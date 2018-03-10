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Главная » Стиль жизни » Король говорит. Как совладать со страхом перед публичными выступлениями
Король говорит. Как совладать со страхом перед публичными выступлениями
Фото: pxhere.com

Король говорит. Как совладать со страхом перед публичными выступлениями

Боязнь выйти на сцену — проблема, знакомая многим. Harvard Business Review предлагает воспользоваться пятью советами, которые сделают вас безупречным оратором

10.03.18 61
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Многие из нас хотели бы стать бесстрашными ораторами. Мы мечтаем об успешном дебюте на сцене, во время которого произнесём несколько остроумных шуток и расскажем впечатляющую историю, а финишируем под бурные аплодисменты публики.

Однако реальность зачастую отличается от желаемого. Нередко перед выступлением наши страхи берут верх, мы начинаем представлять, как падаем, выйдя на сцену, или забываем сказать что-то важное. Такие страхи некоторые интерпретируют как знак о том, что сегодня успеха не видать.

Однако чтобы стать хорошим оратором, вовсе не нужно преодолевать страх, уверяет Harvard Business Review. Боязнь никогда не исчезнет полностью, даже многие телезвёзды чувствуют страх перед сценой. Вот несколько советов, которые помогут вам увереннее держаться во время публичных выступлений.

Готовьтесь к выступлению

Звучит банально, но быть подготовленным к выступлению — первый шаг к спокойствию. Вы должны настолько хорошо знать материал, чтобы у вас и мысли не могло возникнуть о возможном провале. Заранее продумайте и логику спича.

Не менее важно, считает Harvard Business Review, проверить технику выступления. Можно пригласить друзей, которые выслушали бы вашу речь, задали вам каверзные вопросы и сымитировали безразличие публики. Проиграйте самые сложные сценарии выступления заранее, чтобы на сцене не возникло сюрпризов.

Успокоиться помогают всевозможные ритуалы. Перед выступлением вы можете послушать любимую песню или сказать себе несколько успокаивающих слов, например: "У тебя всё получится".

Будьте реалистом

Наша уязвимость может стать самой большой силой. Даже если вы в чём-то проявите себя не с лучшей стороны, ваша аудитория познакомится с вами как личностью

Как показывает практика, большинство наших страхов выдуманы, реальны лишь некоторые, пишет Harvard Business Review. Например, если у вас есть всего 30 минут на выступление, а нужно показать 100 слайдов, страх не уложиться в срок вполне реален. В этом случае необходимо просто оставить самые важные слайды. Но полагать, что посредине выступления вас кто-то освищет, глупо.

Чтобы разобраться, какие страхи реальны, а какие нет, расчертите листок бумаги на три колонки. В первую впишите все ваши страхи, во вторую — наихудший вариант, если одно из опасений станет реальностью, в третью — лучшее, что может случиться. Например, вы споткнулись, выходя на сцену. Кто-то это снял и выложил в YouTube. Самым худшим вариантом может стать вирусное распространение данного видео. Однако у инцидента есть и положительный момент: своим примером вы показываете, что каждый из нас делает ошибки, в этом нет ничего особенного, мы просто привыкли сгущать краски.

Не бойтесь быть уязвимым

Наша уязвимость может стать самой большой силой. Понятно, что с аудиторией контактирует человек, а это означает наличие у него недостатков и предполагает возможные ошибки. Даже если вы в чём-то проявите себя не с лучшей стороны, ваша аудитория познакомится с вами как личностью. Вы не сможете слиться со слушателями, если не позволите себе открыться перед ними.

Присутствуйте

Даже если вы физически находитесь на сцене, это не означает, что там же присутствует ваш разум, — в голове могут роиться мысли, далёкие от выступления. Однако аудитория внимательно следит за тем, что вы думаете и чувствуете, независимо от того, какие слова вы произносите.

Если в разгар выступления чувствуете, что "улетаете", подумайте о том, что ваши ноги стоят на земле. После этого вдохните и найдите в зале лицо, которое дружески вам улыбается. Так вы восстановите потерянную связь.

Будьте щедры

Перед выступлением необходимо чётко понимать: как вы можете передать свою страсть другим, что вообще вы хотите дать публике? Например, предложить ей новую идею для размышлений, вдохновить человека на какой-нибудь поступок.

Harvard Business Review отмечает, что при выступлении очень важно соблюдать баланс. Если вашего эго окажется много, вы не будете достаточно чуткими и не сможете слиться с аудиторией. Если его будет слишком мало, вы не сможете достаточно доверять своей публике, чтобы донести до неё свои мысли.

Вам придётся откалибровать себя, чтобы стать человеком, которого будут называть уверенным, но скромным.

По материалам: Harward Business Review
Перевод Даниила Непочатова

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