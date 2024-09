Принцесса Евгения посетила роскошный аукцион произведений искусства в Южной Корее (фото)

Внучка королевы Елизаветы II любит красиво одеваться. На Корейском полуострове принцесса Евгения в эффектном платье продемонстрировала безупречный вкус.

Принцесса Евгения неожиданно появилась в Южной Корее, посетив роскошный аукцион произведений искусства, организованный звездой K-pop G-Dragon и Фарреллом Уильямсом, пишет Daily Mail.

34-летняя племянница короля посетила торжественное мероприятие, посвященное выставке Nothing but a 'G' Thang: The Art and Archive of G-Dragon в Сеуле.

Принцесса, которая, вероятно, была приглашена на мероприятие в качестве заместителя директора галереи Hauser & Wirth, блистала в миди-платье в металлическом стиле от лондонского дизайнера Питера Пилотто. Эффектное вечернее платье без рукавов сине-золотистого цвета с развевающейся юбкой выгодно подчеркнуло талию Евгении. Она дополнила впечатляющий образ парой сверкающих золотых серег и золотыми кожаными босоножками от Aquazzura. Это не первый раз, когда королевская особа надевает это стильное платье: в 2019 году она появилась в этом ансамбле на церемонии вручения Золотой премии герцога Эдинбургского в Букингемском дворце.

Видеоролики с роскошной вечеринки были опубликованы в социальных сетях, и поклонники королевской семьи быстро заметили на видео младшую дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон.

Внучка королевы Елизаветы II стремилась запечатлеть особые моменты, и на кадрах видно, как Евгения снимает ведущих на свой телефон во время их разговора.

Неясно, путешествовала ли Евгения в Южную Корею одна или в этой, по всей видимости, деловой поездке к ней присоединились ее муж Джек Бруксбэнк и двое маленьких детей — трехлетний Август и годовалый Эрнест.

Напомним, 26 июня сообщалось о том, что принцесса Евгения показала свой шрам на спине.