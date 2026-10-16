Усунути Зеленського, домовитися з Путіним: як далеко готовий зайти Трамп

Трамп заговорив про угоду з Росією без Зеленського, а розбіжності через удари по НПЗ переросли у вимоги змінити українського президента. Фокус з'ясував, якими важелями володіє Вашингтон і як Києву витримати тиск, зберігши можливість захищатися.

Президент США Дональд Трамп назвав "ганьбою" відновлення українських ударів по російських НПЗ. Він заявив, що такі атаки нібито сприяють зростанню світових цін на нафту та дизельне паливо, і зазначив, що Україна могла б обирати інші цілі.

Трамп також назвав Зеленського складнішим переговорником, ніж Путін, висловивши невдоволення тим, що Київ використовує удари по російській інфраструктурі як засіб тиску.

Крім того, Трамп заявив, що Зеленський не прагне до мирної угоди, і припустив можливість укладення угоди з Росією без участі українського президента.

Мирна угода з Росією, якщо її все-таки укладуть, буде укладена без участі Володимира Зеленського. Трамп назвав українського президента людиною, з якою не варто мати справу, оскільки той нібито не хоче домовлятися з Кремлем.

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"Він не хоче домовлятися. Він каже, що хоче домовитися, але це не так. Ні, я не є великим прихильником Зеленського", — сказав Трамп.

Першопричиною війни американський лідер назвав президентство Барака Обами, під час якого, на його думку, Україну "змусили віддати Крим". Тимчасово окупований півострів він знову охарактеризував як оточений водою з усіх боків.

За словами Трампа, Росія має значно більші людські ресурси, тому Україні доведеться піти на поступки. Він знову закликав провести вибори в Україні, стверджуючи, що країні потрібне нове керівництво.

Надія на вибори до Конгресу, допомогу ЄС та власних інженерів

Якщо спочатку Трамп займав нейтральну позицію і намагався триматися посередині між Україною та Росією, зберігаючи нейтралітет, то вже змінив своє "геополітичне становище", так би мовити, і перейшов на бік Путіна. Фактично він висунув Україні перший ультиматум, пригрозивши, що, якщо Київ продовжить наносити удари по НПЗ, США перестануть надавати їй розвідувальні дані та зброю, а також відключать Starlink. Певною мірою він уже почав виконувати ці погрози. Хоча розвіддані поки що обмежують у м’якшій формі: починають вибірково надавати інформацію — щось дають, щось ні. При цьому, за словами політолога Вадима Трюхана, офіційно заявляють, що допомога триває, посилаючись на обставини війни. Але при цьому зброю не постачають.

"Нам уже немає чим збивати балістичні ракети. В американських виданнях з’явилася інформація про те, що наші запаси ракет фактично вичерпані. Крім того, Трамп дав вказівку відключити Starlink для бойового застосування. Потім ситуація загострилася. Після того як Зеленський дав інтерв’ю в Лондоні під час свого візиту й заявив, що Росія не дотримувалася оголошеного Трампом енергетичного перемир’я, він розпорядився відновити удари по російських НПЗ після триденної паузи. Трамп побачив це і тепер обрушився на Зеленського зі звинуваченнями", — розповідає Фокусу політолог.

Як зазначає експерт, Трамп не сказав ані слова про те, що Росія протягом усіх трьох днів так званого перемир’я — саме перемир’я Трампа — продовжувала завдавати ударів по українській енергетиці. Не висловив співчуття родинам загиблих, не засудив атаки на енергетичну інфраструктуру. Натомість він почав особисто звинувачувати Зеленського, заявляючи, що той винен, не хоче домовлятися і з ним неможливо укласти угоду. Трамп знову почав розповідати вигадки про те, що все сталося випадково, що якийсь російський генерал нібито звернув не туди. Це абсолютна нісенітниця.

"Якщо говорити відверто, це марення людини, яка не до кінця усвідомлює, що відбувається, і поводиться як скандаліст", — вважає політолог.

При цьому, як підкреслює Трюхан, певні наслідки дій з боку американського лідера вже є. Тепер Україні залишається сподіватися на поповнення запасів зі складів шести європейських країн, які мають необхідне озброєння. На жаль, Греція та Іспанія вже відмовили нам у такій допомозі. А наші інженери мають знайти спосіб замінити Starlink там, де він найбільш необхідний — для роботи ударних безпілотників.

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Також, за словами політолога, європейські партнери зможуть замінити щонайменше три чверті американської розвідувальної підтримки. У перспективі трьох-шести місяців у нас з’явиться альтернатива американським поставкам озброєння. Якщо говорити про останні зустрічі з європейськими лідерами, зокрема про зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, там згадувався термін — кінець 2026 року.

"Тому ми, безперечно, зіткнемося з серйозними руйнуваннями: Росія виробляє балістичні ракети — за різними оцінками, від 100 до 120 одиниць на місяць. Нам доведеться жити за графіками відключення електроенергії, але фронт не впаде. Українська армія не відступить до Києва і тим більше за межі Києва. Росія не зможе завдати нам військової поразки лише завдяки цим обставинам. Тому катастрофи не буде. Потрібно бути готовими до того, що Росія посилить обстріли наших міст, і продовжувати воювати", — впевнений політолог.

І залишилося зовсім небагато часу до виборів до Конгресу, які, на думку Трюхана, кардинально змінять ситуацію.

"Згідно з останніми прогнозами та опитуваннями громадської думки у США, республіканці можуть втратити більшість і в Палаті представників, і в Сенаті. Особливо важливо те, що вони можуть втратити контроль над Сенатом. Якщо це станеться, через кілька місяців, коли новий склад Конгресу приступить до роботи, розпочнеться історія з імпічментом і розслідуваннями діяльності Трампа. Тоді йому буде вже не до України, і він не зможе діяти так, як зараз. Тому нам потрібно пережити найближчі кілька місяців", — зазначив політолог.

Однак також не виключається ймовірність того, що Трамп збереже свої позиції. Кадрові призначення залишаться за ним, оскільки Сенат затверджує призначення на ключові посади в адміністрації. У такому разі шанси на імпічмент і розслідування його діяльності будуть значно меншими.

Два варіанти зміни влади в Україні за американським зразком

Трамп, у черговій спробі отримати Нобелівську премію миру за припинення війни в Україні, визнав винним Зеленського, вважає політолог Андрій Золотарьов. В очах Трампа Зеленський перетворився з частини рішення на частину проблеми. І, як вважає політолог, Трамп робитиме все, поки що переважно на словах, щоб усунути цю проблему. Тому потрібно тягнути час, не реагувати на кожну заяву Трампа і не звертати зайвої уваги на його риторику. У Трампа настрій змінюється мало не щодня, а потім його проходить, тож зараз найкраще рішення — не провокувати його, не зачіпати й просто промовчати, продовжуючи діяти по-своєму. Хоча його розмови про укладення мирної угоди без президента України змушують насторожитися.

"Гадаю, помічники Трампа покладуть йому на стіл аналітичні записки, в яких розглядатимуться можливі наступники. Зокрема, можуть обговорюватися фігури, пов’язані з британцями, як-от Залужний. Це буде продовженням тієї самої політичної лінії. При цьому, наприклад, є кандидатура Буданова, який навчався та проходив лікування у США", — розповідає Фокусу політолог.

До того ж у США можуть розглядати варіанти зміни президента без виборів, на яких наполягав Трамп. І таких варіантів, за словами політолога, є кілька. Україна, згідно з Конституцією, є парламентсько-президентською республікою. Тому можна було б повернутися до конституційної моделі управління, позбавивши президента значної частини повноважень.

"Один із варіантів — парламентська перебудова: зміна спікера Верховної Ради та переформатування парламентської більшості. Це найбільш політично прийнятний шлях, але він вимагає серйозної політичної майстерності, якої у команди Трампа немає. Раніше українською політикою займалася Вікторія Нуланд. Вона була вкрай неприємним політичним опонентом, але чудово знала свою справу", — підкреслює політолог.

Є й другий сценарій: американці можуть спробувати організувати певну операцію за участю представників найближчого оточення Зеленського — за аналогією з ситуацією навколо Мадуро. По суті, оточення Мадуро здало його американцям в обмін на певні гарантії.

"Можливо, такий сценарій теоретично можуть розглядати й в Україні, з огляду на те, що серед оточення президента можуть знайтися люди, готові до зради. Але для реалізації такого сценарію знадобиться час. Тому, незважаючи на агресивну риторику Трампа, його можливості для організації подібних дій обмежені. Зокрема, йдеться про можливості директора ЦРУ", — вважає політолог.

На думку експертів, про мирні переговори сьогодні можна забути. Головною перешкодою для мирних переговорів є протилежні цілі сторін: Росія прагне встановити контроль над Україною, тоді як Київ прагне зберегти незалежність і суверенітет. Тому укладення мирної угоди малоймовірне, доки Москва не відмовиться від вимог, що загрожують українській державності.

Нагадаємо, Трамп дозволив Росії продавати дизельне паливо на світовому ринку, незважаючи на заборону, що діяла з початку повномасштабної війни. Зеленський назвав це "слабким рішенням сильних партнерів" і "очевидною слабкістю, яка грає на руку Росії". Після цього американський президент пообіцяв перекрити Києву доступ до розвідданих, якщо атаки на російські нафтопереробні заводи не припиняться.

Трамп пропонує Україні змінити президента та провести вибори. Зеленський запропонував Трампу домогтися від Путіна 60 днів перемир’я на час передвиборчої кампанії. Хоча експерти вважають, що проведення виборів у цей час неможливе.