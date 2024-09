Принцеса Євгенія відвідала розкішний аукціон творів мистецтва в Південній Кореї (фото)

Внучка королеви Єлизавети II любить гарно одягатися. На Корейському півострові принцеса Євгенія в ефектній сукні продемонструвала бездоганний смак.

Принцеса Євгенія несподівано з'явилася в Південній Кореї, відвідавши розкішний аукціон творів мистецтва, організований зіркою K-pop G-Dragon і Фарреллом Вільямсом, пише Daily Mail.

34-річна племінниця короля відвідала урочистий захід, присвячений виставці Nothing but a 'G' Thang: The Art and Archive of G-Dragon у Сеулі.

Принцеса, яку, ймовірно, запросили на захід як заступника директора галереї Hauser & Wirth, сяяла в міді-сукні в металевому стилі від лондонського дизайнера Пітера Пілотто. Ефектна вечірня сукня без рукавів синьо-золотистого кольору зі спідницею, що розвівається, вигідно підкреслила талію Євгенії. Вона доповнила вражаючий образ парою блискучих золотих сережок і золотими шкіряними босоніжками від Aquazzura. Це не вперше, коли королівська особа одягає цю стильну сукню: 2019 року вона з'явилася в цьому ансамблі на церемонії вручення Золотої премії герцога Единбурзького в Букінгемському палаці.

Відеоролики з розкішної вечірки опублікували в соціальних мережах, і шанувальники королівської сім'ї швидко помітили на відео молодшу дочку принца Ендрю і Сари Фергюсон.

Внучка королеви Єлизавети II прагнула закарбувати особливі моменти, і на кадрах видно, як Євгенія знімає ведучих на свій телефон під час їхньої розмови.

Неясно, чи подорожувала Євгенія до Південної Кореї одна, чи в цій, вочевидь, діловій поїздці до неї приєдналися її чоловік Джек Бруксбенк і двоє маленьких дітей — трирічний Август і однорічний Ернест.

