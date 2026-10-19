Не тыкать Трампа палкой: чем рискует Украина в ссоре с Белым домом перед выборами в США

Зеленский открыто обвиняет Вашингтон в давлении на Украину, а Трамп всё настойчивее требует уступок Москве. Но за две недели до выборов в Конгресс США эта словесная война может обернуться для Киева новыми проблемами. Фокус выяснил, почему критика Трампа сейчас особенно опасна, стоит ли Зеленскому сменить тон и действительно ли после 3 ноября американская политика в отношении Украины изменится.

Украинский президент Владимир Зеленский за последние несколько дней как никогда активно общается с иностранной прессой и в своих интервью довольно эмоционально упоминает президента США Дональда Трампа и его команду. В одном из последних интервью Зеленский заявил, что Вашингтон предпринял ряд "недружественных" шагов в отношении Киева, в частности намеренно снизил скорость интернета Starlink, который имеет решающее значение для украинских войск на поле боя. Кроме того, США начали затягивать поставки и без того небольших запасов ракет Patriot, необходимых для противодействия российским баллистическим обстрелам.

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"Я считаю, что были приняты меры, чтобы убедить Украину капитулировать. Я не говорю, что это цель, к которой стремятся наши партнёры. Я не хочу думать, что наши американские партнёры считают, что войну против России можно закончить быстрее за счёт Украины. Но именно так это и выглядит", — пояснил Зеленский.

Он также рассказал, что в США не прислушались к его условиям прекращения огня.

"Сейчас, в преддверии выборов (в США — прим. ред.), нас ждут опасные дни. Моё последнее предложение было таким: мы не будем наносить удары по российскому дизельному топливу, а вы предоставите нам ракеты для систем Patriot, чтобы защитить наши объекты", — рассказал президент Украины.

Однако Вашингтон, по его словам, не согласен на такой обмен. Белый дом просто хочет, чтобы Украина прекратила бомбардировки российских НПЗ, а если этого не произойдёт, то её ждут очередные "ограничения" в той или иной сфере.

При том что, как отмечают политики, отношения между Трампом и Зеленским нельзя назвать дружественными, особенно после снятия "адских санкций" с российских энергоносителей, Зеленский считает, что их отношения с главой Белого дома улучшатся, и предполагает, что это может произойти после ноябрьских выборов.

"Во время выборов политика ведёт себя очень агрессивно. Думаю, сейчас это настоящая мука, но после выборов жизнь продолжится, и я верю, что она станет спокойнее", — пояснил президент.

Слова Зеленского могут истолковать как вмешательство в предвыборную кампанию

При этом многие политики обратили внимание, что именно накануне выборов в США, которые состоятся в начале ноября, с украинской стороны звучит немало критики и обвинений в адрес Трампа. А это очень выгодно демократам, которые мечтают развалить монобольшинство в Конгрессе США. И подыгрывание оппонентам Трампа, а это могут истолковать как нечто подобное, очень плохо скажется для Украины.

Как считает политолог Олег Постернак, если это стратегия Киева, то это плохо, потому что вмешательство в выборы может быть воспринято соответствующим образом — Трамп обвинит Украину и Зеленского во вмешательстве в выборы и попытке навредить республиканской партии на выборах в Конгресс.

"В принципе, такой сценарий становится вполне очевидным. Сейчас республиканцы, несмотря на структурное преимущество в ресурсах для ведения избирательной кампании, сталкиваются с тем, что демократы расширили своё влияние даже в штатах, которые ещё несколько месяцев назад считались для республиканцев надёжными. Фактически сейчас происходит электоральный сдвиг: независимые избиратели всё больше склоняются к демократам", — подчёркивает в комментарии Фокусу политолог.

Даже часть латиноамериканских избирателей и молодых людей, по словам эксперта, которые раньше голосовали за Трампа, возвращаются к демократам. Поэтому третьего ноября Палата представителей может перейти под контроль Демократической партии.

Но и вопрос о Сенате остаётся наиболее интересным и актуальным, поскольку демократы лидируют в некоторых опросах даже в штатах, которые традиционно считались республиканскими, например в Канзасе и Айове.

"Однажды Зеленский уже посещал Пенсильванию накануне президентских выборов и встречался с лидерами Демократической партии. Тогда это вызвало неоднозначную реакцию республиканцев и Трампа. Американская администрация может очень остро реагировать на подобные высказывания, воспринимая их как вмешательство в предвыборную борьбу. Хотя с точки зрения интересов Украины мы защищаем себя, а президент выбирает формулировки, которые, по его мнению, соответствуют текущей ситуации", — отмечает политический эксперт.

И последние "перебои" с передачей разведданных, с замедлением работы Starlink, торможением поставок вооружения — это уже вполне конкретные сигналы о том, какие меры США могут принять в случае, если Украина займёт слишком жёсткую позицию, считает политолог.

К тому же, как считает Постернак, ничего принципиально не изменится после выборов. Даже победа демократов приведёт к тому, что украинский вопрос станет ещё активнее использоваться в межпартийной борьбе, в политическом торге и противостоянии с Трампом.

"Не стоит рассчитывать на то, что Конгресс что-то одобрит и этим всё закончится: законопроект всё равно должен подписать Трамп. Поэтому Украине предстоит изнурительная и серьёзная внутриполитическая борьба в США", — констатирует политолог.

С критикой Трампа нужно подождать две недели, потом всё должно измениться

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, у Трампа есть план, связанный с выборами, и он его реализует. Из-за этого идут нападки на Украину, на Зеленского. Какая-то очень странная привязка цен на топливо к ударам по российским НПЗ, хотя до этого Соединённые Штаты не то что не были против — они всячески поддерживали эту идею. И республиканцы с самого начала были на стороне этих ударов. Поэтому это просто политика, которая, к большому сожалению, сейчас развивается не в том направлении, которое выгодно Украине.

И к этому добавляется, конечно, личное неприятие Трампом Зеленского, проблемы личного характера, которые между ними есть. И это факт. Ну и много других важных вещей, которые влияют на эту ситуацию. И Зеленский старается ответить.

"Эмоционально Зеленского, конечно, можно понять, потому что он, по сути, вынужден комментировать ту ситуацию, в которой мы находимся. Очевидно, здесь есть подыгрывание России, и он на это указывает. Единственное, мне кажется, что всё же стоило бы воздержаться от личных выпадов в адрес Трампа или делать это в несколько ином формате, без такой прямой привязки", — отмечает в комментарии Фокусу политолог.

Сложно как-то критиковать президента, потому что он в этом постоянно варится, и он слышал одни заверения от Соединённых Штатов, потом совсем другие, подчёркивает Рейтерович. И поэтому логика в его заявлениях есть. Но, по его мнению, больше надо говорить о глобальных вещах и не сосредотачиваться на личности президента Соединённых Штатов. Тогда ситуация будет несколько лучше выглядеть.

"Плюс не исключено, что после третьего ноября всё изменится, и планы Трампа снова будут переиграны. Потому что Трампу уже не нужна будет такая привязка к России. Возможно, он тогда изменит свою позицию. Тем более под давлением, которое на него потенциально может оказывать демократический Конгресс", — констатирует эксперт.

И сейчас Трампа лучше не трогать. Пережить эти две недели, составлять разные планы, сценарии, варианты, как будет дальше развиваться ситуация. Но очевидно, что не штурмовать эту тему. Максимально воздерживаться от личных моментов. У Трампа очень хаотичная и нелогичная политика. Но по большому счёту у него не так много инструментов влияния на нас.

"Но Трамп может пойти ещё больше в сторону выведения России в нормальное цивилизованное общество, так сказать. Снятие санкций и ещё какие-то другие вещи. Вот это проблема. Наихудший вариант — это когда они, например, втроём могут встретиться с Путиным и Си Цзиньпином, начать что-то решать про Украину. Разговоры об этом сейчас ходят. Очень сильно мечтают. Это на данный момент главная опасность", — подчёркивает политолог.

Но без Украины и Европы этот вопрос не решить, уверен эксперт, Трампу придётся это признать, как бы он ни злился. Рано или поздно он поменяет политику, в том числе под давлением демократов.

Напомним, накануне, Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, заявив, что тот якобы "никогда не хотел" окончания войны. Глава Белого дома заявил, что Украина "потеряла моря и океаны" и значительную часть населения в результате боевых действий.

Американский лидер заговорил о сделке с Россией без Зеленского, а разногласия из-за ударов по НПЗ переросли в требования сменить украинского президента. Россия, по словам Трампа, располагает значительно большими людскими ресурсами, поэтому Украине придётся пойти на уступки. Он вновь призвал провести выборы в Украине, утверждая, что стране необходимо новое руководство.