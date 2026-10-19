Не тикати Трампа палицею: чим ризикує Україна у сварці з Білим домом перед виборами у США

Зеленський відкрито звинувачує Вашингтон у тиску на Україну, а Трамп дедалі наполегливіше вимагає поступок Москві. Але за два тижні до виборів до Конгресу США ця словесна війна може обернутися для Києва новими проблемами. Фокус з'ясував, чому критика Трампа зараз особливо небезпечна, чи варто Зеленському змінити тон і чи справді після 3 листопада американська політика щодо України зміниться.

Президент України Володимир Зеленський протягом останніх кількох днів як ніколи активно спілкується з іноземною пресою і в своїх інтерв’ю досить емоційно згадує президента США Дональда Трампа та його команду. В одному з останніх інтерв’ю Зеленський заявив, що Вашингтон вжив низку "недружніх" заходів щодо Києва, зокрема навмисно знизив швидкість інтернету Starlink, який має вирішальне значення для українських військ на полі бою. Крім того, США почали затримувати поставки й без того невеликих запасів ракет Patriot, необхідних для протидії російським балістичним обстрілам.

"Я вважаю, що було вжито заходів, аби переконати Україну капітулювати. Я не кажу, що це мета, до якої прагнуть наші партнери. Я не хочу думати, що наші американські партнери вважають, що війну проти Росії можна закінчити швидше за рахунок України. Але саме так це й виглядає", — пояснив Зеленський.

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Він також розповів, що у США не прислухалися до його умов припинення вогню.

"Зараз, напередодні виборів (у США — прим. ред.), на нас чекають небезпечні дні. Моя остання пропозиція була такою: ми не будемо завдавати ударів по російському дизельному паливу, а ви надасте нам ракети для систем Patriot, щоб захистити наші об’єкти", — розповів президент України.

Однак Вашингтон, за його словами, не погоджується на такий обмін. Білий дім просто хоче, щоб Україна припинила бомбардування російських НПЗ, а якщо цього не відбудеться, то на неї чекають чергові "обмеження" в тій чи іншій сфері.

Хоча, як зазначають політики, відносини між Трампом і Зеленським не можна назвати дружніми, особливо після скасування "пекельних санкцій" щодо російських енергоносіїв, Зеленський вважає, що їхні стосунки з главою Білого дому покращаться, і припускає, що це може статися після листопадових виборів.

"Під час виборів політик поводиться дуже агресивно. Гадаю, зараз це справжня мука, але після виборів життя продовжиться, і я вірю, що воно стане спокійнішим", — пояснив президент.

Слова Зеленського можна розцінити як втручання у передвиборчу кампанію

При цьому багато політиків звернули увагу на те, що саме напередодні виборів у США, які відбудуться на початку листопада, з української сторони лунає чимало критики та звинувачень на адресу Трампа. А це дуже вигідно демократам, які мріють розвалити монобільшість у Конгресі США. І підігравання опонентам Трампа, а це можуть розцінити як щось подібне, дуже негативно позначиться на Україні.

На думку політолога Олега Постернака, якщо це стратегія Києва, то це погано, оскільки втручання у вибори може бути сприйняте відповідним чином — Трамп звинуватить Україну та Зеленського у втручанні у вибори та спробі нашкодити Республіканській партії на виборах до Конгресу.

"В принципі, такий сценарій стає цілком очевидним. Зараз республіканці, незважаючи на структурну перевагу в ресурсах для ведення виборчої кампанії, стикаються з тим, що демократи розширили свій вплив навіть у штатах, які ще кілька місяців тому вважалися для республіканців надійними. Фактично зараз відбувається електоральний зсув: незалежні виборці дедалі більше схиляються до демократів", — підкреслює у коментарі Фокусу політолог.

Навіть частина латиноамериканських виборців та молоді, за словами експерта, які раніше голосували за Трампа, повертаються до демократів. Тому третього листопада Палата представників може перейти під контроль Демократичної партії.

Але й питання щодо Сенату залишається найцікавішим та найактуальнішим, оскільки демократи лідирують у деяких опитуваннях навіть у штатах, які традиційно вважалися республіканськими, наприклад у Канзасі та Айові.

"Колись Зеленський вже відвідував Пенсильванію напередодні президентських виборів і зустрічався з лідерами Демократичної партії. Тоді це викликало неоднозначну реакцію республіканців і Трампа. Американська адміністрація може дуже гостро реагувати на подібні висловлювання, сприймаючи їх як втручання у передвиборчу боротьбу. Хоча з точки зору інтересів України ми захищаємо себе, а президент обирає формулювання, які, на його думку, відповідають поточній ситуації", — зазначає політичний експерт.

А останні "перебої" з передачею розвідданих, уповільнення роботи Starlink, гальмування поставок озброєння — це вже цілком конкретні сигнали про те, яких заходів можуть вжити США, якщо Україна займе надто жорстку позицію, вважає політолог.

До того ж, на думку Постернака, після виборів нічого принципово не зміниться. Навіть перемога демократів призведе до того, що українське питання ще активніше використовуватиметься у міжпартійній боротьбі, у політичних торгах та протистоянні з Трампом.

"Не варто розраховувати на те, що Конгрес щось схвалить і на цьому все закінчиться: законопроект все одно має підписати Трамп. Тому на Україну чекає виснажлива й серйозна внутрішньополітична боротьба у США", — зазначає політолог.

З критикою Трампа слід почекати два тижні, після чого все має змінитися

На думку політолога Ігоря Рейтеровича, у Трампа є план, пов’язаний із виборами, і він його реалізує. Саме через це відбуваються нападки на Україну, на Зеленського. Якась дуже дивна прив’язка цін на паливо до ударів по російських НПЗ, хоча до цього Сполучені Штати не те що не були проти — вони всіляко підтримували цю ідею. І республіканці з самого початку були на боці цих ударів. Тому це просто політика, яка, на превеликий жаль, зараз розвивається не в тому напрямку, який вигідний Україні.

До цього, звісно, додається особиста неприязнь Трампа до Зеленського, проблеми особистого характеру, які існують між ними. І це факт. Ну і багато інших важливих речей, які впливають на цю ситуацію. І Зеленський намагається відповісти.

"З емоційної точки зору Зеленського, звичайно, можна зрозуміти, адже він, по суті, змушений коментувати ту ситуацію, в якій ми перебуваємо. Очевидно, що тут є підігравання Росії, і він на це вказує. Єдине, мені здається, що все ж варто було б утриматися від особистих випадів на адресу Трампа або робити це в дещо іншому форматі, без такої прямої прив’язки", — зазначає у коментарі Фокусу політолог.

Якось важко критикувати президента, бо він постійно перебуває в цій ситуації, і він чув від Сполучених Штатів одні запевнення, а потім зовсім інші, підкреслює Рейтерович. І тому в його заявах є логіка. Але, на його думку, більше треба говорити про глобальні питання і не зосереджуватися на особистості президента Сполучених Штатів. Тоді ситуація виглядатиме дещо краще.

"Крім того, не виключено, що після третього листопада все зміниться, і плани Трампа знову будуть переглянуті. Адже Трампу вже не знадобиться така прив’язаність до Росії. Можливо, він тоді змінить свою позицію. Тим більше під тиском, який на нього потенційно може чинити демократичний Конгрес", — констатує експерт.

І зараз краще не чіпати Трампа. Пережити ці два тижні, розробляти різні плани, сценарії, варіанти того, як далі розвиватиметься ситуація. Але очевидно, що не варто наполягати на цій темі. Максимально утримуватися від особистих моментів. У Трампа дуже хаотична й нелогічна політика. Але, загалом, у нього не так багато інструментів впливу на нас.

"Але Трамп може піти ще далі у напрямку виведення Росії до нормального цивілізованого суспільства, так би мовити. Скасування санкцій та ще якісь інші кроки. Ось це і є проблема. Найгірший варіант — це коли вони, наприклад, утрьох можуть зустрітися з Путіним і Сі Цзіньпіном, почати щось вирішувати щодо України. Про це зараз ходять розмови. Дуже сильно мріють. Це на даний момент головна небезпека", — підкреслює політолог.

Але без України та Європи це питання не вирішити, переконаний експерт, і Трампу доведеться це визнати, як би він не сердився. Рано чи пізно він змінить політику, зокрема під тиском демократів.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп різко розкритикував українського лідера Володимира Зеленського, заявивши, що той нібито "ніколи не хотів" закінчення війни. Глава Білого дому заявив, що Україна "втратила моря й океани" та значну частину населення внаслідок бойових дій.

Американський лідер заговорив про угоду з Росією без Зеленського, а розбіжності через удари по НПЗ переросли у вимоги змінити українського президента. Росія, за словами Трампа, має значно більші людські ресурси, тому Україні доведеться піти на поступки. Він знову закликав провести вибори в Україні, стверджуючи, що країні потрібне нове керівництво.