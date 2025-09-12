Ростов, Смоленск, Москва: как ВСУ разрушают российские НПЗ, а с тем и логистику ВС РФ

В ночь на 12 сентября Россия пережила одну из самых масштабных атак БПЛА: Минобороны РФ заявило о 221 "сбитом" дроне в более чем десятке областей, однако OSINT и видео из Приморска и Смоленщины фиксируют пожары на нефтяной инфраструктуре. Фокус выяснил, как эти атаки меняют топливный рынок РФ и что даст выход украинских дронов на сибирские объекты.

В ночь на 12 сентября 2025 года Россия пережила масштабную атаку беспилотников, одну из крупнейших за время войны. По данным Минобороны РФ, было уничтожено 221 БПЛА, с основным ударом по Брянской, Смоленской и Ленинградской областях. Также атакам подверглись Калужская, Новгородская, Орловская и Московская, Белгородская, Ростовская и Тверская, Псковская, Тульская и Курская области. Российская сторона заявляет об эффективности ПВО, но есть нюансы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает, что жертв и разрушений нет. В Смоленской области, где уничтожено 42 дрона, губернатор Василий Анохин также уверяет в отсутствии повреждений. Однако OSINT-аналитики "КиберБорошно" опубликовали видео с пожаром на нефтебазе "Кардымово" неподалеку Смоленска, которая принадлежит компании "Лукойл", что противоречит официальным заявлениям.

В Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко подтвердил возгорание в порту "Приморск" на судне и помповой станции. Он упоминает 30 сбитых дронов против по данным Минобороны их было 28. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате 9 БПЛА, направленных на столицу.

Удары по нефтяным объектам РФ: влияние на экономику

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной отмечает, что украинские атаки на российскую нефтеперерабатывающую отрасль вызвали серьезный кризис в топливном секторе РФ. Перебои с бензином охватили около 20 регионов, что является ярким показателем эффективности операций. За последние 30 дней удары беспилотников поразили примерно 14 НПЗ, что привело к потере 17% мощностей нефтепереработки, или 1,1 млн баррелей в сутки. Эти потери влияют как на экономику, так и на военную логистику России.

Нефтяная отрасль является основой экспортных доходов и внутреннего потребления. Потеря 17% перерабатывающих мощностей вызвала дефицит бензина в 20 регионах, что грозит ростом цен и социальным недовольством. Уменьшение экспорта нефтепродуктов ослабляет позиции России на мировых рынках, что усиливается санкциями.

"Удары по нефтегазовому сектору — это, в первую очередь, удар по экономике РФ. Речь идет как об экспорте нефти и газа, так и о внутреннем потреблении топлива", — говорит Фокусу аналитик.

Украинская атака на российские НПЗ: последствия для ВПК РФ

Хотя дефицит топлива в армии РФ пока не критичен, по словам Земляного, удары украинских беспилотников создают трудности российским агрессорам. Оккупационные войска на юге Украины испытывают задержки в снабжении из-за нарушенной логистики и снижения производства. Это замедляет маневренность войск и обеспечение техники. Однако Кремль жертвует гражданскими потребностями, чтобы обеспечить армию и военно-промышленный комплекс дизелем и авиационным топливом. Это позволяет поддерживать боевые действия, но усиливает дефицит на внутреннем рынке, что может вызвать социальное напряжение.

Однако этих ударов недостаточно, потому что Россия, по мнению аналитика, все еще сохраняет значительный потенциал нефтегазовой промышленности.

"Кроме того, Россия до сих пор способна производить достаточное количество топлива, поскольку одни из самых мощных НПЗ, расположенные в Сибири, пока не пострадали. А их совокупная мощность — это десятки миллионов тонн. Поэтому мы должны продолжать развивать дальнобойные способности и наносить удары по нефтяному сектору, чтобы топливо в стране-бензоколонке наконец закончилось", — добавляет эксперт.

Для максимального влияния Украине нужно развивать дальнобойные средства поражения для ударов по сибирским НПЗ. Это могло бы вызвать дефицит топлива для армии РФ, изменив динамику на фронте. Атаки также имеют психологический эффект, демонстрируя уязвимость России. В сочетании с санкциями и дипломатическими усилиями это может ослабить военный потенциал РФ.

Напомним, украинские дроны в августе 2025 года сократили нефтепереработку РФ на 21%, нанеся Кремлю значительные убытки. Однако военные отмечают: ресурсов для ударов по ближнему тылу не хватает, хотя они могли бы изменить ситуацию на фронте.

Также Фокус писал, что командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил об остановке перекачки нефти по нефтепроводу "Дружба" после атаки на станцию "Никольское" 18 августа 2025 года.