Ракеты, власть и олигархи: как Леонид Кучма изменил Украину за 10 лет президентства

9 августа Леониду Кучме — 88. Директор ракетного завода, "красный директор", премьер, а затем два срока президентства. При нём Украина приняла Конституцию, ввела гривну, отказалась от ядерного оружия и пережила первые территориальные конфликты с Россией. Но его правление также связано с олигархизацией экономики, делом Гонгадзе и "кольчужным скандалом". Фокус вспоминает главное о втором президенте Украины.

Леонид Кучма родился 9 августа 1938 года в селе Чайкино Новгород-Северского района Черниговщины. Отец — Даниил Прокопович Кучма — был лесником, а с началом войны ушел на фронт и воевал в рядах 111-й стрелковой дивизии Красной Армии на Волховском фронте. Попал в немецкое окружение, из которого выбрался вместе с небольшой группой, переплыв через Волхов. Во время переправы в ледяной воде Кучма простудился, и впоследствии болезнь перешла в тяжелую форму. В начале 1942 года он умер от воспаления легких. Его похоронили в братской могиле в селе Новоселицы Новгородской области в России, и данные о захоронении нашли только в 1990-х годах. Леонид Кучма регулярно посещал могилу отца до 2014 года.

Леонид Данилович толком не помнил отца — тот ушёл на фронт, когда Лене было три года. Его растила и воспитывала мать Прасковья Трофимовна, всю жизнь проработавшая в колхозе, и старший брат Александр.

После окончания школы Леонид Кучма поступил в Днепропетровский государственный университет (ныне — Днепровский университет имени Олеся Гончара) на недавно созданный физико-технический факультет. Леонид Кучма успешно совмещал учебу с комсомольской и впоследствии партийной работой. Он ездил "покорять целину", за что получил медаль и хорошие рекомендации. Это позволило молодому инженеру-механику после завершения обучения получить распределение и присоединиться к команде элитного и секретного конструкторского бюро "Южное".

В 1962 году Леонид Кучма женился на коллеге по работе Людмиле Талалаевой — этнической русской, приемной дочери заместителя главного инженера завода "Южмаш" Геннадия Туманова. Кучма переехал из общежития в квартиру Тумановых и стал близок к приемному отцу жены. Тот взял над зятем шефство и обеспечил ему быстрый карьерный взлет, не забывая о Кучме даже после переезда на повышение в Москву.

Довольно быстро Кучма стал старшим инженером, ведущим конструктором и даже помощником главного конструктора КБ легендарного Михаила Янгеля. Кроме того, он был техническим руководителем испытаний ракетно-космических комплексов на космодроме "Байконур" в Казахстане.

А после того, как в 1975 году Кучма возглавил местный партком в КБ, а впоследствии стал секретарем парткома на всем "Южмаше", его карьера стремительно пошла в гору. В конце существования СССР Кучма официально стал генеральным директором КБ, встретив развал Советского Союза и восстановление украинского государства в качестве классического "красного директора".

В начале 1990-х он был избран депутатом последнего созыва Верховной Рады УССР и стал одним из отцов Независимости, проголосовав за неё. В парламенте Кучма особо не выделялся и не горел желанием привлекать к себе внимание пламенными выступлениями или интригами. Но при этом как крепкий хозяйственник, "красный директор", в октябре 1992 года он стал премьер-министром, сменив Витольда Фокина. Однако пробыл на этом посту всего лишь год. Зато это позволило ему после ухода с должности и новых выборов в Верховную Раду стать критиком власти, что способствовало избранию президентом в 1994 году. И, надо сказать, Леонид Данилович так вжился в образ, что задержался в кресле главы государства на два срока.

9 августа Леониду Кучме исполняется 88 лет Фото: Открытые источники

Десять лет правления – победы и ошибки

Чем же запомнилось десятилетнее правление Леонида Кучмы?

Принятие Конституции. Ночью 28 июня 1996 года Верховная Рада утвердила первую Конституцию независимой Украины, закрепившую государственные символы и баланс властей.

Урегулирование кризиса в Крыму. В 1994–1995 годах администрация Кучмы ликвидировала автономию президентского поста в Крыму, упразднив должность, которую занимал пророссийский сепаратист Юрий Мешков, и вернула регион под жесткий контроль Киева.

Появление "кучмизма". Сформировалась жесткая вертикаль власти, опирающаяся на крупный бизнес (кланы Виктора Пинчука, Рината Ахметова, Игоря Коломойского) и силовиков.

Введение гривны. В сентябре 1996 года в ходе денежной реформы обесценившиеся купоно-карбованцы были успешно заменены на стабильную национальную валюту.

Ваучерная приватизация. С 1995 года началась массовая передача госпредприятий в частные руки, что привело к появлению украинских олигархов.

Земельная реформа. Бывшие колхозные земли были распределены (распаеваны) между сельскими жителями, создав класс частных собственников.

Экономический рост. После катастрофической гиперинфляции начала 1990-х, к 2000-м годам в стране начался устойчивый рост ВВП, стабилизировались заработные платы.

Отказ от ядерного оружия. В декабре 1994 года Кучма подписал Будапештский меморандум, согласно которому Украина передала свой ядерный арсенал России в обмен на гарантии безопасности от США, Великобритании и РФ.

Политика "многовекторности". Балансирование между тесным экономическим сотрудничеством с Россией (в 1997 году подписан Большой договор о дружбе) и декларированием курса на интеграцию с ЕС и НАТО.

Конфликт вокруг острова Тузла (2003 год). Первое серьезное территориальное столкновение с РФ из-за попытки россиян построить дамбу к украинскому острову в Керченском проливе. Твердая позиция Кучмы остановила продвижение РФ.

Издание книги "Украина — не Россия". В 2003 году Кучма опубликовал книгу с этим названием, ставшую политическим манифестом культурно-исторического суверенитета Украины.

Безупречным время президентства Леонида Кучмы можно назвать с большим трудом, так как не обошлось без громких скандалов и протестов

Темная сторона правления Кучмы

Однако безупречным время президентства Леонида Кучмы можно назвать с большим трудом, так как не обошлось без громких скандалов и протестов.

"Кассетный скандал" (2000 год). Обнародование аудиозаписей майора Николая Мельниченко, на которых голос, похожий на Кучму, предположительно отдает приказ "разобраться" с оппозиционным журналистом Георгием Гонгадзе. Скандал вызвал масштабные протесты "Украина без Кучмы".

Катастрофа Ту-154 (2001 год). Российский пассажирский самолёт был случайно сбит украинской ракетой во время учений в Крыму, что повлекло международный кризис и отставку министра обороны Украины.

"Кольчужный скандал" (2002 год). Международный политический скандал, когда США обвинили Украину в тайной продаже Ираку, находившемуся под санкциями ООН, радиолокационных станций "Кольчуга". Поводом для обвинений послужили аудиозаписи, якобы сделанные в кабинете президента. Скандал нанёс серьёзный удар по международному имиджу Украины, ухудшил отношения с Западом и окончательно подорвал политические позиции Кучмы, который доживал последний срок своего президентства в роли фактического изгоя. Украинские власти отрицали какие-либо договоренности, но независимого подтверждения или опровержения предоставлено так и не было, поэтому достоверность факта продажи остаётся недоказанной.

Оранжевая революция (2004 год). На фоне массовых фальсификаций в пользу преемника Кучмы — Виктора Януковича — вспыхнули мирные протесты. Кучма отказался применять силу против демонстрантов, согласился на конституционную реформу (ослабившую власть президента) и обеспечил мирную передачу власти Виктору Ющенко.

Эксперт: "При Кучме в стране более-менее стабилизировалась экономическая ситуация. Но в то же время произошла олигархическая перезагрузка экономики" Фото: 24 канал

Он запомнился и оставил след

Как подчеркивает в комментарии Фокусу политолог Андрей Золотарев, в условиях, когда страна была на грани экономического краха, к досрочным выборам президента привели шахтерские протесты — люди месяцами не получали зарплаты. Леонид Кравчук, первый президент Украины, оказался экономически абсолютно несостоятельным как руководитель государства. Кучма, который пришел как премьер, пытался что-то изменить, но Кравчук ему не дал, и это он использовал как оппозиционный политик, победив на выборах.

"Каждый президент Украины пытался руководить страной, исходя из своего предыдущего опыта. Кравчук — из отдела идеологии ЦК Компартии Украины, Кучма — как директор ракетного завода. При Кучме укрепились государственные институты, в стране более-менее стабилизировалась экономическая ситуация. Но в то же время произошла олигархическая перезагрузка экономики. Олигархи получили контроль не только над отраслями, но и политическое влияние. При Кучме деньги пришли в Верховную Раду, и украинская политика с конца 1990-х оказалась полностью коррумпирована олигархатом. Партии превратились в политические отделы при финансово-промышленных группах", — отметил политолог.

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Попытки Кучмы после второго срока автономизироваться, быть независимым от внешних факторов влияния, привели к делу Гонгадзе, плёнкам Мельниченко и "кольчужному скандалу". Но Кучма, по словам Золотарева, очень быстро смирился с этой ситуацией, остался на свободе и с чистой совестью.

"Для массовой публики он персонаж скорее со знаком минус, хотя он стабилизировал ситуацию. Вспомним 1994–1995 годы — тогда Крым мог уйти. Президент Крыма Мешков пытался увести полуостров в сторону России, но эта попытка была пресечена. При Кучме государственные институты худо-бедно работали. Он знал, что такое сдержки и балансы, умел считать. Даже провокация вокруг Тузлы была разрешена без кровопролития, хотя ситуация была на грани", — подчеркивает политолог.

Сегодня Кучма — человек богатый, известный. Он запомнился, оставил след, считает политолог. При нем, несмотря на все внешние факторы, Украина не потеряла землю, не было кровопролития — худо-бедно в стране был гражданский мир и существовали правила игры. Чего не скажешь о нынешних временах.

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Сегодня второй президент Украины в своем украинском имении не живет, но за ним до сих пор наблюдают наемные рабочие, об этом рассказал экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз. У бывшего спикера вызвало удивление, как Кучма вместе с помощниками мог убежать из страны во время российского вторжения.

В то же время, Леонид Кучма переиздал свою книгу "Украина — не Россия", которая впервые увидела свет в 2003 году. Новое издание называется "Украина — не Россия. Двадцать лет спустя". Отмечается, что предыдущая версия книги была направлена на объяснение именно россиянам, почему они не должны лезть в дела Украины. Обновленная книга направлена на украинского читателя: сегодня Леонид Данилович уже не пытается что-то объяснить российскому народу.