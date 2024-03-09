Как ВСУ будут контрнаступать и почему Кремль не бьет ракетами по Зеленскому, — эксперт СБУ (видео)

Оккупанты не хотят канонизировать Зеленского среди украинцев, потому что это ничего не изменит на фронте. ВСУ не бьют по территории Украины во время визита Путина, потому что вместо него едет двойник, говорит бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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В своем заявлении относительно контрударных действий ВСУ в 2024 году, которое в эфире телемарафона сделал командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк, скорее всего речь идет именно о масштабе таких боевых действий. Особенно это касается отдельных участков фронта, на которых оккупанты получают неприятные "сюрпризы". Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его мнению, не надо забегать вперед, психологически не "перегреваться" как это произошло в начале 23-го года, когда все были в ожидании быстрой победы. Свой негативный фактор сыграло отсутствие снарядов и авиации от западных партнеров, поэтому сейчас не надо подгонять военных.

"Между тем ВСУ применяют тактику "тысячи порезов" за пределами линии разграничения, — акцентирует Ступак, — Надо обратить внимание, что Украина активно бьет и в тыл противника по его ВПК, например вспомним недавний удар по металлургическому комбинату в Липецке и по химическому предприятию в Ижевске, которое переоборудовали для сбора дронов".

Что касается взрыва, который прогремел во время визита Зеленского и премьера Греции в Одессу, то, по словам бывшего сотрудника СБУ, россияне всегда знают, где находится президент Украины. Это происходит, в том числе из-за возможных утечек или перехвата переговоров, а также через различные средства разведки.

"Оккупанты специально не бьют по реальному местонахождению Зеленского, ведь не хотят его канонизировать среди украинцев, — говорит Ступак, — Россияне понимают, что убив президента сделают его мучеником, но на ситуацию на фронте это никак не повлияет — украинцы не побегут сдаваться".

В свою очередь ВСУ не били по Мариуполю во время визита Путина, потому что понимали, что вместо него там будет двойник, говорит военный эксперт. Он отмечает, что есть очень простые способы отличить реального президента РФ от двойника.

"Когда вы видите, что Путин очень активен, выходит к народу, обнимается и ручкается со всеми, то это двойник, — акцентирует Ступак, — А когда он сидит в 30 метрах от ближайшего годами проверенного окружения, то это реальный Путин".

Фокус ранее писал, что в Польше осудили 14 российских агентов, которые следили за движением гуманитарной помощи и планировали диверсии на железной дороге. Среди них — 11 украинцев.

Также Фокус отмечал, что экс-депутата Сейма Латвии Яниса Адамсонса приговорили к 8,5 годам лишения свободы за шпионаж в пользу РФ.