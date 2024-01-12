"Надо брать все, чтобы выжить": Леонид Швец о жителях оккупированных регионов Украины (видео)

РФ оккупировав части Херсонской и Запорожской областей вынуждена обеспечивать людей всем необходимым. Оккупанты вынуждают украинцев брать "подачки" и уголь в обмен на получение российского паспорта и это вопрос выживания, считает политический обозреватель Леонид Швец.

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России "хватило ума" взять в состав федерации части временно оккупированных Запорожской и Херсонской областей Украины. Теперь Москва должна делать все возможное, чтобы обеспечить там хотя бы малейший уровень коммунальных услуг, а в том же Мариуполе люди попросту мерзнут и мародеры спиливают даже трубы отопления. Поэтому когда оккупационная власть предлагает получить паспорт РФ в обмен на еду, уголь или медикаменты, то надо соглашаться, как бы это отвратительно ни было. Об этом в интервью Фокусу рассказал политический обозреватель Леонид Швец.

По его словам, это не коллаборационизм, а способ выжить и за это не наказывают по уголовному кодексу Украины. Потом, когда оккупантов уничтожат, а города освободят, то можно просто выбросить эту российскую "тряпку", говорит эксперт.

"Людям, которые оказались в оккупации можно рекомендовать то, что рекомендовалось при раздаче пакетов с гречкой во время выборов: брать, но голосовать как хочешь, — акцентирует Леонид Швец, — Для выживания надо брать этот уголь или российский паспорт, а делать свое. Никто не в праве обвинять людей, оказавшихся в невыносимых условиях оккупации, в отсутствии какой-то патриотичности".

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По мнению политического обозревателя, Россия и дальше будет тратить кучу денег на условное развитие этих захваченных территорий, потому что попросту не имеет выбора. Уже в Москве очень недовольны так называемым губернатором Херсонщины, коллаборационистом Владимиром Сальдо, который не в состоянии преодолеть проблему со значительным отключением электроэнергии.

Россия взяла на себя очень большой "груз" и она явно его не вытягивает, отмечает эксперт. При этом, по его словам, деньги и дальше будут выделяться на эти регионы, ведь в них очень заинтересованы приближенные к Кремлю лица: "пилить" выделенные бюджеты на постоянный ремонт дорог после очередной обстрелов можно бесконечно. Государственные подряды в этих оккупированных Россией областях стали просто "золотым дном" для некоторых приближенных к Москве власть имущих, говорит Леонид Швец.

Полный разговор с Леонидом Швецом вскоре выйдет на ҮоцТцЬе-канале Фокуса.

Директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский рассказал Фокусу, кто из украинцев рискует остаться в так называемой "серой зоне" гражданства после возвращения Украиной всех оккупированных территорий.

Ранее стало известно, что армия РФ наращивает свои силы в Мариупольском районе. По словам советника мэра Мариуполя, оккупанты завезли примерно 10 тысяч военных-контрактников, которых отправят на фронт.