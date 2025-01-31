Корейці тимчасово відступили з поля бою: для чого їх вивели, чи є загроза для ЗСУ

Декілька місяців тому КНДР відправила до РФ своїх військових для допомоги у боях на війні в Україні. Проте вже протягом двох тижнів їх не видно на фронті. Фокус зʼясував, чому відбувся відступ бійців КНДР з Курської області, та як зміниться ситуація після їхнього повернення.

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З Курської області могли відвести північнокорейських солдатів через великі втрати. The New York Times з посиланням на джерела повідомляє, що бійців КНДР не бачили на фронті вже близько двох тижнів.

Відступ бійців КНДР з Курської області: що відомо

У ЗМІ зауважили, що за три місяці чисельність корейців, які приїхали на війну воювати на боці РФ, зі 11 тисяч скоротилася вдвічі. Зокрема, до втрат призвела дезорганізація в їхніх лавах та відсутність згуртованості з російськими підрозділами.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відправив до РФ "найкраще підготовлені" сили спеціальних операцій Північної Кореї, проте росіяни використовували військових як піхотинців, відправляючи хвилями через поля, усіяні мінами.

На думку представників США, рішення щодо виведення військ КНДР з лінії фронту може бути непостійним. Так військові можуть повернутися після додаткового навчання, або коли росіяни знайдуть нові способи їх застосування, аби уникати великих втрат.

30 січня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що обстановка в Курській операційній зоні "+- стабілізувалась". Ні українські бійці, ні росіяни не вживають активних наступальних дій, тоді як корейці — затихли.

"Корейці поки також затихли, особливо не вилазять, та і піхотних зіткнень як таких немає, щоб стверджувати про їх присутність", — зазначив офіцер.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив у розмові з Фокусом, що військових КНДР вивели не з Курської області, а з зони бойових дій.

"Дійсно ми не бачимо їх два тижні, не бачимо їх в маневрових і атакуючих діях у складі російських військ. Так що вони там на місці, і скоріше за все це перегрупування з метою відновлення боєздатності тих підрозділів, які зазнали втрати. А з іншого боку, це може бути крок від Кім Чен Ина в плані торгів з Путіним", — сказав Олег Жданов.

За його словами, північнокорейські солдати — валюта, яку Кім Чен Ин дає Путіна та на заміну щось вимагає від нього. На думку експерта, може йтися про ракетні технології.

Військовий аналітик Павло Нарожний розповів Фокусу, що відступ бійців КНДР з Курської області — це ротація. Адже втрата 4 тисяч солдатів з 11 тисяч — це майже половина, що вважається втратою боєздатності підрозділу.

"Їх відвели на відновлення боєздатності, як у нас це називається. Тобто поповнити, підучити, можливо, когось підлікувати, якісь підрозділи переформувати. Саме для цього відвели з великою ймовірністю", — пояснив аналітик.

Чисельність армії КНДР: основні помилки військових на фронті

Жданов зазначив, що північнокорейська армія налічує близько мільйона двісті тисяч осіб, тоді як ще таку кількість КНДР може призвати протягом декількох місяців. У результаті Кім Чен Ин у розпорядженні може мати близько 2,5 мільйона військовослужбовців. Тоді як для України 10 тисяч осіб — це багато, мотострілецька дивізія, проте для корейців — це капля в морі.

Нарожний наголосив, що армія КНДР налічує від мільйона до півтора мільйона бійців, тоді як українська — близько 920 тисяч. Також корейські ЗС мають близько 4-5 мільйонів резервістів, яких можна швидко призвати до армії та відправити воювати. Він переконаний, що КНДР може безболісно відправити на війну в Україні декілька десятків своїх солдатів.

За словами Жданова, за короткий період не можна навчити бійців КНДР. Так за інформацією розвідки та військових, північнокорейські солдати не відчувають загрози дронів.

"Вони тільки через декілька тижнів навчилися від них ховатися і збивати. Вони досі не опанували способи чи тактику введення сучасної війни. Вони воюють мірками Другої світової, підрозділи по 20-30 осіб ідуть на штурмові чи атакуючі дії", — пояснив він та зауважив, що для їхньої перепідготовки потрібно щонайменше пів року.

Натомість, якщо вони зараз повернуться на лінію фронту, то ситуація абсолютно не зміниться. Українським бійцям лише доведеться їх знищувати — а це додаткове навантаження, витрата боєкомплекту. Ба більше, на думку експерта, це може також бути однією з причин відступу бійців КНДР з фронту.

"Північнокорейське керівництво могло висунути претензію російському керівництву, що солдатів не навчили й просто використовують в якості гарматного м'яса. Це в ніякому разі не задовольняє Кім Чен Ина, тому що йому потрібні військові в якості інструкторів, в якості тих, хто має реальний бойовий досвід сучасної війни", — підсумував Жданов.

Ситуація на фронті ніяк не зміниться після повернення північнокорейських військових, вважає Нарожний. Він пояснив, що на тимчасово окупованих українських територіях перебуває близько 550-600 тисяч російських солдатів, тоді як 10 тисяч бійців з Кореї — ніяк не вплинуть на перебіг подій.

"Так, вони завзяті, промиті пропагандою бійці, вони йдуть у бій, не зважають ніяк на втрати. Але в цілому сказати, що вони загально на ситуацію на фронті якось дуже сильно впливають — я б не сказав", — заявив Павло Нарожний.

Основна помилка, яку припускалися корейці на фронті, — це відсутність кучкування. Вони йшли в бій по 50-100 осіб в одній групі, і до українських окопів та укріплень не доходила більша частина, оскільки їх знищувала артилерія. Також велику кількість бійців КНДР було втрачено на мінних полях.

"Вони не зважають на дії наших безпілотників. Коли з'являється в небі дрон, вони не ховаються, не тікають, а просто сидять і дивляться на те, що відбувається. Дрон літає над головою — окей, дрон кинув гранату, а сусідній боєць помер — значить так наказано було йому померти Кім Чен Ином", — зазначив військовий аналітик.

Північнокорейські солдати не знають, що таке сучасна війна, вони воюють підходами з 50-60-х років 20-го сторіччя. Проте бійці КНДР, не дивлячись на втрати, доходять до українських окопів, де завʼязують стрілецькі бої.

"Це є проблема, тому що якби росіяни наступали в такому стилі, вони б з великою ймовірністю до окопів не дійшли б. Вони б там десь скучкувалися та ховалися. А ці доходять і продовжують воювати", — додав він.

Нагадаємо, 27 січня у ЗМІ повідомили про відступ бійців КНДР з Курської області. Зокрема, північнокорейські солдати зазнали великих втрат через недостатню обізнаність про загрози від артилерії та БПЛА.

28 січня стало відомо, що північнокорейські військові вдавалися до жорстких та практично самогубних тактик. За даними західних розвідувальних звітів, вже було вбито близько 4 тисяч бійців КНДР.