Зеленский и Путин не воспринимают друг друга: что стоит за руганью президента и сорвет ли это переговоры

Владимир Зеленский остро высказался в отношении Владимира Путина и обозвал его нецензурным словом из-за его заявления о применении "Орешника". Фокус выяснил, как высказывание президента повлияет на его имидж и дальнейшие возможные переговоры.

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19 декабря во время "Прямой линии" лидер Кремля Владимир Путин заявил, что баллистическую ракету средней дальности "Орешник" невозможно сбить. Он предложил провести "технологический эксперимент", так называемую "высокотехнологичную дуэль XXI века".

"Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. В любом случае такого не исключаем. Проведем такой эксперимент, такую теологическую дуэль и посмотрим, что получится — интересно", — сказал Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова Путина и назвал его нецензурным словом.

"Люди гибнут, а ему "интересно"... До***йоб", — написал президент Зеленский.

Зеленский обозвал Путина: повлияет ли это на переговоры: как это повлияет на переговоры

Политолог Игорь Рейтерович заметил, разговаривая с Фокусом, что на эмоциональном уровне украинцами воспринимается вполне нормально то, что Зеленский обозвал Путина.

"Украинцы, я думаю, Путина называют еще худшими словами, собственно, чем те, которые вчера употреблял президент. Надо ли это было делать с дипломатической точки зрения? Здесь сказать сложно, я видел разные мнения, и некоторые считают, что все равно такого не надо было делать, поскольку, возможно, нам когда-то придется вести какие-то переговоры с Российской Федерацией", — сказал Игорь Рейтерович.

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко сообщил Фокусу, что кто-то положительно воспринимает, а кто-то с критикой то, что Зеленский обозвал Путина. Он отметил, что имидж — это такая вещь, которая всегда разными людьми воспринимается по-разному.

"Кто-то говорит, что нельзя посылать Путина, потому что это может сорвать переговоры. По заявлениям Путина уже очевидно, он не хочет вести переговоры с Украиной, он хочет вести переговоры только с США. Он еще до этой "Прямой линии" уже несколько раз сказал, что не признает Зеленского легитимным президентом", — заявил Владимир Фесенко.

Вчерашний день ярко подтвердил то, что Зеленский и Путин не воспринимают друг друга, поэтому никакие прямые переговоры между ними вряд ли возможны и не имеют смысла. Зато переговоры нужны, но не между президентами, а между уполномоченными представителями двух государств.

Повлияет ли ругань Зеленского на его имидж и поддержку Запада?

Рейтерович напомнил, что россияне также употребляют какие-то оскорбительные эпитеты, в том числе и на официальном уровне. Политолог считает, что слово "нацист" — это оскорбительнее, чем то, что сказал Зеленский. Кроме этого, он не думает, что это сильно навредило имиджу президента, ведь это не свидетельство какой-то культуры или ее отсутствия, тогда как это "накипело" и было сказано относительно фразы, которую "иначе чем людоедской назвать очень сложно".

Однако, по его словам, сами россияне начали говорить о какой-то эмоциональной и психологической усталости Зеленского. Они будут пытаться это максимально разогнать, в том числе в каких-то европейских медиа. Рейтерович не считает, что вчерашняя фраза президента может ухудшить отношение партнеров к Украине. Но кое-кто может ею воспользоваться — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан или премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Они могут начать говорить, что так нельзя, должны быть какие-то правила общения и, собственно, президент не может употреблять такие эпитеты в отношении другого президента. Подавляющее большинство других наших партнеров примет это к сведению, но я не думаю, что они как-то официально будут реагировать", — подытожил политолог.

Фесенко отметил, что украинский президент уже ранее посылал кремлевского лидера, и в том, что Зеленский обозвал Путина ничего нового нет. Политолог не думает, что это приведет к кардинальным изменениям в имидже президента Украины.

По словам политолога, то, что Зеленский обозвал Путина может многим не понравиться на Западе, но на поддержку Украины не повлияет.

"Более того, многие из наших партнеров хорошо поймут нашего президента. Им тоже хочется выругаться на Путина. Но то, что разрешено Зеленскому, не комильфо для классического западного политика. Со стороны Зеленского это воспримут, потому что война, и Путин дал повод для такой ругани", — рассказал Фесенко.

Он подытожил, что не будет никаких негативных последствий и изменений отношения партнеров к Украине, поскольку речь идет о банальной человеческой эмоции.

Напомним, 19 декабря советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, нецензурное высказывание Зеленского — это то, что хотел сказать сам президента. По его словам, также действительно прозвучало указание о публикации дословно такого содержания.

20 декабря заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Зеленский слишком остро высказался в отношении Путина. По его словам, из-за ругани украинского президента якобы сорвались переговоры.