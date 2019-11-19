Автомобиль с реактивным двигателем разогнался до 1010 км/час

Нынешний рекорд скорости на земле составляет 1230 километров в час

Сверхзвуковой автомобиль Bloodhound разогнали до 1010 км/час в пустыне в ЮАР. Такого результата добились участники проекта Land Speed Record (LSR).

Программа испытаний Bloodhound позволяет инженерам проекта оценить степень аэродинамического сопротивления автомобиля в широком диапазоне скоростей – необходимые данные собираются при помощи 192 датчиков и сравниваются с результатами моделирования, пишет РБК.

После завершения испытаний разработчики Bloodhound окончательно определят размеры и мощность нового реактивного двигателя для автомобиля, который должна собрать фирма Nammo. С этим двигателем автомобилю предстоит побить действующий рекорд скорости на земле. Пока же на Bloodhound установлен реактивный двигатель Rolls-Royce, которым оснащается истребитель Eurofighter Typhoon. Его мощность составляет около 135 тыс. лошадиных сил.

Нынешний рекорд скорости на земле составляет 1230 километров в час. Он был установлен в 1997 году британским военным летчиком и гонщиком Энди Грином на реактивном автомобиле Thrust SSC. Побить его достижение команда проекта LSR рассчитывает в 2020 году.

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