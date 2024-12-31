"Війна на десятки років": військові розповіли Фокусу про перспективи на 2025 рік

Майже три роки триває велике вторгнення в Україну, за цей час були поразки та перемоги, проте коли настане мир? Військовослужбовці ЗСУ розповіли Фокусу, як зміняться бойові дії у 2025 році, та що зробити для прискорення завершення війни.

Related video

Військовослужбовці ЗСУ — це ті, хто тримають фронт та захищають цивільних від російської навали. Ніхто так, як вони, не знайомий з ситуацією на фронті, тому Фокус дізнався у бійців як, на їхню думку, зміниться війна у 2025 році.

Перспективи на 2025 рік: як зміниться війна на фронті

Підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін повідомив, що на події впливають дуже багато факторів, тому він старається не давати ніяких прогнозів. Проте, на його думку, перспективи у 2025 році є не дуже оптимістичними.

"З кожним місяцем ми все з більшою швидкістю втрачаємо території, все більшою стає площа захопленої ворогом землі. На цей момент не бачу жодних передумов, щоб росіяни зупинились. Вони будуть рухатись далі, доки ми не зможемо зупинити їх на полі бою", — сказав Фокусу Максим Жорін.

Військовослужбовця найбільше лякає те, що вже всі повірили в перемирʼя й завершення війни у 2025 році, проте цього абсолютно ніхто не знає. Він наголосив, що наміри, надії та сподівання — це не плани, тому не варто українцям на це розраховувати.

"Затишшя у військових діях можливі, особливо якщо в Україні таки відбуватимуться вибори, в яких зацікавлені наші західні партнери. Але це пауза, а не завершення війни. Яку ми використаємо для сварок та ще більшої фрагментації суспільства, а п*дори — для посилення та підготовки до наступного удару. І він може стати ще сильнішим за попередні", — додав Жорін.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" зауважив у розмові з Фокусом, що єдине, що потрібно робити у 2025 році, — це битися.

"Це єдина перспектива. Тому що незрозуміло, що буде з допомогою США, незрозуміло, що буде на фронті, адже росіяни як намагалися наступати, так і будуть намагатися це робити", — сказав "Алекс".

За його словами, у 2025 році потрібно розуміти, як бути самостійними та не залежати від когось, потрібно "самим зібрати раму". На думку військовослужбовця, бої можуть активізуватися на Краматорському і Сіверському напрямках.

"Поки пацани тримають Курахове, Курахівський напрямок, росіяни туди не полізуть. Але якщо закриється цей мішок, вони перейдуть до атаки Сіверського і Краматорського напрямків", — підсумував офіцер.

Пресофіцер 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка розповів Фокусу, що наступного року українські бійці продовжать виконувати свою роботу за будь-яких обставин.

За словами військовослужбовиці ЗСУ Анастасії Блищик, на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році їй не було так страшно, як зараз, наприкінці 2024 — початку 2025.

"Війна дуже сильно змінилася, змінився настрій суспільства, і зрозуміло, що всі втомилися від цієї війни. В Києві готуються до виборів, формують команди. На фронті відбувається страшне, росіяни не збавляють своїх темпів наступу, атакують по всій лінії фронту, сила у них на це є, дуже багато. А всі інші в очікуванні того, як будують далі діяти сильні цього світу, тобто наші партнери", — сказала Фокусу Анастасія Блищик.

Вона зазначила, що дехто сподівається на Трампа, що той завершить війну після інавгурації. Проте невідомо, на яких це буде умовах.

Командир батальйону "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко заявив, що в Путіна є важливий ворог, як і в будь-якого диктатора, — це час.

"Путін це дуже чітко розуміє, і тому він не жаліє своє військо, сили, засоби, техніку для того, щоб у перспективі отримати необхідний результат. От чому відбувається на фронті те, що ми зараз бачимо, коли противник несе нераціональні втрати порівняно з досягненнями", — розповів Фокусу Юрій Федоренко.

Він наголосив, що нині новообраний президент США Трамп перебуває перед дуже складним вибором — з одного боку йому треба щось придумати для завершення війни, адже це була одна з його передвиборчих обіцянок, а з іншого — він не може допустити послаблення впливу США на загальну політичну обстановку світу.

Командир зауважив, що нині активно обговорюється можливість присутності іноземного контингенту на території України, починаючи з інструкторів, що може статися вже в першому кварталі 2025 року згідно з даними публічних джерел. Він переконаний, що Захід має відповідати РФ на присутність солдатів з КНДР, які беруть участь у боях проти України.

"Вони (партнери, — ред.) як мінімум мають виконати ту частину, яку обіцяли на другу річницю повномасштабної війни — іноземний контингент стане на тих відрізках лінії державного кордону з Російської Федерації та країнами, які можуть мати потенційну загрозу, як Білорусь, де немає активних бойових дій. Але тим не менш вони можуть дати можливість нам вивільнити необхідну кількість особового складу, що там зараз утримують позиції, для перекидання їх на ті відтинки, які зараз є надскладними", — пояснив військовослужбовець.

Юрій Федоренко нагадав, що Путін хоче зруйнувати українську державність, аби Київ відмовився від євроінтеграції, намірів вступити до НАТО, аби в Україні друга мова була російська, відбулася демілітаризація та денацифікація.

"Що відбудеться, якщо задовольнити вимоги Путіна? Дійсно бойові дії можуть бути призупинені, але протягом двох років Російська Федерація знищить Україну повністю або військовим шляхом, або за рахунок своїх агентів, інтегрований у політичний простір України ", — повідомив він та зазначив, що РФ не зробить ту помилку, яку зробив Радянський Союз, коли залишив УРСР, тому для росіян все має бути частиною Росії.

Важливо

Помилки УНР, які виправляємо зараз: що не так зробили українці 100 років тому

Проте такий сценарій не підходить ні Україні, ні партнерам.

До середини березня 2025 року зберігатиметься висока динаміка введення бойових дій на полі бою, сказав Федоренко. Зокрема, через те, що зараз Путін намагається "максимально відкусити території" до того, як Трамп прийме фінальні рішення стратегії щодо завершення війни в Україні. Він переконаний, що російський лідер розуміє, що у Трампа немає іншого вибору, як підтримувати Київ.

Після цього відбудеться певне зниження динаміки для підготовки, доукомплектації сил, а далі, вважає Федоренко, знову буде інтенсивна хвиля бойових дій. Проте, якщо весь інструментарій спрацює, і Росію вдасться придавати, зокрема економічно, Україна зможе себе забезпечити та вплинути на ворога на полі бою за рахунок власного війська та іноземного контингенту. Тоді РФ буде зі слабкою позицією та буде змушена піти на підписання тих чи інших мирних угод, які будуть вигідні для України.

Як прискорити перемогу України у війні?

Колишній нардеп, військовий у відставці Ігор Лапін повідомив Фокусу, що у 2025 році розв'язуватимуться проблеми в міру їх появи. На його думку, миру не буде, адже Росія не розпадеться, а НАТО за Україну не впряжеться. Натомість Сили оборони щодня стають ближчими до перемоги, проте людей залишається все менше й менше.

"Що треба зробити Україні, щоб прискорити перемогу? Щоб за корупцію сідали в тюрму, щоб ніхто не міг втекти, щоб відбувалася справедлива мобілізація, щоб була мотивувальна частина йти в армію, а саме дембель був прописаний в законі, як обіцяли, щоб політики не дурили, щоб був уряд національної єдності, щоб була Україна така, яка вона була після 24 лютого 2022 року десь три місяці приблизно", — розповів Ігор Лапін.

На запитання, як в Україні завершиться війна — на полі бою чи дипломатичним шляхом, він відповів, що навіть "нацистська Німеччина підписувала договір про капітуляцію" за столом, а не на полі бою.

"Всі війни закінчуються підписанням чогось за столом. Але я маю великі сумніви, що таке відбудеться, Україна закінчить війну на полі бою чи якимось іншим шляхом. Мир для України — це відсутність загрози з боку Росії", — пояснив він.

За словами Лапіна, відсутність загрози з боку РФ може бути в результаті розвалу самої Росії, тоді нічого не потрібно підписувати, або вступу України до НАТО. В останньому варіанті теоретично потрібно щось підписувати, але не з росіянами. Проте Трамп сказав, що в найближчі роки не варто Києву підходити з цією темою, тому українці нічого не підписуватимуть.

"Якщо ми нічого не будемо підписувати, то як ми закінчимо війну? Ця війна буде багато-багато десятків років… Ми вже починаємо звикати жити в стані війни. Як Ізраїль, наприклад, 40 років живе в стані війни. От вам питання закінчення війни, як такої, і життя України в процесі", — додав він.

Тоді як Арсеній Приліпка вважає, що для прискорення перемоги Україні потрібно більше зброї, людей та не зупинятися. Приліпка наголосив, що формат закінчення війни залежатиме від ситуації на полі бою.

Військовослужбовиця Блищик наголосила, що для прискорення перемоги потрібно зрозуміти, що Україна воювати людьми, як це робить РФ, не може.

"У нас немає такої величезної кількості населення, це перший момент. А по-друге, ми не маємо ніякого права кидати на м'ясо своїх солдатів. Війна має змінюватися, ставати більш роботизованою, аби не йшов солдат, не мінував вже нічого, тому що зараз не той хід війни, а щоб це було максимальне дистанційне мінування. Воювати вже потрібно роботами, це все розширювати, ставити на державне виробництво для того, щоб це було масово, тому що своїх людей ми повинні берегти", — повідомила вона.

Блищик розповіла, що все повинно працювати на забезпечення кожного солдата, потрібне максимально виробляти якісні снаряди. Вона заявила, що бачить, що нині Росія хоче виграти, адже масовано виробляє снаряди, має ракети, техніку. Ворог постійно знаходить резерви, підтягує їх і далі намагається наступати.

"Чи хоче виграти Україна? Не знаю, кожен військовослужбовець, який зараз на передовій, робить усе, що є в наших силах, але також має працювати тил. З тилом у нас є величезні проблеми, не можуть просто люди без нічого тримати таку потужну лінію оборони в той момент, коли росіяни просто стирають все КАБами, артилерією, коли вони нас переважають по всій лінії фронту навіть вже і в FPV-дронах", — зазначила вона.

В Україні спостерігається величезна корупція, на думку Анастасії Блищик, потрібно, аби був жорсткий контроль, країна почала працювати на військо. Вона переконана, що також має бути трудова мобілізація.

"Якщо цього не буде — це поразка. Ми маємо бути готовими, що просто буде відвід військ, тому що в якийсь момент ми просто не витримаємо і не втримаємо", — додала вона.

Федоренко зауважив, що різні спеціалісти оцінюють можливості РФ тримати інтенсивну динаміку введення бойових дій протягом півтора року, тоді як дехто оцінює у два — пʼять. Проте це станом на поточний момент, якщо ж буде посилений тиск на ворога — цей період може знизитися в рази, вважає він.

У 2025 році українці повинні зрозуміти, що війна — це не спринт, як здавалося у 2022 — першій половині 2023. Натомість війна — це марафон.

"Воювати ми будемо довго, можливо з різною інтенсивністю в залежності від спроможностей нашого ворога і допомоги наших партнерів. Але ми маємо готуватися до того, що будемо воювати десятиліття", — вважає він.

Федоренко переконаний, що в Україні варто провести реформу територіальної оборони, аби були сформовані центри, де люди, які не є призовного віку, могли проходити занальновійськову підготовку й здобувати військовий фах. Це потрібно для того, щоб в момент, коли настає мобілізаційний вік, особа вже мала два — чотири роки ефективної підготовки.

"Ми мусимо бути всі військовозобов'язані за ізраїльським сценарієм — як чоловіки, так і жінки. Це не значить, що вся нація буде воювати, і так не може бути, але це значить, що та категорія, якій доведеться воювати проти РФ зі зброєю у руках, буде високопідготовленою, а не мати базові навички загальновійськового вишколу", — сказав командир.

Також українцям потрібно готуватися до того, що економічна ситуація не буде покращуватися. А тому, за словами Юрія Федоренка, може бути введена індустріальна мобілізація.

Нагадаємо, 2 грудня у росЗМІ повідомили, що адміністрація президента Росії Володимира Путіна готувала чиновників із регіонів до завершення війни. Зокрема, на семінарі для віцегубернаторів у підмосковній Майстерні управління "Сенеж" обговорювалося ставлення російського суспільства до війни в Україні та створення "образу перемоги".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче якомога швидшого закінчення війни. Якщо Київ отримає гарантії від НАТО, то готовий повертати частину окупованих територій дипломатичним шляхом.