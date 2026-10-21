Як відреагував міжбанк на обшуки в голови НБУ — актуальний курс валют

Як поводяться долар і євро на міжбанку після обшуків у НБУ? Фокус проаналізував ситуацію з курсом валют 21 жовтня.

Валютний міжбанк не продемонстрував різкої реакції на повідомлення про слідчі дії НАБУ та САП у Національному банку України. Упродовж ранкових торгів котирування долара спочатку відкрилися на рівні 45,04-45,14 грн, а згодом спред звузився до 45,06-45,11 грн.

Станом на 13:27 21 жовтня середній курс долара становив 45,057 грн, євро — 50,570 грн. Про це свідчать дані валютного міжбанку від порталу "Курс України", а також підтверджує фінаналітик Андрій Шевчишин.

"Міжбанк майже не реагує на новину про обшуки у голови НБУ", — написав він.

Перші повідомлення про обшуки в НБУ та у голови регулятора Андрія Пишного з'явилися вранці. Згодом інформацію про слідчі дії підтвердили джерела "Української правди" та народного депутата Ярослава Железняка. О 10:47 Національний банк офіційно повідомив про проведення слідчих дій у своїх приміщеннях, не уточнюючи, кого саме вони стосуються.

Видео дня

На тлі цих новин валютні котирування не зазнали різких змін.

Який курс долара та євро на міжбанку 21 жовтня

За даними "Курсу України", станом на 13:27 21 жовтня курси валют на міжбанку були такими:

Долар США (купівля, продаж, середній курс)

45,043 грн (+2,8 коп.);

45,070 грн (+0,5 коп.);

45,057 грн (+1,7 коп.);

Євро (купівля, продаж, середній курс)

50,550 грн (+3 коп.);

50,590 грн (+1 коп.);

50,570 грн (+2 коп.);

Порівняно з попередніми показниками середній курс долара зріс на 1,7 копійки, а євро — на 2 копійки. Такі зміни не свідчать про різкий стрибок попиту на валюту.

Чому міжбанк не відреагував на обшуки

Мінімальну зміну котирувань на тлі новин про слідчі дії варто розглядати в контексті поточної ситуації на валютному ринку. Український міжбанк працює в режимі керованої гнучкості, за якого Національний банк впливає на курсову динаміку, зокрема за допомогою валютних інтервенцій.

Водночас ранкові котирування та дані на 13:27 дають змогу говорити лише про відсутність помітної реакції ринку на момент спостереження. Вони не доводять, що новини про обшуки взагалі не вплинули на поведінку учасників торгів.

Обшуки у голови НБУ: що відомо

Як стало відомо сьогодні вранці, НАБУ та САП провели обшуки у голови Національного банку України Андрія Пишного. Окрім народного депутата Ярослава Железняка, який зазначав, що слідчі дії, ймовірно, пов’язані зі справами щодо "Карпатнафтохіму" та державного "Сенс Банку", на обшуки відреагував і голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. Він заявив, що очікує реакції Пишного на дії правоохоронців. Він також нагадав про свої попередні вимоги звільнити очільника НБУ.

Щодо розслідування НАБУ та САП, яке стосується ймовірного використання державного "Сенс Банку", за версією слідства, фінансову установу могли використовувати, зокрема, для внесення застави за фігуранта справи "Мідас" коштами злочинного походження. У межах провадження фігурують керівники банку Олексій Ступак і Микола Гладишенко, колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра та екснардеп Максим Микитась.

Важливо

Уряд виставляє на продаж два українські банки: що буде з державними грошима

Фокус вже повідомляв, що у серпні уряд відсторонив Гладишенка від виконання повноважень голови наглядової ради банку на шість місяців та ініціював відсторонення Ступака. У вересні ВАКС визначив для голови правління банку заставу в розмірі 15 млн грн.

У межах цього ж провадження суд узяв Мудру під варту з альтернативою застави у 20 млн грн. У жовтні за неї внесли повну суму, після чого вона вийшла із СІЗО.

Правоохоронці не називали імені людини, за яку, за версією слідства, збирали кошти на заставу. У публікаціях цю справу пов’язували з колишнім міністром енергетики та юстиції Германом Галущенком, фігурантом розслідування "Мідас" щодо ймовірної корупції в енергетичній сфері