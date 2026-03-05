Удары по Азербайджану, операция з Ирака и разговоры о статье 5 НАТО: как новая война повлияет на Украину

На Ближнем Востоке стремительно разворачивается новая большая война: удары по Азербайджану, начало наземной операции курдских отрядов с территории Ирака против Ирана и заявления НАТО о возможном применении статьи 5. На этом фоне дипломатический процесс вокруг войны в Украине фактически поставлен на паузу. Фокус разбирался, как ближневосточная эскалация может повлиять на ситуацию на украинском фронте.

Мировая эскалация на Ближнем Востоке постепенно выходит за пределы регионального конфликта и может непосредственно повлиять на ход войны в Украине. После ударов США и Израиля по Ирану боевые действия уже затронули несколько государств: курдские вооруженные отряды, базирующиеся в Ираке, начали наземную операцию против иранского режима. В то же время инцидент с иранской ракетой возле воздушного пространства Турции поднял вопрос о механизмах коллективной обороны НАТО. На этом фоне эксперты предупреждают: новая война может изменить баланс ресурсов, энергетики и союзов, от которых зависит и украинский фронт.

Відео дня

Третья мировая война уже началась?

Одним из наиболее тревожных сигналов стал перехват иранской баллистической ракеты, которая приблизилась к воздушному пространству Турции — страны-члена НАТО. Инцидент стал первым случаем, когда конфликт фактически коснулся территории Альянса, что автоматически подняло вопрос о возможном применении статьи 5 Североатлантического договора — механизма коллективной обороны.

Хотя в НАТО заявили, что пока оснований для запуска этой процедуры нет, само появление такой дискуссии показывает масштаб эскалации. Фактически Ближний Восток впервые за много лет стал потенциальной точкой прямого столкновения крупных военно-политических блоков.

Политолог Олег Постернак считает, что нынешняя война вокруг Ирана пока не является Третьей мировой, однако она балансирует между ограниченным конфликтом и потенциально масштабным геополитическим кризисом.

"Я понимаю, что мы все зависимы от мемов и шуток о Третьей мировой войне. Но это точно еще не она. Нынешняя иранская война балансирует между ограниченным конфликтом и серьезным континентальным противостоянием экономического, цивилизационного и геостратегического характера", — объясняет он Фокусу.

По словам политолога, для Украины ключевой интерес заключается в скорейшем завершении этой войны и демонтаже иранского режима.

"На Тегеране — кровь украинских граждан. Речь идет как о военных и гражданских, которые погибают от иранских дронов Shahed, так и о жертвах сбитого украинского самолета Boeing в 2020 году", — напоминает эксперт.

Война на Ближнем Востоке: риски и последствия для Украины

Постернак отмечает, что результат войны может иметь разные последствия для Украины. Если США достигнут своих стратегических целей в короткие сроки, это может даже ослабить Россию.

"Если американцы достигнут стратегических результатов за одну-две недели и санкции против Ирана будут ослаблены, дешевая иранская нефть получит шанс выйти на мировой рынок. Это станет серьезным ударом по позициям Российской Федерации. В таком случае Украина может получить большой плюс в этой войне", — говорит он.

Однако в случае затягивания конфликта ситуация для Киева может усложниться.

"Если война затянется, Украина может столкнуться с нехваткой ракет-перехватчиков для систем Patriot. В то же время Россия сможет увеличить доходы от продажи газа и нефти для финансирования своего военно-промышленного комплекса. Особенно если Китай, который ранее закупал около 90% иранской нефти, начнет переориентироваться на российские поставки из-за более выгодной цены", — объясняет политолог.

Главный риск для Киева — перераспределение военных ресурсов Запада.

Системы противовоздушной обороны, которые сейчас критически нужны Украине, те же, что используются для защиты американских и союзнических баз от иранских ракет. По данным западных аналитиков, в случае длительной войны США могут быть вынуждены направить значительную часть перехватчиков Patriot на Ближний Восток.

С этим связана и проблема производства. Например, годовой выпуск ракет-перехватчиков PAC-3 составляет примерно 600 единиц, что уже сейчас недостаточно для нужд США, их союзников и Украины одновременно.

Аналитики предупреждают, что если конфликт затянется, Украина может получать меньше систем ПВО и боеприпасов, необходимых для отражения российских ракетных ударов.

Это уже отражается в практической плоскости: западные запасы ракет-перехватчиков быстро расходуются из-за массированных атак Ирана, что создает дефицит для других театров войны.

Экономический фактор и перераспределение военных ресурсов

Отдельно эксперт обращает внимание на разрушение старой системы международных отношений.

"Мы видим коррозию предыдущей системы международного права и старых институтов вроде ООН. Их неспособность предотвратить или урегулировать конфликты, в частности иранскую войну, показывает, что эта система фактически разрушена", — говорит Постернак.

Относительно возможного развития событий, он считает маловероятным прямое введение американских войск в наземную операцию.

"Американцы вряд ли будут проводить наземную операцию собственными силами. Скорее всего, они будут действовать руками других государств или народов. Например, рассматривается сценарий вооружения курдских формирований, что может быть одной из операций Центрального разведывательного управления", — отмечает эксперт.

Экономический фактор уже сейчас ощутим на мировых рынках.

"Пока наиболее ощутимым последствием является влияние на цены на нефть. Это провоцирует инфляционные шоки и финансовые колебания на глобальных рынках, включая крипторынок", — добавляет он.

В то же время опасения относительно перераспределения военных ресурсов Запада в пользу Ближнего Востока, по мнению политолога, являются вполне обоснованными.

"Проблема в том, что борьба дорогими ракетами-перехватчиками против дешевых иранских дронов является асимметричной. Стоимость ракеты и стоимость Shahed — это совершенно разные цифры. Поэтому США сейчас вынуждены перестраивать систему ПВО, чтобы она могла дешево и эффективно бороться с такими угрозами", — объясняет Постернак.

По его словам, вопрос дефицита ракет-перехватчиков уже обсуждался на закрытых брифингах для членов Конгресса.

"Об этом говорили представители Министерства обороны США и руководство Объединенного комитета начальников штабов. После этого сенаторы и конгрессмены также начали комментировать эту проблему публично", — отмечает эксперт.

Именно поэтому для Украины дефицит таких ракет может стать вполне реальным сценарием.

"Речь идет даже не о передаче Украине, а о продаже. Поэтому тревога президента Зеленского является абсолютно обоснованной", — считает он.

Война в Украине на фоне войны на Ближнем Востоке: где брать ракеты

Одним из возможных вариантов решения проблемы, по его мнению, может стать закупка ракет в европейских странах.

"Украина может пытаться покупать ракеты-перехватчики в странах, где нет боевых действий. А уже эти страны впоследствии будут ждать пополнения своих запасов от США", — объясняет политолог.

По некоторым данным, которые сейчас обсуждаются в военных кругах, Соединенные Штаты уже могли использовать годовой запас ракет-перехватчиков, произведенных в 2025 году. Впрочем, Постернак подчеркивает, что эта информация нуждается в проверке.

"Это данные, которые сейчас активно циркулируют, но их нужно фактждать. В любом случае ситуация пока не критическая, но для Украины это серьезный вызов", — говорит он.

Эксперт не исключает, что уже в ближайшие месяцы Украина может столкнуться с проблемой пополнения запасов ПВО.

"Если Россия продолжит истощать нашу систему противовоздушной обороны, то с пополнением ракет-перехватчиков мы можем столкнуться уже в марте или апреле", — прогнозирует он.

Пока США воюет с Ираном мирные переговоры по Украине на паузе

Война на Ближнем Востоке также повлияла на дипломатический процесс вокруг российско-украинской войны.

"Следующий раунд переговоров должен был быть решающим и мог стать предпосылкой для личной встречи лидеров. Но иранский кризис фактически перебил этот сценарий", — говорит политолог.

По его словам, США сейчас вынуждены концентрироваться на ближневосточном конфликте, чтобы избежать более глубокого втягивания в войну с Ираном. Для Трампа это имеет очень серьезные политические последствия, поэтому американцы, вероятно, будут выдерживать определенную паузу.

По мнению эксперта, для Украины эта пауза может даже дать определенный тактический выигрыш во времени.

"Возможно, для Украины это шанс выиграть немного времени перед ожидаемым финальным давлением США относительно переговоров", — отмечает он.

Для России же ситуация на фронте пока также не выглядит оптимистичной.

"Из-за локального контрнаступления Украины и освобождения девяти населенных пунктов на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, а также из-за замедления продвижения на Донбассе российская армия встречает весну 2026 года без особо оптимистичных перспектив", — говорит Постернак.

В то же время Москва может готовить новую волну наступления, однако для этого ей нужны ресурсы, которые становится все сложнее находить.

"Каждая следующая волна мобилизации в России по качеству хуже предыдущей. Это влияет и на интенсивность боевых действий, и на уровень подготовки войск, и на результативность действий российской армии", — заключает эксперт.

Напомним, "Шахед" Ирана ударил по аэропорту в Нахичевани в Азербайджане.

Также Фокус писал о других ударах Ирана по гражданским и военным объектам на территории стран Ближнего Востока. Среди прочего, "Шахеды" атаковали нефтеперерабатывающий завод ARAMCO Саудовской Аравии: над точкой попадания поднялся столб дыма. Кроме того, боевики КСИР объявили о закрытии Ормузского пролива для прохода кораблей и атаковали несколько кораблей при попытке пройти узкий перешеек между Персидским и Оманским заливами.