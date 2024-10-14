"Це катастрофа": чи можна зменшити тенденцію виїзду школярів з України, — експерт

Батьки намагаються вивезти дітей за кордон через відсутність уявлення про їхнє майбутнє в Україні. Міносвіти необхідно розробити програму роботи з молоддю, зауважив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

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Демографічна проблема погіршується з кожним днем, батьки почали вивозити своїх 17-річних синів з України. За словами президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, ситуація є "катастрофічною", тоді як для її зміни потрібна перемога та продумана програма мобілізації. Про це йдеться у матеріалі Фокусу "Україна втрачає дітей: що стоїть за масовим виїздом за кордон дітей до 18 років".

"Коли говорять, що не будуть мобілізувати хлопців до 25 років, а з'являються заяви про можливість призову 20-річних, батьки, не маючи чіткого уявлення про майбутнє своїх дітей, намагатимуться вивезти їх з України", — сказав Василь Воскобойник.

За його словами, Міносвіти необхідно розробити програму роботи з молоддю. Адже дітей вивозять за кордон не лише для отримання освіти, але й для забезпечення їм більш стабільного та передбачуваного майбутнього, ніж у теперішніх умовах в Україні.

Він переконаний, що кроки потрібно робити вже зараз.

"Навіть якщо війна закінчиться завтра, виникає питання: чи зміняться умови життя в країні? Чи продовжать підвищуватись податки? Чи залишиться незрозумілим економічне майбутнє? Ці питання потрібно вирішувати вже сьогодні", — пояснив експерт.

Він уточнив, що одним із прикладів є вже затверджена демографічна стратегія України.

Нагадаємо, Кабмін схвалив Стратегію демографічного розвитку України. Йдеться про необхідність формування середовища, сприятливого для народження й виховання дітей, забезпечення економічної самодостатності сімей.

За словами директорки Інституту демографії та соціальних досліджень Елли Лібанової, зниження призовного віку може вплинути на демографічну ситуацію в Україні. Вона наголосила, що 18-річні хлопці ще не мають такої відповідальності за своє життя, як 25-річні.