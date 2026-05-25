Даниил Галицкий и Александр Невский: кто на самом деле разбил тевтонское войско и откуда растут ноги у нарративов Кремля

Фокус исследовал настоящую роль, которую сыграл в истории Восточной Европы первый и последний полноправный коронованный король Руси Даниил Галицкий, и почему его победа над тевтонским рыцарством осталась в тени.

Хотя Россия окончательно сорвала все маски и мы теперь четко осознаем, кто на самом деле наш враг, все же немало кремлевских пропагандистских нарративов настолько глубоко залегли в общественном сознании, что их часто уже элементарно трудно выделить. Такова легенда о победе князя Александра Невского на Чудском озере над "немецкими псами-рыцарями". Ее популяризировала советская пропаганда, пытаясь провести аналогию с событиями середины XX века — на самом деле исторический контекст шире, чем, собственно, немецко-советская война во время Второй мировой. Но со временем уже советская, а затем и современная российская массовая культура продолжала формирование образа князя Александра как первого русского правителя, который остановил немецкое продвижение на восток. Однако в реальности события происходили значительно сложнее.

Данило Галицкий, претендующий на звание "первого украинского короля", остановил немецкое продвижение раньше своего северного "коллеги" Александра Невского. В Украине король Даниил больше известен, как спаситель страны от орды с востока, что, в контексте сегодняшнего дня, звучит более актуально. Однако его подвиги в борьбе с западным врагом тоже интересны и важны с исторической точки зрения.

Князья Даниил Романович и Мстислав Удалой со своими войсками Фото: Вікіпедія

В целом правление Александра Невского и Даниила Галицкого окончательно завершает формирование цивилизационного конфликта между будущими Украиной и Россией. Оба князья претендовали на титул великого князя Киевского, то есть на все идеологическое и историческое наследие Руси, в то же время иронично ни один из них не мог похвастаться фактическим контролем ни за самим Киевом, ни тем более за всей территорией бывшей Руси, которая была разделена с середины XII века. А вот пути каждый из правителей выбрал диаметрально противоположные, что и обусловило разные векторы развития Украины и России на будущие века.

Оба князя существуют в парадигме исторических мифов, о которых людям известно гораздо больше, чем о реальных исторических фактах, поэтому очень важно понять настоящий исторический контекст событий, которые происходили в Восточной Европе в середине XIII века.

Европа под властью феодалов

В это время Европа была разделена на многочисленные феодальные владения мелких рыцарей. Именно в руках феодалов, которые непосредственно владели имениями (обычно это городок с замком феодала в центре и близлежащие села) была сосредоточена реальная власть над большинством населения Европы, которое тогда составляли крестьяне, часто зависимые от рыцаря-землевладельца. Над феодалом в основном номинальную власть имел его сюзерен/сеньор. То есть номинально всей католической Европой правил император Священной Римской империи, которому власть предоставил сам Бог при посредничестве Папы Римского. Далее император уже предоставлял право на правление отдельными племенами герцогам, пограничными гарнизонами с особыми территориями (марками) — маркграфам и далее по списку. По сути вся история средневековой Европы того периода — это постоянные конфликты, целью которых было определение пропорций между номинальностью и реальностью власти по всей этой вертикали вплоть до мелкого феодала, о котором шла речь в начале абзаца.

Важно

От папы Урбана до Греты Тунберг: чему научили Европу крестовые походы

Отдельной ветвью конфликта было противостояние между самим Папой с его вертикалью по линии церкви, которая была более жесткой и иерархизированной, и коронованными им же императорами. В ее ходе Папа не всегда предоставлял столь желанный титул всем претендентам, иногда короновав суверенных правителей титулом "rex". Так называли монархов еще дореспубликанского Рима. Этот титул предусматривал "божественное право" владеть племенем как суверенный властелин. Он, соответственно, был выше по статусу герцога, который формально был прямо подчинен императору (о реальности этого подчинения на практике говорилось выше), но все же не дотягивал до императора, который формально считался властелином всего христианского мира.

Разделенная Европа

И здесь важен второй момент. Христианским считался мир, на который распространяется юрисдикция именно католической церкви во главе с Папой Римским. Все другие церкви считались еретическими и схизматическими, а их верующие "заблудшими овечками, которые нуждаются в обращении". Такая практика борьбы с "неправильными учениями" сопровождала церковь в Европе с момента образования ее структуры еще в IV веке. Но с 1054 года схизматиками и еретиками была объявлена целая половина Церкви с самой Восточной Римской империей с центром в Константинополе. Сама столица Византии даже была взята и разграблена крестоносцами в 1204 году, что стало историческим прецедентом.

В опале оказалась и Русь, принявшая христианство в конце X века именно из Константинополя, а не из Рима.

Однако Русь была слишком могущественной, чтобы на нее решились напасть крестоносцы, поэтому о существовании этой мощной христианской цивилизации вне сферы влияния Рима предпочитали не вспоминать, до поры до времени.

Князь Даниил Галицкий в ставке Батыя Фото: Вікіпедія Папский нунций вручает князю Даниилу Романовичу королевскую корону Фото: Вікіпедія

Католическая ойкумена (цивилизованный мир) имела несколько фронтиров, в которых борьбу вели рыцари, выбравшие славу и спасение души после смерти в противовес земному богатству. Часто это были младшие сыновья феодальных домов, которым никакое земное богатство не предусматривалось по тогдашним законам. А вот на освобожденных от врагов территориях рыцари-освободители получали уже собственные земельные владения.

Такими рубежами были Испания, где с середины VIII века велась реконкиста, то есть освобождение полуострова от арабских завоевателей; Ближний восток, где велась борьба за освобождение святых христианских мест от "мусульманских угнетателей" и Восточная Европа, где шла борьба за обращение в католицизм местных народов.

В течение XI века в католицизм были обращены венгры, поляки и чехи. Их правители в разное время получили корону и титул rex именно от Папы Римского.

Интересно, что славяне его называли по имени первого коронованного Папой императора (Карл Великий в 800 году), поэтому мы знаем этот титул как "король". Поэтому после раскола 1054 года эти народы остались в фарватере Папы.

Европа для католиков?

Русь со своей автокефальной Киевской митрополией на протяжении XI-XII века была недосягаемой и наоборот сама осуществляла экспансию на запад, поэтому взгляд рыцарей и католических епископов Центральной и Восточной Европы сосредоточился в сторону племенных союзов язычников, которые все еще оставались в регионе.

С середины XII века начинают происходить крестовые походы на славян, которые жили на территории побережья Балтийского моря. Интересно, что первый такой поход (Вендский крестовый поход) состоялся как своеобразный компромисс в рамках подготовки ко Второму крестовому походу в Палестину. Немецкая знать согласилась поддержать поход в Палестину в обмен на объявление такого же похода против славян, на земли которых претендовали немцы.

С начала XIII века, когда кампания в Палестине была окончательно провалена, основанные там монашеские ордена переквалифицировались в борцов за христианизацию (конечно же, в католическом варианте) Восточной Европы.

Важно

Измениться или погибнуть: почему с карты мира исчезла Византия

Интересно, что на земли славян-язычников претендовали и славяне-католики поляки. Их противостояние с монашескими орденами немецкого происхождения в этом направлении побуждает задуматься над соответствием декларируемых целей (обращение местных племен и спасение душ местных жителей) с реальной целью непосредственных организаторов и участников походов.

А вот на земли Балтии претендовали русские князья. Как уже упоминалось, Русь тогда была весомой военной силой. Поэтому даже в раздробленном состоянии она все равно была мощнее европейских рыцарей, которые тоже не отличались чрезмерной консолидированностью.

Если для классического Киевского государства основным врагом в то время были степные кочевые племена половцы, которые терзали близкие к степи территории своими грабительскими походами, то более отдаленные западные и северные княжества сами совершали походы на Балтию. Среди таких крупнейшими и самыми могущественными были Новгородское княжество (де-факто республика, где власть князя была номинальной) и Волынское княжество.

Даниил и Александр на старте карьеры

И вот мы и подошли к непосредственным героям нашей статьи. Князь Даниил Романович потерял отца в раннем детском возрасте. Волынский князь Роман смог собрать немало земель бывшей Руси под своей властью. Даже присоединил Киев, что позволило ему претендовать на титул великого князя Киевского. Однако он погиб, приняв участие в междоусобной войне на территории Польши. При других обстоятельствах, непонятно где бы проходила западная граница Руси под управлением Романа. А так его детям Даниилу и Василию пришлось самим отбиваться от посягательств своих родственников из других государств.

Князь Александр Невский Фото: Вікіпедія Король Даниил Галицкий Фото: Вікіпедія

Объединив почти все земли своего отца под своей властью, князь Даниил ранней весной 1238 года отправился на Пруссию в поход на племя ятвягов. Одно из тех самых языческих племен, которые параллельно хотели подчинить себе рыцарские ордена. Но из-за весеннего разлива рек он не смог добраться до них и, не желая распускать уже собранное войско, решил захватить форпост западных рыцарей в их наступлении на восток — крепость Дорогочин, которая еще и была значительным торговым узлом, соединявшим торговые пути из Балтии к Черному морю.

Интересно, что сам Даниил, вероятно, не различал различные рыцарские ордена, действовавшие тогда в Восточной Европе. Потому что летописец утверждал, что князь шел в поход на самый могущественный рыцарский орден тогдашней Европы — тамплиеров. Зато оказалось, что Дорогочин принадлежал маленькому Добжинскому ордену, который хотя и был немецкого происхождения, но служил польскому королю. Взяв Дорогочин, князь Даниил фактически уничтожил этот орден. А сам Дорогочин как весомый торговый узел надолго закрепился за русскими землями. Впрочем он играет еще важную роль и в жизни самого князя Даниила.

Важно

Защита киевлян и "Крестовый поход": что мы знаем о Владимире Мономахе

Параллельно примерно в то же время на северо-востоке Руси Новгородский князь Александр Ярославович дважды разгромил войска другого рыцарского ордена сначала на реке Нева в 1240 году (откуда, вероятно, он и удостоился прозвища "Невский"), а еще через два года — на Чудском озере. При этом если о битве на Неве западные источники молчат, то битва на Чудском озере — свершившийся исторический факт, хотя современные ученые сходятся во мнении, что масштабы и историческое значение битвы существенно преувеличены.

Для объективности стоит отметить, что сейчас в исторической науке в целом нарастает тенденция по преуменьшению масштабов различных исторических битв, которые считались эпохальными в свое время. Это связано с новым массивом объективной информации, которые историческая наука получила в ходе современных исследований. Военная пропаганда имела место и в то время тоже.

Советский актер Николай Черкасов в роли Александра Невского Фото: Кадр из фильма

В нашем случае дело вообще не в преувеличении масштабов битв, а в их дальнейшей исторической интерпретации. В обоих случаях имели место пограничные столкновения между православными властителями и католическими орденами. Но в случае с Даниилом Галицким о взятии Дорогочина помнили и помнят до сих пор. Этой победе отведено адекватное место в истории — победа древнеукраинского (руського) оружия над иностранными захватчиками, что привело к увеличению могущества княжества.

Политический PR средневековья

В случае с Александром Невским этому событию придали эпохальное значение. Битва, которая вообще в определенной степени была вызвана внутренними распрями в северо-восточных республиках (с тевтонцами сотрудничала часть псковской знати, кстати, об этой республике на севере Руси Фокус писал отдельно) была раздута до масштабов стержневой точки в истории русского государства. Причем со временем ее масштаб все больше раздувался.

Парадокс в том, что она не способствовала утверждению суверенитета ни Новгородского княжества, ни в целом Руси. Наоборот Александр Невский по сути стал поработителем Руси.

Как предатель стал "героем"

В борьбе со своим братом Андреем он обратился за помощью к монголам, которые опустошили Русь на протяжении 1237-1241 годов. Тогда монголы опустошили близкие к степи регионы Руси, не желая проникать в лесистую территорию северо-востока государства (так называемое "Залесье"). Чтобы получить права на великокняжеский престол, который справедливо должен был принадлежать как раз князю Данилу, войска которого защищали Киев от монголов в 1240 году, Александр добрался до Каракорума — столицы всей Монгольской империи, где добился от самого великого хана ярлыка на правление всей Русью. То есть Александр Невский стал тем самым предателем, который ради власти отдал собственную землю под то самое "монгольское иго", которое, что интересно, так критиковала дальнейшая российская историческая мысль. Имперская пропаганда она такая.

Важно

Рыцари Средневековья — отважные романтики или жадные феодалы: правда и мифы

Кроме стратегических исторических моментов, Александр Ярославович принес вполне реально ощутимое горе непосредственно жителям Руси. Ведь он привел как карательную экспедицию Невюрскую орду на земли Залесья, которая и разгромила войска его брата Андрея, который в свою очередь выступал против монголов совместно с Даниилом Галицким и племенами Балтии, по сути став одним из лидеров национально-освободительного восстания, которое потопил в крови своих соотечественников ханский ставленник Александр Невский.

В дальнейшем Александр Ярославович стал своего рода "гауляйтером Руси", установив здесь жестокий "оккупационный режим". Он следил за безотказным выполнением обязательств перед ханом, в том числе и военных, поставляя своих людей в войско монголов. За свою верную службу он получил из рук своего азиатского властителя столь желанный Киевский престол, хотя и сугубо номинально, поскольку в Киеве он, скорее всего, так и не побывал.

Наслаждался властью князь Александр относительно недолго. Он умер в зрелом возрасте (42 года, если верить дате его рождения, относительно которой нет научного консенсуса) во время своего очередного путешествия в Орду, на этот раз в Сарай на Волге — столицу Золотой Орды, государства монголов, образовавшегося в Восточной Европе на обломках великой империи Чингисхана.

Настоящий король

В то же время Даниил Галицкий не грезил символическим Киевским престолом (эта нездоровая склонность к историческим символам присуща московским преемникам Александра Невского до сих пор), а получил корону из рук Папы Римского в том же городе Дорогочин, который за пятнадцать лет до того отобрал у крестоносцев. Коронация в этом городе была символическим шагом. Став королем Руси, Даниил Романович получил признание своего суверенитета от Европы, но в то же время он не поступился своими принципами, а наоборот навязал Папе свое видение развития Восточной Европы.

Князь Даниил Романович: мозаика на станции метро "Золотые ворота" в Киеве Фото: Вікіпедія

Даниил Галицкий был коронован Папой Римским, не изменив своего вероисповедания, чем, кстати, нивелировал будущую российскую пропагандистскую модель о безальтернативности выбора между подчинением монголам и неизбежным окатоличиванием Руси. Даниил и его потомки еще почти сто лет балансировали между католическими западными соседями и монголами. Его внук даже основал отдельную Галицкую православную митрополию, поставив точку в легитимизации правопреемства именно Галицко-Волынского государства относительно Киевской Руси. По крайней мере в христианском мире.

Сын же Александра Невского Даниил стал по воле монгольских ханов князем московским, положив начало тамошней линии Рюриковичей. А его сын Иван Калита своей верной службой монгольским властителям способствовал возвышению этого княжества, о чем Фокус писал отдельно.

Так что же мы имеем в результате

Невероятно раздутую фигуру Александра Невского. Князь, который отдал свою родную землю завоевателям, пригласив их грабить, лишь бы отобрать корону у родного брата, провозглашен святым и подается в истории как наиболее преданный защитник Родины. Зато Даниил Романович, который в крайне трудных условиях сумел сохранить суверенитет своей родной земли, почти забыт и не присутствует в массовой культуре.

Правление Александра Невского и Даниила Галицкого окончательно завершает формирование цивилизационного конфликта между будущими Украиной и Россией Фото: Вікіпедія Правление Александра Невского и Даниила Галицкого окончательно завершает формирование цивилизационного конфликта между будущими Украиной и Россией Фото: Вікіпедія

Почему же такая разница в восприятии этих персонажей, которые "стартовали" одинаково — погромом рыцарей-крестоносцев? Люди в своей массе не читают исторических источников — они знают об исторических персонажах из массовой культуры. Об Александре Невском снят один из первых и самых дорогих фильмов Советского Союза. В его фигуру "вкладываются" и в современной России. Он настоящий герой поп-культуры. Зато о короле Данииле снят только один украинский фильм и то малобюджетный. Если не этот случай лучшая иллюстрация роли исторического пиара, то что же тогда может продемонстрировать его лучше?