Спасло бы оружие: могли ли гражданские остановить стрелка в Киеве, — примеры подобных трагедий в США

Чем могла бы обернуться стрельба в Голосеевском районе, если бы гражданским разрешили носить оружие для самозащиты? Есть предположение, что жертв могло быть меньше или нападение остановили бы сразу. Сторонники ссылаются на опыт США, где в отдельных случаях нападавших останавливали гражданские. Фокус разобрал эти истории и выяснил, насколько они показательны и работает ли такая модель в реальности.

После стрельбы в Киеве, где вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим, тема безопасности в публичном пространстве снова вышла на первый план. Подобные трагедии каждый раз задают один и тот же вопрос: могла бы эта ситуация завершиться иначе и способно ли общество реагировать быстрее, чем правоохранители.

На этом фоне в Украине в очередной раз активизировалась дискуссия о легализации оружия для гражданских. Ее сторонники настаивают: в критический момент решающими могут быть не минуты, а секунды, и именно вооруженный гражданин рядом теоретически способен остановить нападающего еще до прибытия полиции.

В качестве аргумента они приводят примеры из США — страны, где гражданское владение оружием значительно более распространено. Там действительно фиксировались случаи, когда обычные люди открывали ответный огонь и останавливали стрелков или нападавших в общественных местах.

Впрочем, эти истории имеют и обратную сторону. Несмотря на резонанс и медийное внимание, они остаются скорее исключениями, чем типичным сценарием даже для самих США. Фокус рассказывает о самых известных случаях такого вмешательства и объясняет, почему они не дают однозначного ответа на вопрос, могла бы легализация оружия изменить подобные ситуации.

Стрельба в торговом центре: когда решают секунды

В июле 2022 года стрельба в торговом центре Greenwood Park Mall в штате Индиана стала одним из самых громких примеров того, как гражданский вмешался во время нападения.

Вооруженный мужчина открыл огонь в фудкорте, где в этот момент находились десятки людей. Первые выстрелы прозвучали внезапно — посетители начали разбегаться, часть пряталась в магазинах и под столами.

Решающим фактором стало не время прибытия полиции, а реакция одного из посетителей. 22-летний Элишша Диккен, который находился в центре вместе с девушкой, открыл ответный огонь. По данным полиции, он сделал несколько выстрелов с дистанции более 10 метров и смертельно ранил нападавшего. Вся фаза активной стрельбы длилась менее минуты.

В результате нападения погибли три человека, еще несколько получили ранения. В то же время правоохранители прямо отмечали: без вмешательства гражданского количество жертв могло быть значительно больше.

Этот случай быстро стал одним из центральных аргументов в дискуссии о вооруженных гражданах в США. Его регулярно приводят в пример ситуации, когда человек с легальным оружием смог оперативно повлиять на ход событий и фактически остановить атаку.

Короткий выстрел: как нападение в церкви завершилось мгновенно

Нападение в церкви West Freeway Church of Christ в штате Техас в конце 2019 года стало одним из самых коротких по времени инцидентов с массовой стрельбой и одновременно одним из самых цитируемых в дискуссии о роли вооруженных гражданских.

Во время воскресной службы мужчина достал оружие и открыл огонь по прихожанам. Первые выстрелы раздались прямо в зале, где находились десятки людей. Ситуация развивалась мгновенно — от момента начала атаки до ее завершения прошли считанные секунды.

Решающую роль сыграл один из членов общины — Джек Уилсон, который отвечал за безопасность. Он открыл ответный огонь и одним выстрелом смертельно ранил нападавшего.

В итоге погибли два человека, включая стрелка. Полиция прибыла уже после того, как нападение фактически было завершено.

Этот случай часто приводят как пример максимально быстрой реакции: от начала атаки до ее остановки прошло меньше минуты. Именно поэтому историю регулярно используют в США как аргумент в пользу того, что вооруженный гражданский в критический момент может действовать быстрее правоохранителей.

Супермаркет под прицелом: случай, где вмешался покупатель

Инцидент в супермаркете Aldi в штате Висконсин в 2012 году — еще один пример прямого вмешательства гражданского с оружием, хотя речь идет не о массовой стрельбе, а о вооруженном нападении.

Мужчина, вооруженный пистолетом, пытался ограбить магазин. В этот момент один из покупателей — Назир Аль-Муджаахид — который имел при себе легальное оружие, открыл ответный огонь.

В результате стрельбы нападавший был ранен и покинул место происшествия. По данным местных правоохранителей, именно вмешательство посетителя сорвало развитие ситуации и не дало ей перейти в более опасную фазу.

Этот случай обычно используют как аргумент в дискуссии о самозащите: он демонстрирует, что гражданские могут реагировать не только на массовые атаки, но и на локальные угрозы — в том числе во время ограблений.

Сколько таких случаев на самом деле: что говорит статистика

Несмотря на громкость отдельных историй, обобщенные данные показывают другую картину: вмешательство гражданских во время нападений со стрелками остается довольно редким явлением даже для США.

Согласно отчетам Federal Bureau of Investigation по инцидентам с применением огнестрельного оружия, в 2014-2017 годах было зафиксировано лишь ограниченное количество случаев, когда в ситуацию вмешивались гражданские:

в 10 инцидентах гражданские пытались остановить нападающего;

в 8 случаях это вмешательство было успешным;

часть таких действий происходила с оружием, часть — без него.

Речь идет о ситуациях, когда люди действовали до прибытия полиции — иногда открывая ответный огонь, а иногда физически останавливая нападающего.

Однако более свежие данные показывают, что эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.

Согласно последним отчетам ФБР:

в 2024 году было зафиксировано 24 инцидента со стрелками в США;

всего в 2020-2024 годах — 223 таких случая.

При этом роль гражданских в их остановке остается ограниченной. По обобщенным оценкам ФБР лишь несколько процентов инцидентов завершаются вмешательством вооруженных граждан. В значительной части случаев нападающих останавливает полиция или они сами прекращают атаку.

Например, в предыдущих отчетах ФБР за 2021-2022 годы лишь единичные случаи завершались тем, что стрелка ликвидировал именно гражданский.

При этом важный нюанс: не все вмешательства гражданских связаны с оружием. Часть инцидентов — это физическое сдерживание или другие действия без его использования.

Между правом и риском: что на самом деле показывает опыт США

Украинская дискуссия об оружии для гражданских каждый раз начинается после трагедий и каждый раз опирается на простую и понятную идею: в критический момент рядом может оказаться человек, способный остановить нападающего быстрее полиции. Американские кейсы показывают — такие ситуации действительно существуют.

Но статистика в то же время демонстрирует другое: даже в стране, где оружие широко доступно, это не стало массовым сценарием. Вмешательство гражданских — редкое явление, а использование оружия в таких случаях — еще реже.

Это означает, что вопрос значительно сложнее, чем простая формула "есть оружие — есть безопасность". Опыт США не дает однозначного ответа: он одновременно подтверждает возможность быстрой реакции и показывает ее ограниченность как системного решения.

Для Украины эта дискуссия неизбежно выходит за пределы только права на самозащиту. Она упирается в уровень доверия к институтам, культуру обращения с оружием, подготовку граждан и готовность государства контролировать этот процесс.

И главный вопрос здесь звучит не "нужно ли оружие", а значительно шире: способно ли общество сделать его инструментом безопасности, а не новых рисков.

Напомним, теракт в Голосеевском районе Киева произошел 18 апреля. Он начался с бытового конфликта, после которого стрелок вышел на улицу и по дороге стрелял в людей. Затем он взял заложников в супермаркете "Велмарт", где также открыл стрельбу.

Правоохранители 40 минут пытались уговорить его сложить оружие и отпустить людей, после чего его ликвидировало спецподразделение КОРД. Нападавшего звали Дмитрий Васильченков, он родился в РФ, жил в Донецкой области, а потом перебрался в Киев. Соседи характеризовали его как "интеллигентного".