуют о резком скачке спроса на валюту.

Почему межбанковский рынок не отреагировал на обыски

Незначительное изменение котировок на фоне новостей о следственных действиях следует рассматривать в контексте текущей ситуации на валютном рынке. Украинский межбанк работает в режиме управляемой гибкости, при котором Национальный банк влияет на динамику курса, в частности с помощью валютных интервенций.

В то же время утренние котировки и данные на 13:27 позволяют говорить лишь об отсутствии заметной реакции рынка на момент наблюдения. Они не доказывают, что новости об обысках вообще не повлияли на поведение участников торгов.

Обыски у главы НБУ: что известно

Как стало известно сегодня утром, НАБУ и САП провели обыски у главы Национального банка Украины Андрея Пышного. Помимо народного депутата Ярослава Железняка, который отметил, что следственные действия, вероятно, связаны с делами в отношении "Карпатнафтохима" и государственного "Сенс Банка", на обыски отреагировал и председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев. Он заявил, что ожидает реакции Пышного на действия правоохранителей. Он также напомнил о своих предыдущих требованиях уволить главу НБУ.

Что касается расследования НАБУ и САП, касающегося предполагаемого использования государственного "Сенс Банка", то, по версии следствия, финансовое учреждение могло использоваться, в частности, для внесения залога за фигуранта дела "Мидас" средствами преступного происхождения. В рамках производства фигурируют руководители банка Алексей Ступак и Николай Гладишенко, бывшая заместительница главы Офиса президента Ирина Мудра и экс-депутат Максим Микитась.

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"Фокус" уже сообщал, что в августе правительство отстранило Гладишенко от исполнения обязанностей председателя наблюдательного совета банка на шесть месяцев и инициировало отстранение Ступака. В сентябре ВАКС установил для председателя правления банка залог в размере 15 млн грн.

В рамках этого же разбирательства суд поместил Мудру под стражу с альтернативой залога в размере 20 млн грн. В октябре за нее внесли полную сумму, после чего она вышла из СИЗО.

Правоохранители не назвали имя человека, за которого, по версии следствия, собирали средства на залог. В публикациях это дело связывали с бывшим министром энергетики и юстиции Германом Галущенко, фигурантом расследования "Мидас" о возможной коррупции в энергетической сфере