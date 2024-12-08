Командир не согласовывает в переводе в другую часть: Фокус рассказывает, что делать военному

Перевод в другие подразделения через "Армія+" упрощает жизнь многим бойцам, однако есть случаи, когда военному приходит отказ. Фокус рассказывает, почему так происходит, и есть ли шанс присоединиться к желаемой бригаде.

Украинским военнослужащим разрешено менять место службы с помощью приложения "Армія+". Однако некоторые командиры воинских частей могут блокировать такой перевод. Об одном из таких случаев Фокус рассказал в материале "Командиры саботируют перевод бойцов через "Армія+": как военному попасть в желаемую бригаду".

По словам эксперта ОО "Юридическая сотня" Юлии Засоби, тема перевода в армии является сложным вопросом, ведь не требуется согласие военнослужащего для перемещения, в частности, существуют четко определенные основания для этого. Так сроки согласования на перевод могут достигать полгода и, несмотря на это, боец может получить отказ из-за якобы "нецелесообразности".

Как решить проблему перевода бойцов ВСУ?

Эксперт отметила в разговоре с Фокусом, что одним из методов решения проблемы перевода бойцов ВСУ стал экспериментальный проект, предусмотренный Постановлением Кабмина от 12 ноября 2024 г. № 1291. Согласно постановлению, перемещение военных возможно по их инициативе.

Воспользоваться механизмом в случае перевода из в/ч тылового и оперативного обеспечения, резерва, ВУЗов, учебных центров, ТЦК или других небоевых частей в:

в/ч боевого состава войск;

в/ч, которые не относятся к боевому составу войск ВСУ.

Также возможно перемещение из воинских частей боевого состава в другие боевые части и при переводе из любой в/ч в другую часть ВСУ. Последним могут воспользоваться те бойцы, которые по заключению ВВК пригодны к службе в в/ч обеспечения, ТЦК, ВВУЗах, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны, однако не назначены в своих в/ч на должности, соответствующие заключению ВВК.

Рапорт на перемещение нужно подать через "Армія+", тогда как согласование командира не является обязательным для тех, кто:

перемещаются в в/ч боевого состава войск из небоевых частей;

из постоянного состава учебных центров (частей) переводится в другие учебные центры;

перемещается на основании заключения ВВК и пригодны к службе в в/ч обеспечения, ТЦК и СП, ВВУЗ, НЦ, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны, но не назначены в своих в/ч на должности, соответствующие заключению ВВК.

"Представители Кадрового центра ВСУ обязаны в течение 72 часов с момента поступления рапорта проверить основания для перемещения и сообщить военному через "Армія+" о согласовании или об отказе с указанием оснований", — сказала Юлия Засоба.

В переводе в другую часть могут отказать, если:

военнослужащий не относится к категории тех, кто по заключению ВВК пригоден к службе в части обеспечения, ТЦК, ВВУЗ, НЦ, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения;

боец проходит службу в в/ч менее 6 месяцев или менее года с момента предыдущего его перевода по собственной инициативе;

к рапорту не приложены документы, предусмотренные постановлением КМУ.

Тогда как другие основания для отказа в переводе в другую часть запрещены.

"В случае согласования КЦ ВСУ готовит проект приказа на перемещение и передает их на подпись в течение 24 часов после завершения проверки. Информация о подписании приказа на перемещение доводится до военного через "Армія+" в течение 24 часов. Решение о переводе, случаи несвоевременного принятия (или непринятия) решений о перемещении проверяются Минобороны", — отметила эксперт.

По ее словам, если в "Армія+" в течение 24 часов будет обнаружен необоснованный ответ или задержка в решении, рапорт о перемещении будет рассмотрен снова.

Командир отказывает в переводе: что делать

Эксперт отметила, что часто для перевода в другую часть требуется согласование с непосредственным командиром.

"Если имеет место отказ в согласовании перемещения, военнослужащий имеет право обратиться с жалобой в высшее командование, Министерство обороны Украины, Центральное управление защиты прав военнослужащих, в военную службу правопорядка, а также в определенных случаях в суд", — сказала она.

По словам Средства, бывают случаи, когда командование перемещает бойца не в то подразделение, которое указано в отношении или письме-согласии от части.

"Если окажется необоснованный ответ или задержка в принятии решений, ответственные лица понесут ответственность по закону. Минимум в таком случае можно говорить о дисциплинарной ответственности. Однако для этого военнослужащий должен обратиться в уполномоченные органы, чтобы они приняли соответствующие решения", — пояснила эксперт "Юридической сотни".

Напомним, с середины ноября военнослужащие могут подать рапорт в приложении "Армія+" для смены места службы. Процесс занимает около 15 минут.

В начале декабря стало известно, что за 2,5 недели в "Армія+" было отклонено 6500 рапортов о переводе в другую часть, тогда как 2 тысячи — согласовано.