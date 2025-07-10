Охота на "Нептун": как Китай шпионит за Украиной и есть ли угроза потери секретных данных

В Киеве СБУ задержала двух граждан Китая, которые пытались похитить секреты ракеты "Нептун". Это первое публичное разоблачение китайских шпионов в Украине. Фокус разбирался, как работает иностранная агентура и может ли этот случай повлиять на отношения с Пекином.

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Контрразведка СБУ разоблачила и задержала в Киеве двух граждан Китая, которые пытались получить секретную документацию ракетного комплекса "Нептун" для передачи спецслужбам КНР.

Один из задержанных — 24-летний экс-студент киевского технического вуза, отчисленный в 2023 году за неуспеваемость. Второй — его отец, который проживает в Китае, но периодически приезжал в Украину для координации шпионской деятельности сына. Они пытались завербовать украинца, связанного с разработкой вооружений, чтобы получить чертежи "Нептуна" — ракеты, которая уничтожила российский крейсер "Москва".

Шпионов задержали "на горячем" во время передачи секретных документов. У них изъяли телефоны с доказательствами переписки и координации. Задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114 УК Украины (шпионаж). Им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества. СБУ продолжает расследование.

Что известно о китайской шпионской сети в Украине

По словам политэксперта Алексея Голобуцкого, шпионская деятельность Китая является системной и охватывает все сферы жизни. Эксперт отмечает, что Китай активно использует не только профессиональных агентов, но и обычных граждан для сбора информации.

"Студенты, просто работники, то есть это не какие-то подготовленные агенты, а обычные люди. Это позволяет Китаю создавать разветвленную сеть информаторов, которые действуют в разных странах, в частности в США и Европе. Такая тактика затрудняет выявление шпионов, ведь они часто не имеют явных признаков агентов спецслужб", — объясняет Фокусу Голобуцкий.

Одним из самых тревожных аспектов китайской шпионской деятельности является контроль над собственными гражданами за рубежом. Голобуцкий обращает внимание на то, что любой китаец, который находится за рубежом, так или иначе, находится под наблюдением спецслужб. Это создает ситуацию, когда даже те, кто не желает сотрудничать, могут быть вынуждены к этому через давление на их семьи или другие методы.

Скандал с нелегальными китайскими полицейскими участками в США, о котором упоминает эксперт, является ярким примером такого контроля.

"Пару лет назад в США произошел скандал. В Америке были разоблачены тайные китайские полицейские участки, где правоохранители Поднебесной следили за своими гражданами. Эти структуры следили не только за китайскими гражданами, но и за теми, кто уже получил гражданство других стран, в частности США. Такая деятельность вызывает серьезное беспокойство, ведь она нарушает суверенитет других государств и создает угрозу для безопасности", — добавляет эксперт.

Военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал Фокусу, что выявление китайских шпионов в Украине не является новым явлением. Украинские спецслужбы неоднократно выявляли их в предыдущие годы по другим делам. Однако ранее такие инциденты решались тихо, а самих шпионов отпускали за пределы страны. Это свидетельствует о нежелании эскалировать конфликт с Китаем, который является важным экономическим и политическим игроком на глобальной арене.

Ситуация изменилась, когда было принято решение публично объявить о задержании китайских граждан, причастных к шпионажу. Ступак подчеркивает, что такое решение могло быть принято только на самом высоком уровне.

"Здесь было политическое указание от президента Зеленского, потому что ему докладывают и только он имеет право принять такое решение, чтобы в публичное пространство выбрасывать такие материалы. Это указывает на изменение подхода Украины к реагированию на подобные инциденты, что может быть связано со стремлением продемонстрировать свою бдительность и готовность защищать национальные интересы", — отмечает эксперт.

Ступак обращает внимание на китайскую программу "военно-гражданской кооперации", которая обязывает граждан Китая по всему миру способствовать армии своей страны. Эта программа предусматривает, что каждый китайский гражданин за рубежом может быть привлечен к сбору информации или другим задачам в пользу государства.

Разоблачение китайских шпионов: почему Китай шпионит за Украиной

Голобуцкий подчеркивает, что китайская экономика в значительной степени базируется на заимствовании технологий и инноваций из других стран. Этот подход, по его словам, является основой экономического развития Китая, что делает шпионаж неотъемлемой частью их стратегии.

В то же время Китай не имеет прямого доступа к военным разработкам и опыту стран Запада, таких как США или европейские государства. Это заставляет Китай прибегать к традиционным методам шпионажа, чтобы компенсировать этот дефицит.

По словам Ступака, одним из ключевых объектов шпионской деятельности Китая в Украине являются технологии, в частности ракеты "Нептун", которые доказали свою эффективность в войне против России. Ступак выделяет два возможных сценария этой деятельности.

Первый предполагает целенаправленную операцию китайских спецслужб.

"Спецслужбы Китая дали указание именно этим гражданам искать именно ракеты "Нептун", найти чертежи, найти людей, похитить, купить эти чертежи. Этот сценарий объясняется важностью технологии, которая показала свою эффективность, в частности потопив крейсер "Москва" и нанеся удары по российской инфраструктуре", — подчеркнул эксперт.

Второй сценарий, по мнению экс-сотрудника СБУ, заключается в инициативной деятельности отдельных китайских граждан.

"Китайцы инициативно, самостоятельно искали какие-то выходы на украинских инженеров, самостоятельно попытались эти чертежи получить, а затем передать в свою власть. В этом случае мотивацией может быть карьерный рост или финансовое вознаграждение", — добавляет эксперт.

Эти два сценария подчеркивают системность китайского подхода к сбору информации. Ступак отмечает, что Китай активно интересуется украинскими технологиями, в частности упоминая попытку приобретения компании "Мотор Сич".

Ухудшатся ли отношения Украины и Китая после задержания шпионов

Алексей Голобуцкий отмечает, что такие скандалы, как с китайскими шпионами, не влияют на украино-китайские отношения.

"Наши отношения не зависят от таких скандалов. Глобальный рынок Китая занял четкую позицию невмешательства в войну. Кроме того, экономическая зависимость Украины и мира от Китая настолько велика, что даже разоблачение шпионских сетей не приводит к радикальным изменениям в торговле или дипломатии", — считает эксперт.

Иван Ступак отмечает, что публичное объявление о задержании китайских шпионов является частью более широкой стратегии Украины в отношениях с Китаем. С одной стороны, руководство Украины, старается не портить отношения с КНР. Но с другой стороны Украина показывает, что успешно противодействует различным шпионским сетям, но в конфликтных обстоятельствах готова уступить Китаю ради сохранения хороших отношений. Также власти Украины надеются, что такие действия могут повлиять на позицию Пекина в войне России против Украины, а именно, чтобы Китай в дальнейшем оставался нейтральным.

Эксперт предполагает, что возвращение задержанных китайских граждан в КНР может быть частью "жеста доброй воли", который имеет целью уменьшение поддержки Китаем России.

"Возможно, расчет таков, что после того, как Украина вернет Китаю разоблаченных шпионов, Пекин хотя бы немного уменьшит помощь России. Это отражает сложную дипломатическую игру, в которой Украина пытается балансировать между демонстрацией силы и сохранением конструктивных отношений с Китаем", — отмечает Ступак.

Напомним, что утром 10 июля в Киеве был застрелен полковник СБУ. Он был убит пятью выстрелами в упор. Убитый занимался противодействием российским оккупантам с 2014 года.

Также Фокус рассказывал, что СБУ разоблачила шпионскую сеть военной разведки Венгрии в Закарпатье. Подозреваемые якобы занимались разведкой военной инфраструктуры Закарпатья, а также исследовали общественно-политическую ситуацию в регионе.