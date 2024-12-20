Зеленський і Путін не сприймають один одного: що стоїть за лайкою президента та чи зірве це переговори

Володимир Зеленський гостро висловився щодо Володимира Путіна та обізвав його нецензурним словом через його заяву щодо застосування "Орешника". Фокус зʼясував, як вислів президента вплине на його імідж та подальші можливі переговори.

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19 грудня під час "Прямої лінії" лідер Кремля Володимир Путін заявив, що балістичну ракету середньої дальності "Орешник" неможливо збити. Він запропонував провести "технологічний експеримент", так звану "високотехнологічну дуель XXI століття".

"Нехай визначать якийсь об’єкт для ураження, скажімо, в Києві, зосередять туди усі свої сили ППО і ПРО, а ми завдамо туди удар "Орешником". І подивимось, що буде. Ми до такого експерименту готові. В будь-якому разі такого не виключаємо. Проведемо такий експеримент, таку теологічну дуель і подивимось, що вийде — цікаво", — сказав Володимир Путін.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова Путіна та назвав його нецензурним словом.

"Люди гинуть, а йому "цікаво"… До***йоб", — написав президент Зеленський..

Зеленський обізвав Путіна: чи вплине це на переговори

Політолог Ігор Рейтерович зауважив, розмовляючи з Фокусом, що на емоційному рівні українцями сприймається цілком нормально те, що Зеленський обізвав Путіна.

"Українці, я думаю, Путіна називають ще гіршими словами, власне, ніж ті, які вчора вживав президент. Чи треба це було робити з дипломатичного погляду? Тут сказати складно, я бачив різні думки, і дехто вважає, що все одно такого не треба було робити, оскільки, можливо, нам колись доведеться вести якісь перемовини з Російською Федерацією", — сказав Ігор Рейтерович.

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко повідомив Фокусу, що хтось позитивно сприймає, а хтось з критикою те, що Зеленський обізвав Путіна. Він наголосив, що імідж — це така річ, яка завжди різними людьми сприймається по-різному.

"Хтось каже, що не можна посилати Путіна, тому що це може зірвати переговори. По заявах Путіна вже очевидно, він не хоче вести переговори з Україною, він хоче вести переговори тільки з США. Він ще до цієї "Прямої лінії" вже декілька разів сказав, що не визнає Зеленського легітимним президентом", — заявив Володимир Фесенко.

Вчорашній день яскраво підтвердив те, що Зеленський та Путін не сприймають один одного, тому жодні прямі переговори між ними навряд можливі та не мають сенсу. Натомість перемовини потрібні, але не між президентами, а між уповноваженими представниками двох держав.

Чи вплине лайка Зеленського на його імідж та підтримку Заходу?

Рейтерович нагадав, що росіяни також вживають якісь образливі епітети, зокрема й на офіційному рівні. Політолог вважає, що слово "нацист" — це образливіше, ніж те, що сказав Зеленський. Крім цього, він не думає, що це сильно зашкодило іміджу президента, адже це не свідчення якоїсь культури чи її відсутності, тоді як це "накипіло" та було сказано стосовно фрази, яку "інакше ніж людожерською назвати дуже складно".

Проте, за його словами, самі росіяни почали говорити про якусь емоційну та психологічну втому Зеленського. Вони будуть намагатися це максимально розігнати, в тому числі в якихось європейських медіа. Рейтерович не вважає, що вчорашня фраза президента може погіршити ставлення партнерів до України. Але дехто може нею скористатися — премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан чи премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

"Вони можуть почати говорити, що так не можна, повинні бути якісь правила спілкування і, власне, президент не може вживати такі епітети стосовно іншого президента. Переважна більшість інших наших партнерів візьме це до відома, але я не думаю, що вони якось офіційно будуть реагувати", — підсумував політолог.

Фесенко зазначив, що український президент вже раніше посилав кремлівського лідера, і в тому, що Зеленський обізвав Путіна нічого нового немає. Політолог не думає, що це призведе до кардинальних змін в іміджі президента України.

За словами політолога, те, що Зеленський обізвав Путіна може багатьом не сподобатися на Заході, але на підтримку України не вплине.

"Щобільше, багато хто з наших партнерів добре зрозуміють нашого президента. Їм теж хочеться вилаятись на Путіна. Але те, що дозволено Зеленському, не комільфо для класичного західного політика. З боку Зеленського це сприймуть, тому що війна, і Путін дав привід для такої лайки", — розповів Фесенко.

Він підсумував, що не буде жодних негативних наслідків та змін ставлення партнерів до України, оскільки йдеться про банальну людську емоцію.

Нагадаємо, 19 грудня радник президента з комунікацій Дмитро Литвин заявив, нецензурне висловлювання Зеленського — це те, що хотів сказати сам президента. За його словами, також дійсно пролунала вказівка про публікацію дослівно такого змісту.

20 грудня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв повідомив, що Зеленський надто гостро висловився щодо Путіна. За його словами, через лайку українського президента нібито зірвалися переговори.