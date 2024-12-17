Кириллов не последняя цель: кого Украина может ликвидировать следующим в России

В России продолжают "умирать" российские генералы, которые причастны к войне в Украине, так сегодня был ликвидирован генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Но это не последняя цель, Фокус выяснил, кого могут уничтожить следующим.

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Утром 17 декабря в Москве был ликвидирован российский генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, таким образом Украина сможет достать всех своих врагов.

"Это вполне вероятно, но нужно будет немного больше времени, потому что надо будет разыскать (врагов, — ред.). Чем дальше мы будем так двигаться — тем больше врагов будет скрываться от нас. Но так действительно мы можем расквитаться со всеми. Грузия после войны 2008 года тоже поквиталась с теми российскими военными, которые издевались на камеру над грузинскими пленными солдатами", — сообщил Олег Жданов.

Эксперт отметил, что самое трудное в подобных операциях — это организация, поскольку нужно выследить человека, доставить к месту взрывчатку или оружие. На любом этапе можно встретить правоохранителей, или кто-то случайно заметит оружие и сообщит полиции. Он считает, что самый легкий этап — это непосредственное выполнение, когда стрелок ожидает преступника, или идет дежурство, чтобы нажать кнопку для срабатывания взрывчатки.

По словам Жданова, ликвидация генералов в тылу деморализует командный состав. Он убежден, что сегодня каждый в Генштабе подумал над тем, что завтра и ему могут подложить взрывчатку или выстрелить в него.

Эксперт заявил, что целями Украины является весь руководящий состав, Путин — это абсолютно объективные цели.

"Для нас особенно было бы начальника Генштаба РФ Герасимова ликвидировать, потому что он руководит этой кампанией. То, что отдельных командиров мы в прифронтовой зоне ликвидировали — это одно, а вот когда на таком расстоянии в глубине Российской Федерации — то это совсем другое дело", — добавил эксперт.

Фокус собрал топ самых влиятельных генералов РФ, ликвидированных за преступления в Украине.

Напомним, 17 декабря СБУ взяла ответственность за подрыв российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве. Самокат со взрывчаткой был взорван, когда генерал вместе с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте.

Заместитель председателя Совета национальной безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ликвидация Кириллова — это якобы "агония бандеровского режима". По его словам, военно-политическое руководство Киева якобы ждет неминуемое возмездие.