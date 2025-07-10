Полювання на "Нептун": як Китай шпигує за Україною та чи є загроза втрати секретних даних

У Києві СБУ затримала двох громадян Китаю, які намагалися викрасти секрети ракети "Нептун". Це перше публічне викриття китайських шпигунів в Україні. Фокус розбирався, як працює іноземна агентура та чи може цей випадок вплинути на відносини з Пекіном.

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Контррозвідка СБУ викрила та затримала у Києві двох громадян Китаю, які намагалися отримати секретну документацію ракетного комплексу "Нептун" для передачі спецслужбам КНР.

Один із затриманих — 24-річний ексстудент київського технічного вишу, відрахований у 2023 році за неуспішність. Другий — його батько, який проживає в Китаї, але періодично приїжджав до України для координації шпигунської діяльності сина. Вони намагалися завербувати українця, пов'язаного з розробкою озброєнь, щоб отримати креслення "Нептуна" — ракети, яка знищила російський крейсер "Москва".

Шпигунів затримали "на гарячому" під час передачі секретних документів. У них вилучили телефони з доказами листування та координації. Затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114 КК України (шпигунство). Їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. СБУ продовжує розслідування.

Що відомо про китайську шпигунську мережу в Україні

За словами політексперта Олексія Голобуцького, шпигунська діяльність Китаю є системною й охоплює всі сфери життя. Експерт наголошує, що Китай активно використовує не лише професійних агентів, а й звичайних громадян для збору інформації.

"Студенти, просто працівники, тобто це не якісь підготовлені агенти, а звичайні люди. Це дозволяє Китаю створювати розгалужену мережу інформаторів, які діють у різних країнах, зокрема в США та Європі. Така тактика ускладнює виявлення шпигунів, адже вони часто не мають явних ознак агентів спецслужб", — пояснює Фокусу Голобуцький.

Одним із найтривожніших аспектів китайської шпигунської діяльності є контроль над власними громадянами за кордоном. Голобуцький звертає увагу на те, що будь-який китаєць, який перебуває за кордоном, так чи інакше, знаходиться під наглядом спецслужб. Це створює ситуацію, коли навіть ті, хто не бажає співпрацювати, можуть бути змушені до цього через тиск на їхні сім'ї чи інші методи.

Скандал із нелегальними китайськими поліцейськими дільницями в США, про який згадує експерт, є яскравим прикладом такого контролю.

"Пару років тому у США відбувся скандал. В Америці було викрито таємні китайські поліцейські дільниці, де правоохоронці Піднебесної слідкували за своїми громадяни. Ці структури стежили не лише за китайськими громадянами, а й за тими, хто вже отримав громадянство інших країн, зокрема США. Така діяльність викликає серйозне занепокоєння, адже вона порушує суверенітет інших держав і створює загрозу для безпеки", — додає експерт.

Військовий експерт і ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів Фокусу, що виявлення китайських шпигунів в Україні не є новим явищем. Українські спецслужби неодноразово виявляли їх у попередні роки за іншими справами. Однак раніше такі інциденти вирішувалися тихо, а самих шпигунів відпускали за межі країни. Це свідчить про небажання ескалювати конфлікт із Китаєм, який є важливим економічним і політичним гравцем на глобальній арені.

Ситуація змінилася, коли було ухвалено рішення публічно оголосити про затримання китайських громадян, причетних до шпигунства. Ступак підкреслює, що таке рішення могло бути прийняте лише на найвищому рівні.

"Тут була політична вказівка від президента Зеленського, бо йому доповідають і тільки він має право ухвалити таке рішення, щоб в публічний простір викидати такі матеріали. Це вказує на зміну підходу України до реагування на подібні інциденти, що може бути пов'язано з прагненням продемонструвати свою пильність і готовність захищати національні інтереси", — зазначає експерт.

Ступак звертає увагу на китайську програму "військово-цивільної кооперації", яка зобов'язує громадян Китаю по всьому світу сприяти армії своєї країни. Ця програма передбачає, що кожен китайський громадянин за кордоном може бути залучений до збору інформації чи інших завдань на користь держави.

Викриття китайських шпигунів: чому Китай шпигує за Україною

Голобуцький підкреслює, що китайська економіка значною мірою базується на запозиченні технологій та інновацій з інших країн. Цей підхід, за його словами, є основою економічного розвитку Китаю, що робить шпигунство невід'ємною частиною їхньої стратегії.

Водночас Китай не має прямого доступу до військових розробок і досвіду країн Заходу, таких як США чи європейські держави. Це змушує Китай вдаватися до традиційних методів шпигунства, щоб компенсувати цей дефіцит.

За словами Ступака, одним із ключових об'єктів шпигунської діяльності Китаю в Україні є технології, зокрема ракети "Нептун", які довели свою ефективність у війні проти Росії. Ступак виділяє два можливі сценарії цієї діяльності.

Перший передбачає цілеспрямовану операцію китайських спецслужб.

"Спецслужби Китаю дали вказівку саме цим громадянам шукати саме ракети "Нептун", знайти креслення, знайти людей, викрасти, купити ці креслення. Цей сценарій пояснюється важливістю технології, яка показала свою ефективність, зокрема потопивши крейсер "Москва" та завдавши ударів по російській інфраструктурі", — підкреслив експерт.

Другий сценарій, на думку ексспівробітника СБУ, полягає в ініціативній діяльності окремих китайських громадян.

"Китайці ініціативно, самостійно шукали якісь виходи на українських інженерів, самостійно спробували ці креслення отримати, а потім передати до своєї влади. У цьому випадку мотивацією може бути кар’єрне зростання чи фінансова винагорода", — додає експерт.

Ці два сценарії підкреслюють системність китайського підходу до збору інформації. Ступак зазначає, що Китай активно цікавиться українськими технологіями, зокрема згадуючи спробу придбання компанії "Мотор Січ".

Чи погіршаться відносини України та Китаю після затримання шпигунів

Олексій Голобуцький зазначає, що такі скандали, як із китайськими шпигунами, не впливають на україно-китайські відносини.

"Наші стосунки не залежать від таких скандалів. Глобальний ринок Китаю зайняв чітку позицію невтручання у війну. Крім того, економічна залежність України і світу від Китаю настільки велика, що навіть викриття шпигунських мереж не призводить до радикальних змін у торгівлі чи дипломатії", — вважає експерт.

Іван Ступак зазначає, що публічне оголошення про затримання китайських шпигунів є частиною ширшої стратегії України у відносинах із Китаєм. З одного боку, керівництво України, намагається не псувати стосунки з КНР. Але з іншої сторони Україна показує, що успішно протидіє різним шпигунським мережам, але в конфліктних обставинах готова поступитись Китаю задля збереження гарних стосунків. Також влада України сподівається, що такі дії можуть вплинути на позицію Пекіна у війні Росії проти України, а саме, щоб Китай надалі залишався нейтральним.

Експерт припускає, що повернення затриманих китайських громадян до КНР може бути частиною "жесту доброї волі", який має на меті зменшення підтримки Китаєм Росії.

"Можливо, розрахунок такий, що після того, як Україна поверне Китаю викритих шпигунів, Пекін хоча б трішки зменшить допомогу Росії. Це відображає складну дипломатичну гру, у якій Україна намагається балансувати між демонстрацією сили та збереженням конструктивних відносин із Китаєм", – зазначає Ступак.

Нагадаємо, що зранку 10 липня у Києві був застрелений полковник СБУ. Він був вбитий п’ятьма пострілами впритул. Вбитий займався протидією російським окупантам з 2014 року.

Також Фокус розповідав, що СБУ викрила шпигунську мережу воєнної розвідки Угорщини в Закарпатті. Підозрювані начебто займались розвідкою військової інфраструктури Закарпаття, а також досліджували суспільно-політичну ситуацію в регіоні.