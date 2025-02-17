"Победобесие" 155 бригады в Курской области: для чего РФ применяет тактику "дедов" из Второй мировой

РФ сравнивает современную войну в Украине с Великой Отечественной, поэтому наступление с красными флагами по заминированному полю в Курской области — это очередной "патриотизм". Фокус узнал, почему противник выбрал тактику воссоздания прошлого.

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В Курской области (РФ) бойцы 47 бригады "Магура" вместе со смежными подразделениями отбили массированный вражеский штурм, в котором были задействованы танки с красными флагами.

"Колонной из более десятка танков и около роты врагов — на штурм бросили "элитную" российскую 155 бригаду морпехов с "флагами победы". Но вместо победы получилось традиционное "мракобесие", — говорится в сообщении.

Более того, российские танки ехали по минному полю, где их постоянно обстреливали украинские дроны. В РФ заявили, что происшествие произошло под Никольским.

"155 колонной под красными флагами, как на параде, пошла в лоб на рой укроповых дронов по заминированной дороге! Вы не протирайте глаза, мы все правильно написали — именно под красными флагами Победы и именно по минированной дороге", — говорится в сообщении российского Telegram-канала.

Согласно сообщению россиян, приказ идти в штурм отдали Гудков, Татарченко, Солодчук, двое из которых якобы являются украинцами.

"Это не ошибки в планировании, это предательство и убийство!" — добавили россияне.

Наступление с красными флагами: что не так с тактикой РФ

Соучредитель DeepState Роман Погорилый сообщил Фокусу, что ВС РФ не впервые идут в наступление с красными флагами. Он отметил, что сейчас в районе Никольского Курской области противник давит и проводит разного рода штурмовые действия.

"Пока россияне активно давят по всему тому флангу. Где-то имеют успехи, как в Свердликово, а где-то получают по зубам", — сказал Роман Погорилый.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов отметил в разговоре с Фокусом, что российское наступление с красными флагами — это "победобесие".

"Путину, к большому сожалению, удалось натянуть эту Великую Отечественную войну на сегодняшний конфликт. Идеологически и в смыслах он сегодня убедил большинство россиян в том, что это Великая Отечественная война. Поэтому они довольно часто используют атрибутику Советского Союза и считают, что сражаются с фашизмом, что мы фашисты, бандеровцы, а они с нами сражаются за светлое будущее, в том числе и своей страны", — пояснил Олег Жданов.

Бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак сказал Фокусу, что наступление с красными флагами — это "урок патриотизма" у РФ.

"Они же сравнивают нас с немцами, говорят, что в Советском Союзе деды били фашистов, и мы бьем сейчас", — отметил Иван Ступак.

Тогда как штурм танков по минному полю под ударами дронов — это самоубийство, однако "победобесие" говорит, что "так деды воевали", подчеркнул военный эксперт Жданов. Он отметил, что это "идеологическая накачка", которая затмевает разум и заставляет россиян повторять за "дедами". Для противника лозунгом является "погибнуть за Родину".

По словам Ступака, враг часто использует подобную тактику и говорит, что только благодаря ей удается продвигаться вперед.

"Они сами это признают. Потому что по другому, говорят, не получается. И это из Советского Союза идет, когда отправляют на штурмы так массово, и оно дает результат. Потому что противник просто не имеет возможности всех отстрелять. Они говорят, что берут числом, а не умением. Вот в принципе такая наглая циничная тактика, просто такой БДСМ у них", — заявил аналитик.

"Элитная" 155 бригада морской пехоты РФ: что о ней известно

Погорилый отметил, что 155 бригада морской пехоты РФ часто использует советскую символику. Оккупанты из бригады совершали преступления в отношении украинских военнослужащих, расстреливали и отрезали головы. Кроме этого, 155 бригада, по словам аналитика, постоянно везде "отгребает".

"В частности, она несколько раз была стерта в ноль на Угледаре благодаря работе 72 бригады", — отметил соучредитель DeepState.

Жданов сообщил, что 155 бригада является плохой для украинцев. Ведь эти оккупанты участвовали в "зверствах" на территории Украины — расстрелах, жестоком обращении с пленными, их казнью. Поэтому на передовой Силы обороны неоднократно пытались нанести как можно больше потерь 155 бригаде.

Иван Ступак заявил, что от 155 бригады осталось только название, поскольку ее "перемололи". Он отметил, что этой бригадой оккупанты всегда "затыкают дыры" в плане наступательных действий, однако сейчас это лишь "бренд".

Дроны уничтожают бронетехнику: время танков прошло?

На вопрос, с развитием дронов время танков прошло, Олег Жданов ответил, что нет, ведь "на каждый яд есть противоядие". Сегодня складывается впечатление, что время танков действительно прошло, однако он убежден, что еще будут найдены средства борьбы с БПЛА и защиты танков.

"После Второй мировой танки были основной огневой мощью пехоты. В ближнем бою это была основная огневая поддержка. Затем придумали противотанковые средства. Когда комплексы получили большое применение и распространение, на танки начали ставить защищающее оборудование. Появилась реактивная броня, радиолокационные станции, которые отводят от танка управляемые снаряды. Здесь будет то же самое", — считает эксперт.

По его мнению, сейчас преобладают беспилотники, однако через год-два на танках появится соответствующая защита, которая будет перекрывать диапазон действия FPV-дронов.

Жданов заявил, что никто не откажется от 120 или 115-мм пушки в качестве огневой поддержки, ведь она в упор может вынести всю вражескую позицию во время штурмовых действий. Кроме этого, с помощью танков осуществляется доставка пехоты на рубеж развертывания в боевой порядок.

Ступак подтверждает, что время танков не прошло, несмотря на то, что дрон, стоимостью 1000 долларов, может уничтожить танк за несколько миллионов. Он убежден, что тяжелая техника нужна, тогда как после войны будет проведено большое исследование на тему того, насколько нужны танки, что можно изменить, что удешевить. Он отметил, что также такая техника необходима для перевоза и прикрытия людей на поле боя.

Напомним, 8 февраля в Курской области ВСУ отбили массированный штурм российских военных, который длился 16 часов. В частности, было ликвидировано 140 северокорейских солдат.

12 февраля старший офицер отделения коммуникаций 80-й отдельной десантной штурмовой бригады Петр Гайдащук рассказал, что Курская область является важным направлением фронта для РФ. Так противник малыми группами пытается штурмовать позиции Сил обороны, однако терпит неудачу и большие потери.