Корейцы временно отступили с поля боя: для чего их вывели, есть ли угроза для ВСУ

Несколько месяцев назад КНДР отправила в РФ своих военных для помощи в боях на войне в Украине. Однако уже в течение двух недель их не видно на фронте. Фокус выяснил, почему произошло отступление бойцов КНДР из Курской области, и как изменится ситуация после их возвращения.

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Из Курской области могли отвести северокорейских солдат из-за больших потерь. The New York Times со ссылкой на источники сообщает, что бойцов КНДР не видели на фронте уже около двух недель.

Отступление бойцов КНДР из Курской области: что известно

В СМИ отметили, что за три месяца численность корейцев, которые приехали на войну воевать на стороне РФ, с 11 тысяч сократилась вдвое. В частности, к потерям привела дезорганизация в их рядах и отсутствие сплоченности с российскими подразделениями.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын отправил в РФ "лучше всего подготовленные" силы специальных операций Северной Кореи, однако россияне использовали военных как пехотинцев, отправляя волнами через поля, усеянные минами.

По мнению представителей США, решение о выводе войск КНДР с линии фронта может быть непостоянным. Так военные могут вернуться после дополнительного обучения, или когда россияне найдут новые способы их применения, чтобы избегать больших потерь.

30 января лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что обстановка в Курской операционной зоне "+- стабилизировалась". Ни украинские бойцы, ни россияне не предпринимают активных наступательных действий, тогда как корейцы — затихли.

"Корейцы пока также затихли, особо не вылезают, да и пехотных столкновений как таковых нет, чтобы утверждать об их присутствии", — отметил офицер.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил в разговоре с Фокусом, что военных КНДР вывели не из Курской области, а из зоны боевых действий.

"Действительно мы не видим их две недели, не видим их в маневровых и атакующих действиях в составе российских войск. Так что они там на месте, и скорее всего это перегруппировка с целью восстановления боеспособности тех подразделений, которые понесли потери. А с другой стороны, это может быть шаг от Ким Чен Ына в плане торгов с Путиным", — сказал Олег Жданов.

По его словам, северокорейские солдаты — валюта, которую Ким Чен Ын дает Путину и взамен что-то требует от него. По мнению эксперта, речь может идти о ракетных технологиях.

Военный аналитик Павел Нарожный рассказал Фокусу, что отступление бойцов КНДР из Курской области — это ротация. Ведь потеря 4 тысяч солдат из 11 тысяч — это почти половина, что считается потерей боеспособности подразделения.

"Их отвели на восстановление боеспособности, как у нас это называется. То есть пополнить, подучить, возможно, кого-то подлечить, какие-то подразделения переформировать. Именно для этого отвели с большой вероятностью", — пояснил аналитик.

Численность армии КНДР: основные ошибки военных на фронте

Жданов отметил, что северокорейская армия насчитывает около миллиона двести тысяч человек, тогда как еще такое количество КНДР может призвать в течение нескольких месяцев. В результате Ким Чен Ын в распоряжении может иметь около 2,5 миллиона военнослужащих. Тогда как для Украины 10 тысяч человек — это много, мотострелковая дивизия, однако для корейцев — это капля в море.

Нарожный отметил, что армия КНДР насчитывает от миллиона до полутора миллионов бойцов, тогда как украинская — около 920 тысяч. Также корейские ВС имеют около 4-5 миллионов резервистов, которых можно быстро призвать в армию и отправить воевать. Он убежден, что КНДР может безболезненно отправить на войну в Украину несколько десятков своих солдат.

По словам Жданова, за короткий период нельзя научить бойцов КНДР. Так по информации разведки и военных, северокорейские солдаты не чувствуют угрозы дронов.

"Они только через несколько недель научились от них прятаться и сбивать. Они до сих пор не овладели способами или тактикой введения современной войны. Они воюют мерками Второй мировой, подразделения по 20-30 человек идут на штурмовые или атакующие действия", — пояснил он и отметил, что для их переподготовки нужно минимум полгода.

Зато, если они сейчас вернутся на линию фронта, то ситуация абсолютно не изменится. Украинским бойцам только придется их уничтожать — а это дополнительная нагрузка, расход боекомплекта. Более того, по мнению эксперта, это может также быть одной из причин отступления бойцов КНДР с фронта.

"Северокорейское руководство могло предъявить претензию российскому руководству, что солдат не обучили и просто используют в качестве пушечного мяса. Это ни в коем случае не удовлетворяет Ким Чен Ына, потому что ему нужны военные в качестве инструкторов, в качестве тех, кто имеет реальный боевой опыт современной войны", — подытожил Жданов.

Ситуация на фронте никак не изменится после возвращения северокорейских военных, считает Нарожный. Он пояснил, что на временно оккупированных украинских территориях находится около 550-600 тысяч российских солдат, тогда как 10 тысяч бойцов из Кореи — никак не повлияют на ход событий.

"Да, они упорные, промытые пропагандой бойцы, они идут в бой, не считаются никак с потерями. Но в целом сказать, что они в целом на ситуацию на фронте как-то очень сильно влияют — я бы не сказал", — заявил Павел Нарожный.

Основная ошибка, которую допускали корейцы на фронте, — это отсутствие кучкования. Они шли в бой по 50-100 человек в одной группе, и до украинских окопов и укреплений не доходила большая часть, поскольку их уничтожала артиллерия. Также большое количество бойцов КНДР было потеряно на минных полях.

"Они не обращают внимания на действия наших беспилотников. Когда появляется в небе дрон, они не прячутся, не убегают, а просто сидят и смотрят на происходящее. Дрон летает над головой — окей, дрон бросил гранату, а соседний боец умер — значит так приказано было ему умереть Ким Чен Ыном", — отметил военный аналитик.

Северокорейские солдаты не знают, что такое современная война, они воюют подходами из 50-60-х годов 20-го века. Однако бойцы КНДР, несмотря на потери, доходят до украинских окопов, где завязывают стрелковые бои.

"Это проблема, потому что если бы россияне наступали в таком стиле, они бы с большой вероятностью до окопов не дошли бы. Они бы там где-то сгрудились и прятались. А эти доходят и продолжают воевать", — добавил он.

Напомним, 27 января в СМИ сообщили об отступлении бойцов КНДР из Курской области. В частности, северокорейские солдаты понесли большие потери из-за недостаточной осведомленности об угрозах от артиллерии и БПЛА.

28 января стало известно, что северокорейские военные прибегали к жестким и практически самоубийственным тактикам. По данным западных разведывательных отчетов, уже было убито около 4 тысяч бойцов КНДР.