В украинских магазинах стали продавать не более двух бутылок подсолнечного масла на одного покупателя. Ограничение ввели после серии ударов РФ по заводам по производству подсолнечного масла и других продуктов.

18 ноября издание "Telegraf" опубликовало фотографию из Львова, на которой зафиксировали ограничения в местной торговой сети. Министр аграрной политики Тарас Высоцкий отреагировал на ажиотаж в магазинах, возникший после серии ударов РФ по предприятиям пищевой промышленности. Чиновник заверил, что дефицита масла и других продуктов в Украине не ожидается.

Жители Львова сфотографировали эту сцену в гипермаркете "Эпицентр" на ул. Городоцкой во Львове, говорится в материале. На фото — объявление на полке с маслом "Риднокрай" (собственная торговая марка "Эпицентра"). Администрация магазина предупредила покупателей, что продают не более двух бутылок масла в одном чеке. При этом видно, что рядом с объявлением стоят бутылки с подсолнечным маслом, которые люди не успели раскупить, а вокруг — коробки, вероятно, с этой же продукцией.

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Удары РФ по заводам — объявление о масле во Львове 18 ноября Фото: telegraf

Министр ответил на вопрос, возникнет ли в Украине дефицит растительного масла и стоит ли украинцам делать запасы этой продукции. Высоцкий заверил, что дефицита нет: внутренний рынок полностью обеспечен маслом, имеется достаточно мощностей для переработки урожая и даже продолжается экспорт.

"Дефицита не прогнозируем, экспорт продолжается", — привели СМИ слова министра.

Чиновник также уточнил, что некоторые заводы действительно приостановили работу. Причины остановки — соображения безопасности (для защиты работников) и необходимость восстановления после повреждений. При этом в первые недели ноября Украина экспортировала 230 тыс. тонн масла, заявил он. Чиновники пока собирают информацию, чтобы выяснить, как удары РФ влияют на пищевую промышленность и каковы последствия обстрелов.

Между тем издание Telegraf напомнило, что после российских атак компания "Кернел" объявила о приостановке работы заводов по производству масла и о прекращении закупок подсолнечника. При этом упала закупочная цена на подсолнечник, но цена на "Олейную" по-прежнему держится на уровне 100 грн за литр. Уточняется, что неясно, почему возник ажиотаж вокруг торговой марки "Риднокрай", которая продается в магазинах на западе Украины, но должна присутствовать во всех магазинах "Эпицентра".

Удары РФ по заводам — что известно

Отметим, что Фокус писал об ударах РФ по предприятиям пищевой промышленности, которые произошли в ноябре 2026 года. Например, 12 ноября произошла атака на производственные мощности компании "Кернел" в Николаевской области. При этом компания производит масло марок "Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак". 16 ноября произошел удар по пищевому предприятию в Днепре: СМИ писали, что речь шла, вероятно, о заводе "Олейная". В тот же день владельцы компании "Королевский вкус" сообщили о разрушении предприятия после удара со стороны РФ и о приостановке производства: глава Кировоградской ОГА именно в тот день заявил о ракетном ударе в одном из районов.

Напоминаем, что президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран в эфире "24 канала" рассказал, стоит ли украинцам ожидать дефицита продуктов после ударов со стороны РФ.