Кирилов не остання ціль: кого Україна може ліквідувати наступним у Росії

У Росії продовжують "помирати" російські генерали, які причетні до війни в Україні, так сьогодні було ліквідовано генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. Але це не остання ціль, Фокус зʼясував, кого можуть знищити наступним.

Related video

Вранці 17 грудня у Москві було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. За словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, таким чином Україна зможе дістати всіх своїх ворогів.

"Це цілком ймовірно, але потрібно буде трохи більше часу, тому що треба буде розшукати (ворогів, — ред.). Чим далі ми будемо так рухатися — тим більше ворогів буде ховатися від нас. Але так дійсно ми можемо розквитатися зі всіма. Грузія після війни 2008 року теж поквиталася з тими російськими військовими, які знущалися на камеру з грузинських полонених солдатів", — повідомив Олег Жданов.

Експерт наголосив, що найважче в подібних операціях — це організація, оскільки потрібно вислідити людину, доставити до місця вибухівку чи зброю. На будь-якому етапі можна зустріти правоохоронців, або хтось випадково помітить зброю та повідомить поліції. Він вважає, що найлегший етап — це безпосереднє виконання, коли стрілок очікує на злочинця, або йде чергування, аби натиснути кнопку для спрацювання вибухівки.

За словами Жданова, ліквідація генералів у тилу деморалізовує командний склад. Він переконаний, що сьогодні кожен у Генштабі подумав над тим, що завтра і йому можуть підкласти вибухівку чи вистрелити в нього.

Експерт заявив, що цілями України є весь керівний склад, Путін — це абсолютно обʼєктивні цілі.

"Для нас особливо було б начальника Генштабу РФ Герасимова ліквідувати, тому що він керує цією кампанією. Те, що окремих командирів ми у прифронтовій зоні ліквідовували — це одне, а от коли на такій відстані в глибині Російської Федерації — то це зовсім інша справа", — додав експерт.

Фокус зібрав топ найвпливовіших генералів РФ, ліквідованих за злочини в Україні.

Нагадаємо, 17 грудня СБУ взяла відповідальність за підрив російського генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова в Москві. Самокат з вибухівкою був підірваний, коли генерал разом з помічником заходили до підʼїзду будинку на Рязанському проспекті.

Заступник голови Ради національної безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що ліквідація Кирилова — це нібито "агонія бандерівського режиму". За його словами, військово-політичне керівництво Києва нібито чекає неминуча відплата.