Командир не погоджує в переведенні в іншу частину: Фокус розповідає, що робити військовому

Переведення до інших підрозділів через "Армія+" спрощує життя багатьом бійцям, проте є випадки, коли військовому приходить відмова. Фокус розповідає, чому так стається, та чи є шанс долучитися до бажаної бригади.

Українським військовослужбовцям дозволено змінювати місце служби за допомогою додатку "Армія+". Проте деякі командири військових частин можуть блокувати таке переведення. Про один із таких випадків Фокус розповів у матеріалі "Командири саботують переведення бійців через "Армія+": як військовому потрапити в бажану бригаду".

За словами експертки ГО "Юридична сотня" Юлії Засоби, тема переведення в армії є складним питанням, адже не вимагається згода військовослужбовця для переміщення, зокрема, існують чітко визначені підстави для цього. Так терміни погодження на переведення можуть сягати пів року і, попри це, боєць може отримати відмову через нібито "недоцільність".

Як вирішити проблему переведення бійців ЗСУ?

Експертка зауважила у розмові з Фокусом, що одним із методів розвʼязання проблеми переведення бійців ЗСУ став експериментальний проєкт, передбачений Постановою Кабміну від 12 листопада 2024 р. № 1291. Згідно з постановою, переміщення військових можливе за їхньою ініціативою.

Скористатися механізмом у разі переведення з в/ч тилового й оперативного забезпечення, резерву, ВВНЗ, навчальних центрів, ТЦК чи інших небойових частин до:

в/ч бойового складу військ;

в/ч, які не належать до бойового складу військ ЗСУ.

Також можливе переміщення з військових частин бойового складу до інших бойових частин та при переведенні з будь-якої в/ч до іншої частини ЗСУ. Останнім можуть скористатися ті бійці, які за висновком ВЛК придатні до служби у в/ч забезпечення, ТЦК, ВВНЗ, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони, проте не призначені у своїх в/ч на посади, що відповідають висновку ВЛК.

Рапорт на переміщення потрібно подати через "Армія+", тоді як погодження командира не є обовʼязковим для тих, хто:

переміщуються до в/ч бойового складу військ з небойових частин;

з постійного складу навчальних центрів (частин) переводиться до інших навчальних центрів;

переміщується на підставі висновку ВЛК і є придатні до служби у в/ч забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, НЦ, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони, але не призначені у своїх в/ч на посади, що відповідають висновку ВЛК.

"Представники Кадрового центру ЗСУ зобов’язані протягом 72 годин з моменту надходження рапорту перевірити підстави для переміщення та повідомити військового через "Армія+" про погодження або про відмову із зазначенням підстав", — сказала Юлія Засоба.

У переведенні до іншої частини можуть відмовити, якщо:

військовослужбовець не належить до категорії тих, хто за висновком ВЛК придатний до служби у частині забезпечення, ТЦК, ВВНЗ, НЦ, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення;

боєць проходить службу у в/ч менш як 6 місяців або менш як рік з моменту попереднього його переведення за власною ініціативою;

до рапорту не додані документи, передбачені постановою КМУ.

Тоді як інші підстави для відмови у переведенні в іншу частину заборонені.

"У разі погодження КЦ ЗСУ готує проєкт наказу на переміщення та передає їх на підпис протягом 24 годин після завершення перевірки. Інформація про підписання наказу на переміщення доводиться до військового через "Армія+" протягом 24 годин. Рішення про переведення, випадки несвоєчасного прийняття (або неприйняття) рішень про переміщення перевіряються Міноборони", — наголосила експертка.

За її словами, якщо в "Армія+" протягом 24 годин буде виявлено необґрунтовану відповідь або затримку в рішенні, рапорт про переміщення буде розглянуто знову.

Командир відмовляє в переведенні: що робити

Експертка зазначила, що часто для переведення в іншу частину потрібне погодження з безпосереднім командиром.

"Якщо має місце відмова у погодженні переміщення, військовослужбовець має право звернутись зі скаргою до вищого командування, Міністерства оборони України, Центрального управління захисту прав військовослужбовців, до військової служби правопорядку, а також у певних випадках до суду", — сказала вона.

За словами Засоби, бувають випадки, коли командування переміщає бійця не в той підрозділ, який зазначений у відношенні або листі-згоді від частини.

"Якщо виявиться необґрунтована відповідь чи затримка в прийнятті рішень, відповідальні особи понесуть відповідальність згідно із законом. Мінімум у такому випадку можна говорити про дисциплінарну відповідальність. Однак для цього військовослужбовець має звернутись до уповноважених органів, щоб вони ухвалили відповідні рішення", — пояснила експертка "Юридичної сотні".

Нагадаємо, з середини листопада військовослужбовці можуть подати рапорт в застосунку "Армія+" для зміни місця служби. Процес займає близько 15 хвилин.

На початку грудня стало відомо, що за 2,5 тижні в "Армія+" було відхилено 6500 рапортів щодо переведення в іншу частину, тоді як 2 тисячі — погоджено.