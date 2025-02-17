"Побєдобєсіє" 155 бригади в Курській області: для чого РФ застосовує тактику "дідів" з Другої світової

РФ порівнює сучасну війну в Україні з Великою Вітчизняною, тому наступ з червоними прапорами по замінованому полю в Курській області — це черговий "патріотизм". Фокус дізнався, чому противник обрав тактику відтворення минулого.

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У Курській області (РФ) бійці 47 бригади "Маґура" разом із суміжними підрозділами відбили масований ворожий штурм, у якому були задіяні танки з червоними прапорами.

"Колоною з понад десяток танків та близько роти ворогів — на штурм кинули "елітну" російську 155 бригаду морпіхів із "прапорами побєди". Але замість побєди вийшло традиційне "мракобєсіє", — йдеться у повідомленні.

Ба більше, російські танки їхали по мінному полю, де їх постійно обстрілювали українські дрони. У РФ заявили, що подія сталася під Микільським.

"155 колоною під червоними прапорами, як на параді, пішла в лоб на рій укропових дронів по замінованій дорозі! Ви не протирайте очі, ми все правильно написали — саме під червоними прапорами Перемоги й саме мінованою дорогою", — йдеться у повідомленні російського Telegram-каналу.

Згідно з повідомленням росіян, наказ йти у штурм віддали Гудков, Татарченко, Солодчук, двоє з яких нібито є українцями.

"Це не помилки у плануванні, це зрада та вбивство!" — додали росіяни.

Наступ з червоними прапорами: що не так з тактикою РФ

Співзасновник DeepState Роман Погорілий повідомив Фокусу, що ЗС РФ не вперше йдуть у наступ з червоними прапорами. Він зауважив, що нині в районі Микільського Курської області противник тисне та проводить різного роду штурмові дії.

"Поки росіяни активно тиснуть по всьому тому флангу. Десь мають успіхи, як у Свердликовому, а десь отримують по зубах", — сказав Роман Погорілий.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов зауважив у розмові з Фокусом, що російський наступ з червоними прапорами — це "побєдобєсіє".

"Путіну, на превеликий жаль, вдалося натягнути цю Велику Вітчизняну війну на сьогоднішній конфлікт. Ідеологічно і в сенсах він сьогодні переконав більшість росіян у тому, що це Велика Вітчизняна війна. Тому вони доволі часто використовують атрибутику Радянського Союзу і вважають, що б'ються з фашизмом, що ми фашисти, бандерівці, а вони з нами б'ються за світле майбутнє, в тому числі й своєї країни", — пояснив Олег Жданов.

Колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак сказав Фокусу, що наступ з червоними прапорами — це "урок патріотизму" у РФ.

"Вони ж порівнюють нас з німцями, кажуть, що в Радянському Союзі діди били фашистів, і ми бʼємо зараз", — зазначив Іван Ступак.

Тоді як штурм танків по мінному полю під ударами дронів — це самогубство, проте "побєдобєсіє" говорить, що "так діди воювали", наголосив військовий експерт Жданов. Він зазначив, що це "ідеологічна накачка", яка затьмарює розум та змушує росіян повторювати за "дідами". Для противника лозунгом є "загинути за родіну".

За словами Ступака, ворог часто використовує подібну тактику і каже, що лише завдяки їй вдається просуватися вперед.

"Вони самі це визнають. Бо по іншому, кажуть, не виходить. І це з Радянського Союзу йде, коли відправляють на штурми так масово, і воно дає результат. Бо противник просто не має можливості всіх відстріляти. Вони кажуть, що беруть числом, а не вмінням. Ось в принципі така зухвала цинічна тактика, просто такий БДСМ у них", — заявив аналітик.

"Елітна" 155 бригада морської піхоти РФ: що про неї відомо

Погорілий зауважив, що 155 бригада морської піхоти РФ часто використовує радянську символіку. Окупанти з бригади вчиняли злочини стосовно українських військовослужбовців, розстрілювали та відрізали голови. Крім цього, 155 бригада, за словами аналітика, постійно всюди "відгрібає".

"Зокрема, вона декілька разів була стерта в нуль на Вугледарі завдяки роботі 72 бригади", — наголосив співзасновник DeepState.

Жданов повідомив, що 155 бригада є поганою для українців. Адже ці окупанти брали участь у "звірствах" на території України — розстрілах, жорстокому поводженні з полоненими, їх стратою. Тому на передовій Сили оборони неодноразово намагалися завдати якомога більше втрат 155 бригаді.

Іван Ступак заявив, що від 155 бригади залишилася лише назва, оскільки її "перемололи". Він зазначив, що цією бригадою окупанти завжди "затикає дірки" в плані наступальних дій, проте зараз це лише "бренд".

Дрони знищують бронетехніку: час танків минув?

На запитання, чи з розвитком дронів час танків минув, Олег Жданов відповів, що ні, адже "на кожну отруту є протиотрута". Сьогодні складається враження, що час танків дійсно минув, проте він переконаний, що ще будуть знайдені засоби боротьби з БПЛА та захисту танків.

"Після Другої світової танки були основною вогневою міццю піхоти. В ближньому бою це була основна вогнева підтримка. Потім придумали протитанкові засоби. Коли комплекси набули великого застосування і розповсюдження, на танки почали ставити обладнання, яке захищає. З'явилася реактивна броня, радіолокаційні станції, які відводять від танка керовані снаряди. Тут буде те ж саме", — вважає експерт.

На його думку, зараз переважають безпілотники, проте через рік-два на танках зʼявиться відповідний захист, який перекриватиме діапазон дії FPV-дронів.

Жданов заявив, що ніхто не відмовиться від 120 або 115-мм гармати в якості вогневої підтримки, адже вона в упор може винести всю ворожу позицію під час штурмових дій. Крім цього, за допомогою танків здійснюється доставка піхоти на рубіж розгортання у бойовий порядок.

Ступак підтверджує, що час танків не минув, попри те, що дрон, вартістю 1000 доларів, може знищити танк за декілька мільйонів. Він переконаний, що важка техніка потрібна, тоді як після війни буде проведене велике дослідження на тему того, наскільки потрібні танки, що можна змінити, що здешевити. Він зазначив, що також така техніка необхідна для перевозу та прикриття людей на полі бою.

Нагадаємо, 8 лютого в Курській області ЗСУ відбили масований штурм російських військових, який тривав 16 годин. Зокрема, було ліквідовано 140 північнокорейських солдатів.

12 лютого старший офіцер відділення комунікацій 80-ї окремої десантної штурмової бригади Петро Гайдащук розповів, що Курська область є важливим напрямком фронту для РФ. Так противник малими групами намагається штурмувати позиції Сил оборони, проте зазнає невдачі та великих втрат.