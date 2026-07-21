Уступка улице или контроль над ВСУ: чем обернется решение Зеленского по Сирскому

"Картонные" протесты, начавшиеся с требования вернуть Михаила Федорова в Минобороны, переросли в призывы уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На фоне слухов о поиске его преемника Зеленский оказался перед сложным выбором: уступить улице или сохранить контроль над армией, рискуя еще больше обострить политический кризис. Фокус выяснил, кто может возглавить ВСУ и к чему приведет это кадровое решение для президента, военных и протестующих.

"Картонные" акции, начавшиеся после увольнения министра обороны Михаила Федорова, по-прежнему продолжаются в различных городах Украины. Если сначала протестующие требовали вернуть популярного министра на должность и критиковали кадровое решение президента, то в последние дни на плакатах появилось еще одно требование — отставка главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

На фоне общественного давления в украинских и западных СМИ начали активно обсуждать возможную смену военного руководства. По информации Bloomberg, президент Владимир Зеленский уже изучает кандидатуры генералов, которые потенциально могут возглавить Вооруженные силы. В то же время Генеральный штаб официально опровергает сообщения об увольнении Сырского и подчеркивает, что он продолжает исполнять свои обязанности.

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Фокус выяснял, действительно ли президент готов прислушаться к протестующим, кого рассматривают в качестве возможного преемника Сирского и к каким последствиям для армии может привести смена главнокомандующего в разгар войны.

Опрос Кто, по вашему мнению, мог бы стать следующим главнокомандующим ВСУ в случае отставки Александра Сырского? Опрос открыт до Андрей Гнатов Михаил Драпатый Игорь Скибюк Олег Апостол Геннадий Шаповалов Александр Тарнавский Другой кандидат Сырский должен остаться на должности Игорь Оболенский Владимир Горбатюк Голосувати

Отставка Сырского: кого называют кандидатами на пост главнокомандующего

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на двух украинских чиновников, Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения Сырского и уже изучает кандидатуры его потенциальных преемников. Всего в расширенном списке якобы числятся 11 военных.

Одним из наиболее вероятных кандидатов источник назвал Михаила Драпатого. По данным издания, президент может принять окончательное кадровое решение уже в ближайшие дни. Дополнительное внимание привлекла встреча Зеленского с Драпатым 20 июля, хотя официально во время неё возможная смена главнокомандующего не обсуждалась.

В то же время издание The Guardian со ссылкой на источник в Вооруженных силах утверждало, что судьба Сирского якобы уже решена, а главным вопросом остается выбор его преемника. По словам собеседника журналистов, кандидат должен быть опытным и достаточно известным военным, но не должен демонстрировать собственные политические амбиции.

Официально эта информация не подтверждена. В Генштабе заявили, что сообщения об отставке Сырского не соответствуют действительности, а сам главнокомандующий продолжает исполнять свои обязанности.

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут считает, что реальный кадровый резерв на должность главнокомандующего в Украине крайне ограничен. Среди военных, которых можно рассматривать в качестве преемников Сырского, он назвал Андрея Билецкого, Михаила Драпатого, Олега Апостола и Сергея Оболенского.

По словам Чмута, в целом в Украине есть лишь пять-семь человек, которые потенциально способны занять столь ответственную должность. Однако часть из них придется одновременно рассматривать и на должность начальника Генерального штаба.

Чмут считает такую ситуацию следствием многолетнего негативного отбора в армии, когда карьерный рост офицеров зачастую зависел не от профессионализма и способности честно описывать ситуацию на фронте, а от личной лояльности к руководству. Из-за этого государство сегодня вынуждено выбирать между несколькими компромиссными кандидатами вместо того, чтобы располагать широким кадровым резервом подготовленных генералов.

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Чаще всего в сообщениях западных СМИ фигурирует Михаил Драпатый. В то же время Олега Апостола также называют одним из возможных претендентов. Он возглавляет Десантно-штурмовые войска и публично выступил в защиту Сырского. Андрей Билецкий пользуется значительной известностью среди военных и гражданских лиц, однако его назначение может иметь явный политический эффект. Сергей Оболенский остается менее публичной, но профессионально известной в военной среде кандидатурой.

Таким образом, вероятная отставка Сырского уже перестала быть лишь кадровой темой внутри военного руководства. Она стала частью более широкого политического кризиса, который начался с увольнения Федорова и вышел на улицы украинских городов. Теперь Зеленскому придется решать не только, менять ли главнокомандующего, но и не будет ли такое решение выглядеть уступкой под давлением протестов — и насколько безопасной будет очередная масштабная кадровая перестановка для армии во время войны.

Отставка под давлением протестов: почему Зеленскому важно сохранить контроль над ВСУ

Политолог Олег Постернак считает, что кадровые перестановки в военном руководстве под прямым давлением уличных акций могут стать опасным сигналом для армии и политического класса.

"Безусловно, это неправильно, ведь это станет плохим сигналом для военных, военного руководства и политического класса. Президент будет вынужден под давлением улицы корректировать свою кадровую политику и определять целесообразность пребывания того или иного человека на должности. Это очень серьезный момент, поэтому президент должен либо обойти его, либо найти некую золотую середину", — говорит Фокусу Постернак.

В то же время, по его словам, проблема заключается не только в давлении со стороны протестующих, но и в сложных процессах, происходящих внутри армии. Сохранение Сирского на должности может быть воспринято как сигнал о том, что ситуация в отдельных подразделениях, значительное количество случаев самовольного оставления части, проблемы с мобилизацией, нарушение прав военнообязанных и работа ТЦК не будут иметь шансов на изменения.

"И увольнение Сырского будет расценено как уступка толпе, а его сохранение в должности будет означать, что ему по-прежнему оказывается определенный кредит доверия, а значит, он сможет и в дальнейшем расширять свое влияние, в частности, за счет использования неправовых практик", — отметил политолог.

Постернак напомнил, что действия властей в отношении участников предыдущих "картонных" протестов не стали признаком слабости президента. Наоборот, их можно было представить как способность власти прислушиваться к обществу. По его словам, это существенно не повлияло на рейтинг Зеленского и уровень доверия к нему.

Поэтому вопрос о возможной отставке Сырского заключается не только в том, как это решение воспримут граждане или военные. Ключевым моментом является то, сможет ли новый главнокомандующий сохранить управляемость Вооруженных сил.

"Сырский — это наиболее оптимальный инструмент и способ сохранить контроль над ВСУ. Если новая фигура окажется недостаточно авторитетной, будет иметь минимальные возможности влияния на различные подразделения и армию в целом, это создаст почву для интриг и внутренних процессов. Поэтому для президента главное — сохранить вертикаль контроля над Вооруженными силами и обеспечить выполнение задач, которые он перед ними ставит", — пояснил эксперт.

Политолог также сомневается, что Михаил Драпатый уже практически является определённым кандидатом на должность главнокомандующего. По его мнению, активное продвижение генерала на митингах может, напротив, ухудшить его шансы.

"Когда на плакатах пишут "Драпатого — главнокомандующим", это может сыграть против него. То же самое было и с Федоровым: чем больше его поддерживали различные общественные деятели, тем увереннее президент шёл на его увольнение", — сказал Постернак.

По его мнению, Зеленский будет искать кандидата, похожего на Сырского по жесткости, силе воли и способности навязывать собственные сценарии управления ВСУ.

"Ключевой момент — контроль над Вооружёнными силами. Если новая фигура сможет его обеспечить, президент сможет сменить главнокомандующего даже без прямого влияния протестных акций", — считает политолог.

Увольнение Сырского как компромисс: как Зеленский остановит протесты

Участники "картонных" акций отражают позицию лишь части общества, а не всех украинцев. Отношение к Михаилу Федорову, Александру Сырскому и Владимиру Зеленскому в стране по-прежнему неоднозначно, — на этом делает акцент политолог Владимир Фесенко.

"Давайте избегать упрощений и стереотипов. Считать, что люди, вышедшие на "картонный Майдан", выражают мнение всех украинцев, — это большое упрощение. Это часть общества, которая возмущена увольнением Федорова, которой не нравится Сырский и которая в основном критически относится к Зеленскому. В то же время как минимум половина украинцев продолжает поддерживать президента", — говорит Фокусу Фесенко.

По его мнению, власти должны реагировать на протесты, поскольку они уже стали политической проблемой. Их появление, по словам политолога, стало следствием серьезной кадровой ошибки Зеленского, который не ожидал столь острой общественной реакции на увольнение Федорова.

Президент, вероятно, понимал, что это решение вызовет критику и повлечёт за собой репутационные риски. Однако он, возможно, недооценил масштаб протестов, эмоциональность их участников, волну критических публикаций в западных СМИ и влияние ситуации на Верховную Раду, что в конечном итоге сорвало запланированную кадровую перестановку в Министерстве обороны.

"Зеленский, сам того не ожидая, открыл для себя "ящик Пандоры". Теперь власти ищут компромиссный вариант. Один из них — предложить Федорову другую влиятельную должность. Но Федоров хочет вернуться именно в Министерство обороны, а для Зеленского это неприемлемо", — пояснил политолог.

Фесенко считает, что полное выполнение требований протестующих означало бы для президента политическое поражение. Если глава государства начнет выполнять ультиматумы улицы или своего бывшего подчиненного, это продемонстрирует его слабость и будет стимулировать появление новых требований.

Кроме того, возвращение Федорова в Министерство обороны может привести к новому конфликту — уже не между министром и военным командованием, а непосредственно между министром и президентом.

"Зеленский и Федоров — два упрямых, эмоциональных и харизматичных человека. После случившегося им будет крайне сложно нормально сотрудничать в одной команде. Тогда в стране фактически появятся два лидера, которые будут соперничать за власть: президент и популярный министр обороны, который будет опираться на свою политическую победу. Это будет запрограммированный конфликт", — отметил Фесенко.

По его словам, одним из вариантов смягчения ситуации может стать увольнение Сырского — в достойной форме, с наградами или в виде добровольной отставки. Это позволило бы выполнить одно из требований протестующих, но представить решение не как прямую уступку под давлением улицы.

"Скорее всего, в отношении Сирского будет реализован именно такой сценарий — увольнение в приличной и достойной форме. Это может частично нейтрализовать протест за счет решения одной из проблем. Однако сработает ли такой компромисс, точно никто не знает", — продолжает политолог.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, согласятся ли их участники на частичное выполнение требований. Если отдельные координаторы продолжат выдвигать ультиматумы и требовать бессрочных протестов, отношение общества к ним может измениться.

Фесенко предполагает, что один из координаторов "картонного Майдана" — господин Козятинский — может использовать протесты для собственного политического продвижения.

"Он уже угрожает бессрочным Майданом. Это тоже ультиматум и попытка обострить ситуацию. На мой взгляд, господин Козятинский уже работает в собственных интересах. Он хочет прославиться на этом, стать политической фигурой и лидером протеста. Федоров и Сырский в данном случае являются лишь инструментами для реализации его амбиций", — отметил политолог.

По словам Фесенко, если организаторы продолжат выдвигать ультиматумы даже после того, как власти проявят готовность к компромиссу, отношение общества к протестам может измениться.

"Начало внутриполитической войны в условиях полномасштабной войны — это путь к поражению. Если Зеленский хотя бы из тактических соображений продемонстрирует готовность к компромиссу, а другая сторона продолжит выдвигать ультиматумы, отношение к этому Майдану может в определенной степени измениться", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что у него не было конфликта с тогдашним министром обороны Михаилом Федоровым, извинился перед ним, если был слишком резким, и призвал не сводить войну к противостоянию двух человек. Также он опроверг обвинения в нежелании развивать беспилотные системы и подчеркнул, что Генштаб продолжит сотрудничать с любым министром обороны.