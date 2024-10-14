"Это катастрофа": можно ли уменьшить тенденцию выезда школьников из Украины, — эксперт

Родители пытаются вывезти детей за границу из-за отсутствия представления об их будущем в Украине. Минобразования необходимо разработать программу работы с молодежью, отметил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

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Демографическая проблема ухудшается с каждым днем, родители начали вывозить своих 17-летних сыновей из Украины. По словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, ситуация является "катастрофической", тогда как для ее изменения нужна победа и продуманная программа мобилизации. Об этом говорится в материале Фокуса "Украина теряет детей: что стоит за массовым выездом за границу детей до 18 лет".

"Когда говорят, что не будут мобилизовать ребят до 25 лет, а появляются заявления о возможности призыва 20-летних, родители, не имея четкого представления о будущем своих детей, будут пытаться вывезти их из Украины", — сказал Василий Воскобойник.

По его словам, Минобразования необходимо разработать программу работы с молодежью. Ведь детей вывозят за границу не только для получения образования, но и для обеспечения им более стабильного и предсказуемого будущего, чем в нынешних условиях в Украине.

Он убежден, что шаги нужно делать уже сейчас.

"Даже если война закончится завтра, возникает вопрос: изменятся ли условия жизни в стране? Продолжат ли повышаться налоги? Останется ли непонятным экономическое будущее? Эти вопросы нужно решать уже сегодня", — пояснил эксперт.

Он уточнил, что одним из примеров является уже утвержденная демографическая стратегия Украины.

Напомним, Кабмин одобрил Стратегию демографического развития Украины. Речь идет о необходимости формирования среды, благоприятной для рождения и воспитания детей, обеспечения экономической самодостаточности семей.

По словам директора Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, снижение призывного возраста может повлиять на демографическую ситуацию в Украине. Она подчеркнула, что 18-летние ребята еще не имеют такой ответственности за свою жизнь, как 25-летние.