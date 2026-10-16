Убрать Зеленского, договориться с Путиным: как далеко готов зайти Трамп

Трамп заговорил о сделке с Россией без Зеленского, а разногласия из-за ударов по НПЗ переросли в требования сменить украинского президента. Фокус выяснил, какими рычагами располагает Вашингтон и как Киеву выдержать давление, сохранив возможность защищаться.

Президент США Дональд Трамп назвал "позором" возобновление украинских ударов по российским НПЗ. Он заявил, что такие атаки якобы способствуют росту мировых цен на нефть и дизельное топливо, и отметил, что Украина могла бы выбирать другие цели.

Трамп также назвал Зеленского более сложным переговорщиком, чем Путина, выразив недовольство тем, что Киев использует удары по российской инфраструктуре как инструмент давления.

Кроме того, Трамп заявил, что Зеленский не стремится к мирному соглашению, и допустил возможность заключения сделки с Россией без участия украинского президента.

Мирное соглашение с Россией, если его всё-таки заключат, будет заключено без участия Владимира Зеленского. Трамп назвал украинского президента человеком, с которым не стоит иметь дело, поскольку тот якобы не хочет договариваться с Кремлём.

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"Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договориться, но это не так. Нет, я не большой поклонник Зеленского", — сказал Трамп.

Первопричиной войны американский лидер назвал президентство Барака Обамы, при котором, по его мнению, Украину "заставили отдать Крым". Временно оккупированный полуостров он вновь охарактеризовал как окружённый водой со всех сторон.

По словам Трампа, Россия располагает значительно большими людскими ресурсами, поэтому Украине придётся пойти на уступки. Он вновь призвал провести выборы в Украине, утверждая, что стране необходимо новое руководство.

Надежда на выборы в Конгресс, помощь ЕС и собственных инженеров

Если изначально Трамп занимал нейтральную позицию и пытался находиться посередине между Украиной и Россией, сохранять нейтралитет, то уже изменил своё "геополитическое положение", так сказать, и сместился на сторону Путина. Фактически он выдвинул Украине первый ультиматум, пригрозив, что, если Киев продолжит наносить удары по НПЗ, США перестанут предоставлять ей разведывательные данные и оружие, а также отключат Starlink. В определённой степени он уже начал выполнять эти угрозы. Хотя разведданные пока ограничивают в более мягкой форме: начинают выборочно предоставлять информацию — что-то дают, что-то нет. При этом, по словам политолога Вадима Трюхана, официально заявляют, что помощь продолжается, ссылаясь на обстоятельства войны. Но при этом оружие не поставляют.

"Нам уже нечем сбивать баллистические ракеты. Появилась информация в американских изданиях о том, что наши запасы ракет фактически исчерпаны. Кроме того, Трамп дал указание отключать Starlink для боевого применения. Затем ситуация обострилась. После того как Зеленский дал интервью в Лондоне во время своего визита и заявил, что Россия не соблюдала объявленное Трампом энергетическое перемирие, он распорядился возобновить удары по российским НПЗ после трёхдневной паузы. Трамп увидел это и теперь обрушился на Зеленского с обвинениями", — рассказывает Фокусу политолог.

Как отмечает эксперт, Трамп не сказал ни слова о том, что Россия все три дня так называемого перемирия — именно перемирия Трампа — продолжала наносить удары по украинской энергетике. Не выразил соболезнований семьям погибших, не осудил атаки на энергетическую инфраструктуру. Вместо этого он начал лично обвинять Зеленского, заявляя, что тот виноват, не хочет договариваться и с ним невозможно заключить соглашение. Трамп снова стал рассказывать небылицы о том, что всё произошло случайно, что какой-то российский генерал якобы свернул не туда. Это абсолютная чепуха.

"Если говорить прямо, это бред человека, который не вполне отдаёт себе отчёт в происходящем, и с поведением скандалиста", — считает политолог.

При этом, как подчёркивает Трюхан, определённые последствия действий со стороны американского лидера уже есть. Теперь Украине остаётся надеяться на пополнение запасов со складов шести европейских стран, располагающих необходимыми вооружениями. Увы, Греция и Испания уже отказали нам в такой помощи. А наши инженеры должны найти способ заменить Starlink там, где он наиболее необходим — для работы ударных беспилотников.

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Также, по словам политолога, европейские партнёры смогут заместить как минимум три четверти американской разведывательной поддержки. В перспективе трёх-шести месяцев у нас появится альтернатива американским поставкам вооружения. Если говорить о последних встречах с европейскими лидерами, в частности о встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, там звучал срок — конец 2026 года.

"Поэтому мы, безусловно, столкнёмся с серьёзными разрушениями: Россия производит баллистические ракеты — по разным оценкам, от 100 до 120 единиц в месяц. Нам придётся жить по графикам отключения электроэнергии, но фронт не рухнет. Украинская армия не отступит к Киеву и тем более за Киев. Россия не сможет нанести нам военное поражение только за счёт этих обстоятельств. Поэтому катастрофы нет. Нужно быть готовыми к тому, что Россия усилит обстрелы наших городов и продолжать воевать", — уверен политолог.

И осталось совсем немного дождаться выборов в Конгресс, которые, как считает Трюхан, резко изменят ситуацию.

"Согласно последним прогнозам и опросам общественного мнения в США, республиканцы могут потерять большинство и в Палате представителей, и в Сенате. Особенно важно то, что они могут потерять контроль над Сенатом. Если это произойдёт, через несколько месяцев, когда новый состав Конгресса приступит к работе, начнётся история с импичментом и расследованиями деятельности Трампа. Тогда ему будет уже не до Украины, и он не сможет действовать так, как сейчас. Поэтому нам нужно пережить ближайшие несколько месяцев", — отметил политолог.

Но также не исключается вероятность того, что Трамп сохранит свои позиции. Кадровые назначения останутся за ним, поскольку Сенат утверждает назначения на ключевые должности в администрации. В таком случае шансы на импичмент и расследование его деятельности будут значительно ниже.

Два варианта смены власти в Украине по-американски

Трамп в очередной попытке получить Нобелевскую премию мира за прекращение войны в Украине назначил виновным Зеленского, считает политолог Андрей Золотарев. В глазах Трампа Зеленский превратился из части решения в часть проблемы. И, как считает политолог, Трамп будет делать всё, пока преимущественно на словах, чтобы эту проблему устранить. Поэтому нужно тянуть время, не реагировать на каждое заявление Трампа и не обращать лишнего внимания на его риторику. У Трампа настроение меняется чуть ли не каждый день, а потом его отпускает, сейчас лучшее решение — не провоцировать его, не задевать и просто помолчать, продолжая действовать по-своему. Хотя его разговоры о заключении мирной сделки без президента Украины заставляют насторожиться.

"Думаю, помощники Трампа положат ему на стол аналитические записки, в которых будут рассматривать возможных преемников. В частности, могут обсуждаться фигуры, связанные с британцами, как Залужный. Это будет продолжением той же политической линии. При этом, например, есть кандидатура Буданова, который учился и проходил лечение в США", — рассказывает Фокусу политолог.

К тому же Штаты могут продумывать варианты о смене президента без выборов, на которых настаивал Трамп. И таких вариантов, по словам политолога, несколько. Украина, согласно Конституции, является парламентско-президентской республикой. Поэтому можно было бы вернуться к конституционной модели управления, лишив президента значительной части полномочий.

"Один из вариантов — парламентская перестройка: смена спикера Верховной Рады и переформатирование парламентского большинства. Это наиболее политически приемлемый путь, но он требует серьёзного политического мастерства, которого у команды Трампа нет. Раньше украинской политикой занималась Виктория Нуланд. Она была крайне неприятным политическим оппонентом, но отлично знала своё дело", — подчёркивает политолог.

Есть и второй сценарий: американцы могут попытаться организовать некую операцию с участием представителей ближайшего окружения Зеленского — по аналогии с ситуацией вокруг Мадуро. По сути, окружение Мадуро сдало его американцам в обмен на определённые гарантии.

"Возможно, подобный сценарий теоретически могут рассматривать и в Украине, учитывая, что среди окружения президента могут найтись люди, готовые к предательству. Но для реализации такого сценария потребуется время. Поэтому, несмотря на агрессивную риторику Трампа, его возможности для организации подобных действий ограничены. В частности, речь идёт о возможностях директора ЦРУ", — полагает политолог.

Как считают эксперты, о мирных переговорах сегодня можно забыть. Главное препятствие для мирных переговоров — противоположные цели сторон: Россия добивается контроля над Украиной, тогда как Киев стремится сохранить независимость и суверенитет. Поэтому мирное соглашение маловероятно, пока Москва не откажется от требований, угрожающих украинской государственности.

Напомним, Трамп разрешил России продавать дизельное топливо на мировом рынке, несмотря на запрет, действовавший с начала полномасштабной войны. Зеленский назвал это "слабым решением сильных партнеров" и "очевидной слабостью, которая играет на руку России". После этого американский президент пообещал перекрыть Киеву доступ к разведданным, если атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы не прекратятся.

Трамп предлагает Украине сменить президента и провести выборы. Зеленский предложил Трампу добиться от Путина 60 дней тишины на предвыборную компания. Хотя эксперты считают, что проведение выборов в данное время невозможно.