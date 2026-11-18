В українських магазинах почали продавати не більш як по дві пляшки олії в одні руки. Обмеження запровадили після серії ударів РФ по заводах з виробництва соняшникової олії та інших продуктів.

18 листопада медіа Telegraf опублікувало фото зі Львова, на якому зафіксували обмеження у місцеві торгівельній мережі. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький відреагував на ажіотаж у магазинах, які з'явились після серії ударів РФ по підприємствах харчової промисловості. Посадовець запевнив, що дефіциту олії, інших продуктів в Україні не очікується.

Жителі Львова зробили фотографію у гіпермаркеті "Епіцентр" на вул. Городоцькій у Львові, ідеться у матеріалі. На фото — оголошення на полиці з олією "Ріднокрай" (власна торгова марка "Епіцентру"). Адміністрація магазину попередила покупців, що продають не більш як по дві пляшки олії в одному чеку. При цьому бачимо, що поруч з оголошенням — пляшки з олією, які люди не встигли розкупити, а навколо — коробки, ймовірно, з цією ж продукцією.

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Удари РФ по заводах — оголошення щодо олії у Львові 18 листопада Фото: telegraf

Міністр відповів на питання, чи буде дефіцит олії в Україні та чи варто українцям робити запаси цієї продукції. Висоцький запевнив, що дефіциту немає: внутрішній ринок повністю забезпечений олією, є достатньо потужностей для переробки врожаю і навіть продовжується експорт.

"Дефіциту не прогнозуємо, експорт продовжується", — навело медіа слова міністра.

Посадовець також уточнив, що деякі заводи справді призупинили роботу. Причини зупинки — через безпекові питання (щоб захистити працівників) та для відновлення після пошкоджень. При цьому у перші тижні листопада Україна експортувала 230 тис. тонн олії, заявив він. Урядовці поки збирають інформацію, щоб з'ясувати, як впливають удари РФ на харчову промисловість та які наслідки обстрілів.

Тим часом медіа Telegraf нагадало, що після російських атак компанія "Кернел" оголосила про зупинку заводів з виробництва олії та про зупинку закупівлі соняшника. Разом з тим упала закупівельна ціна на соняшник, але ціна на "Олейну" й далі тримається на рівні 100 грн за літр. Уточнюється, що не ясно, чому виник ажіотаж щодо торгівельної марки "Ріднокрай", яка продається у магазинах на заході України, але повинна бути присутні в усіх магазинах "Епіцентру".

Удари РФ по заводах — що відомо

Зазначимо, Фокус писав про удари РФ по заводах харчової промисловості, які стались у листопаді 2026 року. Наприклад, 12 листопада відбулась атака на промислові потужності компанії "Кернел" у Миколаївській області. При цьому компанія виготовляє олію марок "Щедрий Дар", "Стожар", "Чумак". 16 листопада стався приліт у харчове підприємство у Дніпрі: медіа писали, що ішлося, ймовірно, про завод "Олейна". Того ж дня власники компанії "Королівський смак" повідомили про руйнування підприємства після влучання РФ та про зупинку виробництва: глава Кіровоградської ОВА саме того дня заявив про приліт в одному з районів.

Нагадуємо, президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран в ефірі "24 каналу" розповів, чи очікувати українцям дефіциту подуктів після ударів РФ.