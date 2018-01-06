Игрушки для взрослых. 5 детских вещей, которые невозможно перерасти

Дети перерастают большинство вещей, которые им покупают родители, но среди них есть такие, которыми не стыдно играть и во взрослом возрасте

С детскими воспоминаниями не хочется расставаться, мы по-разному напоминаем себе о далёких счастливых днях: пересматриваем фотоальбомы или домашнее видео, храним дома рисунки, книжки и игрушки. В сентябре 2017 года американская компания Atomik Research опросила 2 тыс. человек и выяснила, что больше половины из них до сих пор хранят мягкие игрушки, которыми играли в детстве, а 40% респондентов всё так же засыпают с плюшевым мишкой под боком. Взрослым хочется вернуться в детство хоть иногда, и благодаря этим ностальгическим порывам некоторые вещи родом из детства строят вполне успешную "карьеру" во взрослом мире. В обзоре Фокуса — пять примеров таких вещей.

Свитер с оленями

Яркие цвета, узоры со смешными рожицами — прерогатива детских вещей. Наверняка у вас был свитер с вывязанной или пришитой аппликацией с тиграми или собачками. Обычно такие вещи уходят в домашние "закрома", как только дети из них вырастают. Однако свитера с оленями и другой новогодне-рождественской тематикой делают отличную "взрослую" карьеру. Толчок к их популяризации сделала мелодрама "Дневник Бриджит Джонс", где главный герой в исполнении Колина Ферта появляется в свитере с оленьей головой. Такие свитера быстро стали непременным элементом рождественских коллекций и активно раскупаются.

Британская ретейл-сеть Matalan исследовала потребительские вкусы и выяснила, что свитер с оленями есть у 82% потребителей. Более того, в середине декабря на Западе даже отмечают День рождественского свитера, а студенты американских вузов регулярно устраивают вечеринки "уродливых свитеров". По мнению культурологов, причина этого феномена — ностальгия и ирония, которые таким образом выражают хипстеры.

Здравствуй, кошечка

Япония знаменита горой Фудзи, суши и Hello Kitty. Эта кошечка с красным бантом на ушке и широко расставленными глазками сделана так, чтобы, как младенец, затрагивать самые глубинные чувства людей. Поэтому она и превратилась в один из самых популярных образов. Мордочкой Hello Kitty украшают вино и ливреи самолётов, ей посвящают выставки в музеях и устраивают тематические конвенты.

Японская компания Sanrio входит в десятку крупнейших лицензиатов мира, вместе с Disney и Mattel, и на Hello Kitty имеет $600 млн годового дохода. Большая часть продуктов с японской кошечкой выпускается, конечно, для детей, но среди её поклонников есть и люди до 50 лет, ведь милоте все возрасты покорны.

Стойкие оловянные

Играть с миниатюрными солдатиками и игрушечной военной техникой любят не только дети и главный герой сериала "Карточный домик" Фрэнк Андервуд. Солдатики — это ещё и большой рынок коллекционирования, на котором больше всего ценятся фигурки, сделанные в XVIII–XIX веках. Они могут стоить несколько тысяч долларов.

Особенность коллекционирования солдатиков в том, что фанаты этого дела занимаются им всю жизнь и собирают десятки тысяч фигурок. Большие коллекции были у знаменитых людей, к примеру, у актёра немого кино Дугласа Фэйрбенкса и писателя Джона Р. Р. Толкиена. Одна из самых больших коллекций мира, 90 тысяч фигурок, была у издателя Малкольма Форбса, он собирал её 30 лет. На рынке игрушечных солдатиков работают и художники особого профиля, они делают натуралистические, детализированные фигурки и раскрашивают их вручную.

Летают беспилотники

Ещё одна игрушка для больших мальчиков и девочек — дроны, производство которых превращается в полноценный рынок с миллиардными оборотами. По данным аналитической компании BI Intelligence рынок пользовательских дронов в 2014–1017 годах увеличился с 3 до 10 млн купленных экземпляров, а на 2021 год прогнозируют его объём в 29 млн.

Несмотря на юридические споры о безопасности, которую подрывают дроны, их используют в совершенно разных областях. Такие компании, как Amazon, улучшают логистику с помощью дронов-посыльных, в Facebook тестируют гигантский дрон с размахом крыльев, как у "Боинга", который будет раздавать вай-фай в труднодоступных местах. Ну а рядовые пользователи с помощью дронов делают фото на пляжах и футбольных матчах, открывают памятники древности в пустыне и наблюдают за стадами слонов в Танзании.

Истории в картинках

В Украине бытует стереотип о том, что комиксы — чисто детское увлечение, однако аудитория у рисованных историй гораздо шире. На самом деле популярность комиксов началась во время Второй мировой войны со взрослых книжек. Тогда только в США было выпущено 5 тыс. сюжетов, комиксы распространялись на всех театрах военных действий.

С тех пор индустрия комиксов процветает, её годовой оборот в Америке составляет в среднем $800 млн, а таких героев, как Бэтмен и Супермен, знают во всём мире. За первенство на рынке борются компании DC Entertainment и Marvel, им составляют конкуренцию Япония с жанром манга и самый новый игрок — Южная Корея со своим продуктом: онлайн-комиксами манхва. Эксперты издательского дела говорят, что рынок комиксов в Украине — дело будущего, однако и у нас уже выходят свои рисованные истории, к примеру "Киборги. Начало" о защите Донецкого аэропорта.