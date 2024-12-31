"Война на десятки лет": военные рассказали Фокусу о перспективах на 2025 год

Почти три года продолжается большое вторжение в Украину, за это время были поражения и победы, однако когда наступит мир? Военнослужащие ВСУ рассказали Фокусу, как изменятся боевые действия в 2025 году, и что сделать для ускорения завершения войны.

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Военнослужащие ВСУ — это те, кто держат фронт и защищают гражданских от российского нашествия. Никто так, как они, не знаком с ситуацией на фронте, поэтому Фокус узнал у бойцов как, по их мнению, изменится война в 2025 году.

Перспективы на 2025 год: как изменится война на фронте

Подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщил, что на события влияют очень много факторов, поэтому он старается не давать никаких прогнозов. Однако, по его мнению, перспективы в 2025 году не очень оптимистичны.

"С каждым месяцем мы все с большей скоростью теряем территории, все больше становится площадь захваченной врагом земли. На данный момент не вижу никаких предпосылок, чтобы россияне остановились. Они будут двигаться дальше, пока мы не сможем остановить их на поле боя", — сказал Фокусу Максим Жорин.

Военнослужащего больше всего пугает то, что уже все поверили в перемирие и завершение войны в 2025 году, однако этого абсолютно никто не знает. Он отметил, что намерения, надежды и ожидания — это не планы, поэтому не стоит украинцам на это рассчитывать.

"Затишье в военных действиях возможны, особенно если в Украине таки будут проходить выборы, в которых заинтересованы наши западные партнеры. Но это пауза, а не завершение войны. Которую мы используем для ссор и еще большей фрагментации общества, а п*доры — для усиления и подготовки к следующему удару. И он может стать еще сильнее предыдущих", — добавил Жорин.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отметил в разговоре с Фокусом, что единственное, что нужно делать в 2025 году, — это драться.

"Это единственная перспектива. Потому что непонятно, что будет с помощью США, непонятно, что будет на фронте, ведь россияне как пытались наступать, так и будут пытаться это делать", — сказал "Алекс".

По его словам, в 2025 году нужно понимать, как быть самостоятельными и не зависеть от кого-то, нужно "самим собрать раму". По мнению военнослужащего, бои могут активизироваться на Краматорском и Северском направлениях.

"Пока пацаны держат Курахово, Кураховское направление, россияне туда не полезут. Но если закроется этот мешок, они перейдут к атаке Северского и Краматорского направлений", — подытожил офицер.

Пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. Черных Запорожцев Арсений Прилипка рассказал Фокусу, что в следующем году украинские бойцы продолжат выполнять свою работу при любых обстоятельствах.

По словам военнослужащей ВСУ Анастасии Блищик, в начале полномасштабного вторжения в 2022 году ей не было так страшно, как сейчас, в конце 2024 — начале 2025.

"Война очень сильно изменилась, изменилось настроение общества, и понятно, что все устали от этой войны. В Киеве готовятся к выборам, формируют команды. На фронте происходит страшное, россияне не сбавляют своих темпов наступления, атакуют по всей линии фронта, сила у них на это есть, очень много. А все остальные в ожидании того, как будут дальше действовать сильные мира сего, то есть наши партнеры", — сказала Фокусу Анастасия Блищик.

Она отметила, что некоторые надеются на Трампа, что тот завершит войну после инаугурации. Однако неизвестно, на каких это будет условиях.

Командир батальона "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко заявил, что у Путина есть важный враг, как и у любого диктатора, — это время.

"Путин это очень четко понимает, и потому он не жалеет свое войско, силы, средства, технику для того, чтобы в перспективе получить необходимый результат. Вот почему происходит на фронте то, что мы сейчас видим, когда противник несет нерациональные потери по сравнению с достижениями" ", — рассказал Фокусу Юрий Федоренко.

Он подчеркнул, что ныне новоизбранный президент США Трамп находится перед очень сложным выбором — с одной стороны, ему нужно что-то придумать для завершения войны, ведь это было одно из его предвыборных обещаний, а с другой — он не может допустить ослабления влияния США на общую политическую обстановку мира.

Командир отметил, что сейчас активно обсуждается возможность присутствия иностранного контингента на территории Украины, начиная с инструкторов, что может произойти уже в первом квартале 2025 согласно данным публичных источников. Он убежден, что Запад должен отвечать РФ на присутствие солдат из КНДР, участвующих в боях против Украины.

"Они (партнеры, — ред.) как минимум должны выполнить ту часть, которую обещали на вторую годовщину полномасштабной войны — иностранный контингент станет на тех отрезках линии государственной границы с Российской Федерации и странами, которые могут представлять потенциальную угрозу, как Беларусь, где нет активных боевых действий. Но тем не менее они могут дать возможность нам высвободить необходимое количество личного состава, там сейчас удерживающих позиции, опрокидывание их на те отрезки, которые сейчас сверхсложные", — пояснил военнослужащий.

Юрий Федоренко напомнил, что Путин хочет разрушить украинскую государственность, чтобы Киев отказался от евроинтеграции, намерений вступить в НАТО, чтобы в Украине второй язык был русским, произошла демилитаризация и денацификация.

"Что произойдет, если удовлетворить требования Путина? Действительно боевые действия могут быть приостановлены, но в течение двух лет Российская Федерация уничтожит Украину полностью или военным путем, или за счет своих агентов, интегрированного в политическое пространство Украины", — сообщил он и отметил, что РФ не совершит ту ошибку, которую совершил Советский Союз, когда оставил УССР, поэтому для россиян все должно быть частью России.

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Однако такой сценарий не подходит ни Украине, ни партнерам.

До середины марта 2025 года будет сохраняться высокая динамика введения боевых действий на поле боя, сказал Федоренко. В частности, из-за того, что сейчас Путин пытается "максимально откусить" до того, как Трамп примет финальные решения стратегии по завершению войны в Украине. Он убежден, что российский лидер понимает, что у Трампа нет другого выбора, как поддерживать Киев.

После этого произойдет определенное снижение динамики для подготовки, доукомплектации сил, а дальше, считает Федоренко, снова будет интенсивная волна боевых действий. Однако, если весь инструментарий сработает, и Россию удастся придавать экономически, Украина сможет себя обеспечить и повлиять на врага на поле боя за счет собственного войска и иностранного контингента, то РФ будет со слабой позицией и будет вынуждена пойти на подписание тех или иных мирных соглашений, которые будут выгодны для Украины.

Как ускорить победу Украины в войне?

Бывший нардеп, военный в отставке Игорь Лапин сообщил Фокусу, что в 2025 году будут решаться проблемы по мере их появления. По его мнению, мира не будет, ведь Россия не распадется, а НАТО за Украину не впряжется. Зато Силы обороны ежедневно становятся ближе к победе, однако людей остается все меньше и меньше.

"Что надо сделать Украине, чтобы ускорить победу? Чтобы за коррупцию садились в тюрьму, чтобы никто не мог убежать, чтобы происходила справедливая мобилизация, чтобы была мотивировочная часть идти в армию, а именно дембель был прописан в законе, как обещали, чтобы политики не обманывали, чтобы было правительство национального единства, чтобы была Украина такая, какая она была после 24 февраля 2022 года где-то три месяца примерно", — рассказал Игорь Лапин.

На вопрос, как в Украине завершится война — на поле боя или дипломатическим путем, он ответил, что даже "нацистская Германия подписывала договор о капитуляции" за столом, а не на поле боя.

"Все войны заканчиваются подписанием чего-то за столом. Но я очень сомневаюсь, что такое произойдет, Украина закончит войну на поле боя или каким-то другим путем. Мир для Украины — это отсутствие угрозы со стороны России", — пояснил он.

По словам Лапина, отсутствие угрозы со стороны РФ может быть в результате развала самой России, тогда ничего не нужно подписывать, или вступления Украины в НАТО. В последнем варианте теоретически нужно что-то подписывать, но не с россиянами. Однако Трамп сказал, что в ближайшие годы не стоит Киеву подходить с этой темой, поэтому украинцы ничего не будут подписывать.

"Если мы ничего не будем подписывать, то как мы закончим войну? Эта война будет много-много десятков лет… Мы уже начинаем привыкать жить в состоянии войны. Как Израиль, например, 40 лет живет в состоянии войны. Вот вам вопрос окончания войны, как таковой, и жизни Украины в процессе", — добавил он.

Тогда как Арсений Прилипка считает, что для ускорения победы Украине нужно больше оружия, людей и не останавливаться. Прилипка отметил, что формат окончания войны будет зависеть от ситуации на поле боя.

Военнослужащая Блищик отметила, что для ускорения победы нужно понять, что Украина воевать людьми, как это делает РФ, не может.

"У нас нет такого огромного количества населения, это первый момент. А во-вторых, мы не имеем никакого права бросать на мясо своих солдат. Война должна меняться, становиться более роботизированной, чтобы не шел солдат, не минировал уже ничего, потому что сейчас не тот ход войны, а чтобы это было максимальное дистанционное минирование. Воевать уже нужно роботами, это все расширять, ставить на государственное производство для того, чтобы это было массово, потому что своих людей мы должны беречь", — сообщила она.

Блищик рассказала, что все должно работать на обеспечение каждого солдата, нужно максимально производить качественные снаряды. Она заявила, что видит, что сейчас Россия хочет выиграть, ведь массированно производит снаряды, имеет ракеты, технику. Враг постоянно находит резервы, подтягивает их и дальше пытается наступать.

"Хочет ли выиграть Украина? Не знаю, каждый военнослужащий, который сейчас на передовой, делает все, что есть в наших силах, но также должен работать тыл. С тылом у нас есть огромные проблемы, не могут просто люди налегке держать такую мощную линию обороны в тот момент, когда россияне просто стирают все КАБами, артиллерией, когда они нас превосходят по всей линии фронта даже уже и в FPV-дронах", — отметила она.

В Украине наблюдается огромная коррупция, по мнению Анастасии Блищик, нужно, чтобы был жесткий контроль, страна начала работать на войско. Она убеждена, что также должна быть трудовая мобилизация.

"Если этого не будет — это поражение. Мы должны быть готовыми, что просто будет отвод войск, потому что в какой-то момент мы просто не выдержим и не удержим", — добавила она.

Федоренко отметил, что разные специалисты оценивают возможности РФ держать интенсивную динамику введения боевых действий в течение полутора лет, тогда как некоторые оценивают в два — пять. Однако это по состоянию на текущий момент, если будет усилено давление на врага — этот период может снизиться в разы, считает он.

В 2025 году украинцы должны понять, что война — это не спринт, как казалось в 2022 — первой половине 2023. Вместо этого война — это марафон.

"Воевать мы будем долго, возможно с разной интенсивностью в зависимости от возможностей нашего врага и помощи наших партнеров. Но мы должны готовиться к тому, что будем воевать десятилетия", — считает он.

Федоренко убежден, что в Украине следует провести реформу территориальной обороны, чтобы были сформированы центры, где люди, которые не являются призывного возраста, могли проходить общевойсковую подготовку и получать военную специальность. Это нужно для того, чтобы в момент, когда наступает мобилизационный возраст, человек уже имел два — четыре года эффективной подготовки.

"Мы должны быть все военнообязанные по израильскому сценарию — как мужчины, так и женщины. Это не значит, что вся нация будет воевать, и так не может быть, но это значит, что та категория, которой придется воевать против РФ с оружием в руках, будет высокоподготовленной, а не иметь базовые навыки общевойсковой подготовки", — сказал командир.

Также украинцам нужно готовиться к тому, что экономическая ситуация не будет улучшаться. А потому, по словам Юрия Федоренко, может быть введена индустриальная мобилизация.

Напомним, 2 декабря в росСМИ сообщили, что администрация президента России Владимира Путина готовила чиновников из регионов к завершению войны. В частности, на семинаре для вице-губернаторов в подмосковной Мастерской управления "Сенеж" обсуждалось отношение российского общества к войне в Украине и создание "образа победы".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет как можно более быстрого окончания войны. Если Киев получит гарантии от НАТО, то готов возвращать часть оккупированных территорий дипломатическим путем.